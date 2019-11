Mrtvé moře, kultura i okouzlující příroda. To je dovolená v Izraeli

Izrael je místo, které očaruje bohatou historií

Stát na Blízkém východě symbolizuje již přes 3000 let izraelskou zemi i židovský národ. Jméno Izrael má hned několik významů. Podle některých je název odvozen od slovesa vládnout, jiní tvrdí, že znamená kníže Boží.

I když je Izrael téměř třikrát menší než naše republika, může se chlubit skutečně bohatou historií. Odehrálo se tu mnoho událostí, které významně ovlivnily naši současnost. Při návštěvě Izraele se budete procházet po zemi, po které kráčel i sám Ježíš nebo Král David. Také na vlastní oči uvidíte všechna významná zákoutí, o kterých se píše v bibli, koránu nebo tóře.

Izrael je skutečně multikulturní

Pokud se rozhodnete navštívit Izrael, budete překvapeni, kolik různých národností i náboženství tu uvidíte. Možná konečně pochopíte naplno význam slova multikulturní, když během chvilky potkáte na jednom místě muslimy, židy i křesťany. Uslyšíte tu všelijaké jazyky a uvidíte turisty téměř ze všech koutů světa.

Jedním z nejnavštěvovanějších míst, kam proudí po celý rok davy turistů i místních, je Jeruzalém. Město patří k nejsvětějším na světě. Křesťané jej vnímají jako město, kde žil a poté i vstal z mrtvých Ježíš. Pro judaisty se jedná o místo, kde stával Šalamounův chrám. A pro muslimy je Jeruzalém v Izraeli třetím svatým místem, jelikož odsud prorok Mohamed vystoupal na nebesa.

Co byste neměli na dovolené v Izraeli vynechat?

Kromě úchvatného Jeruzalému je v Izraeli celá řada míst, která byste neměli vynechat, pokud se sem rozhodnete vydat na dovolenou. A je úplně jedno, jestli je léto nebo zima. Izrael je stát, který je krásný za jakéhokoliv počasí i ročního období.

Národní park Ein Gedi

Jeruzalém

Kromě bohaté historie nabízí jedno z nejstarších měst světa památky, jako je Zeď nářků, což je pozůstatek západní části jeruzalémského chrámu, kde se židé modlí a oplakávají pád chrámu. Chrámová hora patří mezi nejposvátnější místa pro muslimy a židy. Avšak židé sem mají vstup zakázaný. Turisté ji mohou navštívit jen dvakrát denně. Rozhodně nevynechejte ani ulici Via Dolorosa. Je to ulice, kterou kráčel Ježíš a nesl si svůj kříž.

Mrtvé moře

Mrtvé moře je ve skutečnosti slané jezero, které leží mezi Izraelem a Jordánskem. Voda je tu až desetkrát slanější než v jiných mořích a oceánech po celém světě. Vysoký obsah soli i minerálů z něj činí místo s léčebnými účinky. Zajímavostí také je, že je nejníže položené místo na naší Zemi. Když už tu budete, nevynechte ani národní park Masada ležící blízko jezera.

Mrtvé moře

Tiberias

Město je pojmenované po císaři Tiberiovi. Leží na břehu Galilejského jezera a je zde krásná přehlídka starého i nového. Široký výběr hotelů a penzionů z něj činí skvělé místo pro dovolenou, ať už rodinnou nebo romantickou. Trhy a restaurace nabídnou nejlepší pokrmy, které v Izraeli můžete okusit.

Dovolená u mrtvého moře. Izrael nabízí krásy pro rodiny i zamilované páry

Izrael je vhodné místo pro rodiny i zamilované páry, které si chtějí užít kousek romantiky daleko od domova. Na zamilovanou procházku se můžete vydat například k pláži zvané Ein Gedi. Je zde překrásná botanická zahrada, která je označena za jednu z nejkrásnějších zahrad na světě. Zážitkem pro páry bude dozajista i Negevská poušť, která vybízí k přenocování pod hvězdami.

Pokud jste se však vydali do Izraele s rodinou, mezi nejnavštěvovanější místa poskytující zábavu i pro děti jakéhokoliv věku patří Mrtvé moře, Tel Aviv nebo Haifa. Neobyčejnou podívanou nabízí také Even Bagalil - jedná se o festival soch, který je plný výstav, workshopů pro děti a další zábavy.

Do Izraele až dvakrát denně přímo z Prahy

Dostat se do Izraele není dnes žádná dřina. Přímo z Prahy odlétá letadlo společnosti EL Al Israel. Z Letiště Václava Havla se pohodlně dostanete do Izraele na pravidelné lince, a to až 8krát týdně. Letadlo přistává na letišti Ben Gurion Intl Arpt ve městě Tel Aviv. Let trvá bez přestupu okolo 4 hodin.

Společnost patří mezi nejbezpečnější letecké společnosti, která provozuje non-stop lety do 45 domácích i mezinárodních destinací v Evropě, Asii, Severní Americe i Africe.