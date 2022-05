Morcheeba na letošním turné vynechala Česko, dopřejte si její vídeňský koncert

Loni v září vystoupila skupina Morcheeba v čele se Skye Edwards před Křižíkovou fontánou na holešovickém Výstavišti v rámci akce Metronome Warm Up, která nahrazovala zrušený festival Metronome Prague. Morcheeba tu představila desku Blackest Blue. Na obalu alba skupina vzkazovala svým fanouškům: „Chybíte nám, doufáme, že co nejdříve zase vyrazíme na turné.“ A vyrazila. Ovšem Českou republiku na něm tentokrát vynechala. Na koncert můžete zajet do sousedního Německa. Ale pokud se vám to zdá příliš daleko, můžete si jeden starší koncert dopřát v pohodlí domova.

Hudební televize ÓČKO STAR připravila sérii koncertů Live Is Life, která odstartovala 11. května koncertem skupiny Eurytmics. Dalším v pořadí je právě koncert Morcheeba: Live at Jazz a Vienne. Uvidíte ho 18. května od 17:00 a v repríze ve čtvrtek 19. května od 22:00. Koncert byl natočen na vídeňském jazzovém festivalu v roce 2018 a představili na něm písně z alba Blaze Away.