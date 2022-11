MS 2022: Střet outsiderů s velmocemi, vyrovnané duely a co Katařané?

Co můžeme čekat od úvodních duelů? Dokážou fotbalové velmoci naplnit role favoritů nebo se hned na začátku turnaje dočkáme nějakého překvapení?

Překvapit může v nedělním úvodním zápase domácí reprezentace, jejíž zápas proti Ekvádoru bude hostit druhý největší stadion šampionátu Al Bayt s kapacitou 60 000 diváků. Sestava týmu z jižní Ameriky neoplývá zrovna věhlasnými fotbalovými hvězdami, a tak zde šance domácích Katařanů rozhodně nebude zanedbatelná. Nadšené domácí publikum může v tomto případě hrát velkou roli.

Finalista Mistrovství Evropy z Anglie se ve svém prvním klání ve skupině střetne s Íránem a zde jsou karty rozdány pravděpodobně jednoznačně. Podobně tomu tak zřejmě bude i v zápase Argentiny se Saúdskou Arábií. Pro Anglii i Argentinu by byla ztráta v těchto duelech neakceptovatelná až ostudná.

To Australané by určitě rádi zaskočili úřadující mistry světa z Francie. V nominaci Země Galského kohouta nechybí ty největší hvězdy v čele s Kylianem Mbappém a Karimem Benzemou. Protinožci vyrukují s o poznání méně věhlasnými fotbalisty, kteří ovšem mají bohaté zkušenosti s angažmá na britských ostrovech či v italské nejvyšší soutěži. Zatracovat je hned před zápasem by byla velká chyba. Francouzi potvrdili, že umí klopýtnout, naposledy v září během zápasu Ligy Národů proti Dánsku, kdy seveřanům podlehli poměrem 0:2.

Velký otazník visí nad střetnutím mezi Nizozemskem a Senegalem. A možná trochu překvapivě se ten otazník netýká Nizozemců, ale právě jejich afrického soupeře. Ten totiž před mistrovstvím přišel o svou největší hvězdu Sadia Maného z Bayernu. Ačkoliv tento klenot zůstává v nominaci, úvodní duel kvůli zranění určitě nestihne. Jak se s tím Senegalci proti Nizozemsku popasují, uvidíme v pondělí 21. 11.

