Motorkáři, je váš stroj připraven?

Začneme u největšího kamene úrazu – u baterky.

Pokud jste během zimy akumulátor dobíjeli, žádné drama se nekoná, připojte ji na nabíječku a nechte ji nabít do plna. Horší to však může být, pokud jste tak neučinili. Jste-li hříšníkem z druhého příkladu, vytáhněte nabíječku, sepněte ruce a nahlas třikrát odříkejte „baterie přežije“, nebo si uštědřete starosti a objednejte se do servisu. Problém s tím, jak tam nepojízdnou motorku dostat má řešení v podobě svozové služby.

Brzdy

Pokud mají brzdové destičky méně než 1 mm, je čas je vyměnit. Nezapomeňte zkontrolovat brzdovou kapalinu a pokud se vám na kotoučích vlivem skladování motorky ve vlhkém prostřední vyskytla povrchová rez, prvním bržděním by měla sama opadat. Případně můžete sáhnout po brusném papíru o hrubosti 500+.

Řetěz

Jestli jste vzorně na podzim řetěz napnuli a namazali, máte o kontrolní bod méně. Pokud ne, pak platí pravidlo nejprve vyčistit a pak namazat. U řetězu zapomeňte na pravidlo čím více, tím lépe. Stačí jedna slabší vrstva.

Motor

Měnit či neměnit, před zimou či po zimě? To jsou všudypřítomné otázky. Ano olej. Radu, kterou jsme dostali v Motosalonu Klokočka zní: Není-li olej na konci své životnosti a nebyl teplotně přetěžován, není třeba ho měnit. Zkontrolujte jeho hladinu a případně dolejte.

A dál?

Základy jako kontrola tlaku tlaku v pneumatikách, jejich dofouknutí na výrobcem předepsanou hodnotu, není třeba zmiňovat. Nezapomínejte ale ani na lanka, která je dobré rozhýbat a v neposlední řadě zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny.

Jezdím hodně, jezdím rád

Vždy je dobré umět alespoň základní servisní úkony, které mohou pomoci s běžnými problémy, které vás mohou potkat na cestách. Pokud ale chcete na jaře sednout a vyrazit s jistotou, že je vše v nejlepším pořádku, svěřte svůj stroj do rukou povolaných. V pražském Motosalonu Klokočka se o vaši krásku postarají se vším všudy. Zároveň si můžete doplnit svůj šatník o motooblečení od českého výrobce Psí Hubík nebo si vyzkoušet některou z letošních novinek Honda Hornet, Transalp nebo CL500. Sympatický tým profesionálů je vám k dispozici.