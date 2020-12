Motorky a čtyřkolky jezdí v offroadových areálech s #Nepolese

Program #NEpolese, který si klade za cíl eliminovat nelegální motorismus v lesích a ve volné přírodě, připravil Autoklub ČR v partnerství se státním podnikem Lesy České republiky. Každý jezdec, který si stáhne aplikaci Klub nového lesa a zaregistruje se, získá stokorunovou slevu na jízdu v 16 offroadových areálech po celé České republice. Jejich seznam s on-line přihláškou najdete také na www.nepolese.cz.

Do lesa se nejezdí

V době zásadní obnovy krajiny je třeba vysvětlovat motorkářům a amatérským jezdcům všechna rizika a nebezpečí, kterým se vystavují, jež působí nebo mohou způsobit. „Nechceme jít jen cestou kontrol a represe, ale i prevence. Chceme jezdce motivovat, aby využívali schválené offroadové tratě s adekvátním ekologickým zázemím. Kromě Policie ČR jsme zahájili spolupráci s Autoklubem České republiky coby mezinárodními federacemi pověřené jediné autority motoristického sportu u nás,“ uvedl Josef Vojáček, generální ředitel Lesů ČR. Autoklub ČR je držitelem národní autority v automobilovém a motocyklovém sportu, prostřednictvím svých pobočných klubů ovlivňuje členskou základnu. Edukace v této oblasti začíná již u nejmladších jezdců.

„Jezdit načerno po lese prostě není správné. Bojujeme proti nezákonným vjezdům do lesa, tito raubíři ohrožují nejen sebe, ale především turisty, houbaře, lesníky, nedodržují žádné zásady. Organizovaná sportovní činnost probíhá podle přísných pravidel, v Autoklubu ji má na starosti Komise životního prostředí, školíme pořadatele a dodržujeme pokyny, které nám zadá lesní správa,“ vysvětlil Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.



Program #Nepolese objel republiku

Součástí programu #Nepolese je i informační kampaň, se kterou se v letošním roce mohli příznivci motorismu a motoristického sportu potkat na řadě akcí.

Nechyběla na podnicích mistrovství republiky v motokrosu, trialu, sajdkár a čtyřkolek, ale také v rámci národního šampionátu SONAX MČR v rally. Road show #Nepolese navštívila třeba i fanoušky oblíbenou Rock ‘n’ Ride, dvoudenní akci plnou terénních motorek a nespoutaného adrenalinu, na které se vedle crosscountry a endura představil i divácky velmi atraktivní Freestyle Motocross.

Malý šampion i Monsieur Dakar: #Nepolese

Motorky a čtyřkolky do lesa a volné přírody prostě nepatří. Jezdci mohou ublížit životnímu prostředí, ohrozit ostatní návštěvníky lesa a přírody a v neposlední řadě riskují i svoje vlastní zdraví. Své o tom ví Vítězslav Marek, vycházející hvězda českého motorsportu, který se ve svých jedenácti letech stal mistrem světa v motokrosu. „„I kdyby mě někdy napadlo jezdit po lese, od počátků své sportovní kariéry vím, že se to nesmí. Nikdy bych si to nedovolil. Terénní motorky patří na uzavřené tratě,“ má jasno Vítězslav Marek.

Jeho slova potvrzuje Karel Loprais, šestinásobný vítěz automobilových závodů Rallye Dakar v kategorii kamionů. „Jezdit na motorce nebo autem v lese, tam kde to není povolené, je bezohlednost vůči zvířatům i lidem. Hlavně myslete na svoje zdraví!“ vzkazuje legendární „Monsieur Dakar.“