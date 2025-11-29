Mokro-suché vysavače Dreame pod lupou: výkon, funkce a efektivita

H15 Mix: Více než tyčový vysavač – kompletní systém 7 v 1
Využijte extrémní sací výkon 23 000 Pa a možnosti systému „7 v 1“, díky kterému snadno zvládnete suché i mokré čištění podlah, hloubkové čištění koberců, čalounění či interiéru auta. H15 Mix je navržen pro maximální komfort a hygienu. Robotické rameno GapFree™ zajišťuje dosah až k okrajům, zatímco vy si užíváte dokonalou čistotu. Po dokončení práce se kartáč automaticky postará o údržbu: vyčistí se horkou vodou (100 °C) a následně vysuší, čímž eliminuje zápach a je okamžitě připraven k dalšímu použití.
H15 Pro: Praktický, výkonný, s bezstarostnou údržbou
H15 Pro představuje všestranný mokro-suchý vysavač s prémiovými funkcemi. Poskytuje spolehlivý sací výkon 21 000 Pa a zaujme nadstandardní výdrží až 60 minut provozu na jedno nabití, díky čemuž zvládnete i velké plochy. Je vybaven všemi klíčovými chytrými funkcemi: inteligentní detekcí nečistot, účinným trojitým čištěním okrajů a technologií TangleCut™ proti zamotaným vlasům. Díky automatickému čištění kartáče horkou vodou (100 °C) a sušení horkým vzduchem (90 °C) je údržba rychlá a bezstarostná.
Trojité čištění okrajů a skládací design vysavače pro dokonale čistotu domácnost. Foto: Dreame
H14 Dual – Efektivní čištění s důrazem na funkčnost
Model H14 Dual je ideální pro uživatele, kteří potřebují uklidit větší plochy bez přerušení. Nabízí solidní sací výkon 18 000 Pa a multifunkčnost díky systému 5v1. Vyniká především největší nádržkou na čistou vodu v našem srovnání – až 880 ml. Chytré funkce jako inteligentní dávkování vody, duální čištění okrajů a LED displej jsou samozřejmostí. Rychlá a hygienická údržba je zajištěna samočistící funkcí kartáče s využitím horké vody o teplotě 60 °C. H14 Dual je skutečně univerzální, protože součástí balení je i motorizovaný mini-kartáč pro čalounění či těžko dostupná místa.
S motorizovaným mini-kartáčem a sadou nástavců s H14 Dual vyčistíte celou domácnost. Foto: Dreame
H12 Pro FlexReach – Praktický pomocník za nejlepší cenu
H12 Pro FlexReach je nejdostupnější model v porovnání, ale bez kompromisů ve výkonu. Je ideálním společníkem pro menší a střední domácnosti, kombinuje sací výkon 18 000 Pa a solidní výdrž 50 minut. Jeho hlavní předností je obratnost a lehkost díky funkci FlexReach™, která umožňuje snadný přístup i k těžko dostupným místům – pod nízkým nábytkem, kolem nábytku či v rozích. Přestože je kompaktní, nabízí inteligentní detekci nečistot, dvojité čištění okrajů a kartáč TangleCut™. Po použití se kartáč automaticky vysuší horkým vzduchem při 90 °C, což zajišťuje hygienickou údržbu a okamžitou připravenost.
Zapomeňte na stopy po vodě – při čištění s H12 Pro FlexReach zůstane podlaha vždy suchá a čistá. Foto: Dreame
Nezáleží na tom, který mokro-suchý tyčový vysavač Dreame si vyberete – získáte výkonný, spolehlivý a technologicky pokročilý nástroj, který výrazně usnadní údržbu vaší domácnosti. Vybrané modely jsou nyní k dispozici za mimořádně výhodné Black Friday ceny.
Přehledné srovnání vlastností mokro-suchých vysavačů Dreame. Foto: Dreame