Montovna aut? Ne, ČR se může brzy změnit v AI velmoc

Že je český průmysl významně závislý na tom německém, není žádné tajemství. Stejně jako fakt, že v České republice má své továrny řada zahraničních firem. Vyplývá to z toho, že ČR je dlouhodobě vnímaná jako země, ve které je poměrně levná pracovní síla připravená na manuální a technické práce.

I když to dříve do České republiky přinášelo řadu zakázek, v uplynulých letech se to ukázalo jako nevýhoda. Kvůli oslabení německého průmyslu totiž ztrácí i ten český.

Objevují se proto úvahy, že by se české firmy měly více zaměřit na výzkum a vývoj moderních technologií. Staly by se tak konkurenceschopnější a méně závislé na vývoji v okolních zemích.

Ve skutečnosti už se to často děje. České společnosti totiž vytvářejí AI nástroje a aplikace, které si oblíbili i jejich klienti ve světě.

Česká AI zefektivňuje chod řady firem

Typickým příkladem je firma Krel Central. Už od roku 2021 vyvíjí AI nástroje, které se uplatňují v řadě oborů.

„Naše validační systémy umožňují automatickou detekci chyb, anomálií i podvodného jednání, jazykové modely usnadňují tvorbu rozsáhlých dokumentací a analytické nástroje průběžně sledují a analyzují aktuální průmyslová a obchodní data. Řada našich klientů využívá také AI agenty, kteří automatizují mikrorozhodovací procesy, a pomáhají tak například s řízením skladové logistiky,“ vypočítává některé možnosti, které AI přináší, majitel společnosti Stanislav Lepka.

Ačkoliv to na první pohled vypadá složitě, pro firmy je přínos takových řešení jasný – pomáhají jim rychle zvládnout náročnou práci, usnadňují jim rozhodování a zajišťují větší bezpečnost. Výsledkem pak je zefektivnění provozu celé společnosti.

Návratnost investic? Až 330 %

Jedním z nejviditelnějších přínosů je usnadnění zdlouhavé rutinní práce. Úkoly, nad kterými by lidé strávili řadu hodin, zvládne umělá inteligence za pár minut. A s mnohonásobně nižšími náklady.

AI aplikace také umí průběžně analyzovat aktuální data a okamžitě na ně reagovat. A to v nepřetržitém režimu. Díky tomu rychle zaznamená hrozící poruchy a navrhne nejvhodnější řešení. „Zabrání tak případným větším škodám a firmám ušetří vysoké náklady spojené s opravami,“ upozorňuje na další přínosy Stanislav Lepka.

Možnosti umělé inteligence se navíc stále rozšiřují. A s tím i potenciál nástrojů, které AI využívají. Podle expertů v budoucnu dokážou zcela samostatně zastat většinu běžných úkolů a převzít řadu rozhodnutí, která jsou potřebná v každodenním firemním provozu. Studie společnosti SS&C Blue Prism dokonce předpokládá, že v příštích třech letech bude návratnost investic od AI až 330 %.

A skvělou zprávou je, že české firmy mají nakročeno k tomu, aby v této oblasti patřily ke špičce!