Mouka, z níž je radost péct. Vysoký obsah vlákniny i bio kvalita

Mouka Pernerka se mele v nejmodernějším mlýnu v České republice, který jako jediný v tuzemsku dokáže umlít celozrnné mouky na granulaci mouky hladké. Výjimečnost a kouzlo mouky Pernerky jsou skryty právě ve velmi jemném mletí mouk, včetně těch celozrnných. Mouka má lepší nutriční vlastnosti, delší životnost, lépe váže vodu a co je nejdůležitější – má mnohem lepší pečicí vlastnosti.

Vláknina a zdraví

Obliba mouk Pernerek roste u všech jejích druhů, nejvíce však u těch celozrnných. Důvodem je vysoký obsah vlákniny, která má nezastupitelnou úlohu pro naše zdraví. Pravidelný příjem vlákniny totiž přispívá k udržení rovnováhy střevní mikroflóry a správné funkci střev. Dlouhodobý nedostatek vlákniny má pro každého z nás řadu negativních důsledků. Mezi ně patří i častější zácpy a sklony k nadváze.

To jsou také důvody, proč bychom měli místo bílého pečiva zařadit do našeho jídelníčku více toho celozrnného. To si nemusíte jen kupovat, můžete si ho klidně upéct i doma. Celou řadu receptů (nejen) z celozrnných mouk najdetetady.

Obliba mouky Pernerky roste díky vysoké kvalitě a pestré nabídce.

A kde se v celozrnném pečivu bere vláknina? Vláknina se společně s vitamíny, minerály a dalšími cennými látkami soustřeďuje ve vnějším obalu zrna. Celozrnné mouky se melou i s tímto obalem, v případě Pernerky pak zcela do hladka. Klasická, „bílá“ mouka se mele bez obalu zrna, a proto má vlákniny podstatně méně.

BIO Špaldová celozrnná mouka je ideální pro pečení moučníků

V nabídce Mlýnu Perner je nyní 13 druhů mouk, které rozhodně stojí za vyzkoušení. Mezi ty nejžádanější patří již zmiňované celozrnné hladké Pernerky, konkrétně špaldová, pohanková, žitná i pšeničná. Čím dál větší zájem je i o mouky v bio kvalitě, jejichž maloobchodní cena začíná na 30 korunách za kilogram, nebo o rýžovou mouku. Celý sortiment Pernerek i to, k čemu se která hodí, najdete zde.