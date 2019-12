Mozková mrtvice? Jde o čas

Mozková mrtvice je způsobena porušením cévního zásobení mozku krví. Mozkové buňky (neurony) vydrží bez kyslíku přibližně jen 5 minut, než začnou odumírat. Může tak dojít k trvalému poškození, v nejhorším případě k smrti. Jakmile tedy spatříte počáteční příznaky, je nutné okamžitě zavolat lékařskou pomoc. Od vzniku příznaků má pacient k započetí léčby čas maximálně 6 hodin. Alarmující ale je, že více než 70 % Čechů příznaky cévní mozkové příhody nepozná.

Jak poznat mrtvici?

Mezi tři hlavní příznaky patří pokles koutku, ochrnutí končetin a porucha řeči. Zdá se vám, že s vaším blízkým není něco v pořádku? Požádejte ho, aby se usmál. Pokud se jedna strana hýbe méně, okamžitě volejte záchranku. Dalším příznakem je, když dotyčný neudrží obě paže 10 vteřin dlaněmi vzhůru nebo když nemluví zřetelně, srozumitelně a plynule a motají se mu slova.

Když tyto příznaky samy odezní, není ještě vyhráno. Mohou se do několika minut ještě silnější vrátit. Raději nic nepodceňujte a neprodleně volejte lékaře. Jestliže léčba proběhne do jedné hodiny od ohlášení prvních příznaků, je zde 70% šance na úplné zotavení!

Čas je mozek

Pro osvětu lidí o cévní mozkové příhodě, jak ji poznat a rychle reagovat, vznikl Nadační fond Čas je mozek, který pořádá vzdělávací akce i dárcovské aktivity a upozorňuje na rizikové faktory mrtvice. Fond také přispívá lidem zasaženým mrtvicí a povzbuzuje je v boji s následky této choroby.

V současné době v České republice existuje celkem 45 vysoce specializovaných center zaměřených na mozkovou mrtvici, kde je pacientům poskytována špičková péče.

Mozková mrtvice vás může postihnout v každém věku

Také si myslíte, že mozková mrtvice může postihnout jen starší lidi? Stejný názor měl i 29letý Lukáš Barda, kterému se život otočil vzhůru nohama. V práci byl neustále pod tlakem a jako workoholik své tělo neposlouchal a v pracovním nasazení nechtěl polevit. Jednoho dne ale došlo ke kolapsu. Upadl na zem a už nevstal. Díky pohotové reakci přítelkyně, která zavolala záchrannou službu, stihli Lukáše dovézt do nemocnice včas.

„Pořád mě bolela hlava a byl jsem unavený, ale jinak už mi bylo dobře. Čekal na mě víkend v nemocnici a v pondělí jsem se těšil domů,“ říká Lukáš.

Náhle se vše změnilo. Lukáš se probudil za dva týdny v té stejné nemocnici, ale na jiném místě, v jiném oblečení, bez vlasů, s ochrnutou pravou půlkou těla. Praskla mu krevní sraženina. „Neměl jsem ponětí, co se stalo a kde jsem. Až později jsem se dozvěděl, že jsem měl komplikace a musel na operaci.“

Posléze zjistil, co se stalo: „Pár dnů po mozkové mrtvici mě v nemocnici navštívila přítelkyně a dělali jsme takové ty věci, co spolu dospělí dělají. Kvůli tomu orgasmu jsem skoro umřel. Byl důvodem mých komplikací, zvýšený tlak v cévách totiž zapříčinil prasknutí poničené tkáně a krvácení do mozku. Říkám to otevřeně, nenapadlo mě totiž, že taková banálnost může zapříčinit tak vážné komplikace. Hlavně jsem rád, že se to všechno stalo už v Motole a vše se mohlo hned řešit a ne někde doma. Tam by byly následky mnohem horší.“

Po operaci a dlouhé rehabilitaci si Lukáš uvědomil, že je třeba se věnovat nejen práci, ale i odpočinku a koníčkům.

Více informací o mozkové mrtvici a Nadačním fondu Čas je mozek najdete spolu s dalšími příběhy pacientů na www.casjemozek.cz.