Mojžíš a faraon v 21. století. Rossiniho velká francouzská opera v NDM

Opera Mojžíš a faraon aneb Přechod Rudého moře od Gioachina Rossiniho (1792–1868) je novým přírůstkem na repertoáru Národního divadla moravskoslezského. Operní soubor NDM přizval poprvé ke spolupráci mladého režiséra Vladimíra Johna a jeho tým, hudební nastudování měl v rukou dirigent David Švec.

Foto: Martin Popelář

Mojžíš a faraon má mimořádně dramaticky vystavěný příběh s nezbytnou linkou milostnou a střetem osobních osudů na pozadí známého biblického příběhu exodu hebrejského lidu z Egypta. „Rossiniho hudba je v Mojžíši a faraonovi strhující a poutavá. Vytváří atmosféru, která dokáže barvitě vyprávět lidský psychologický příběh a zároveň inspirovat k vystavění působivých obrazů. Právě tím dává vysoce výpravnému formátu francouzské grand opéry přidanou hodnotu a smysl jej dnes uvádět,“ zve režisér Vladimír John. Dílo vyniká Rossiniho geniální hudbou a velkými sborovými scénami – hebrejský lid je tu jedním z hlavních „hrdinů“ a sbor pod vedením Jurije Galatenka je na scéně s výjimkou několika obrazů stále.

Foto: Martin Popelář

Rossini přitom s Mojžíšem uspěl u diváků až napodruhé: premiéra italské opery s názvem Mojžíš v Egyptě byla v roce 1818 v Neapoli a dá se říct, že propadla. Nikoli ovšem vinou hudby, ta byla už tehdy rossiniovsky dokonalá. Nepovedla se ale inscenace – především údajně diváky rozesmála hlavně finální scéna přechodu Rudého moře. Rossini se poučil, dílo přepracoval do podoby tehdy módní velké francouzské opery a v roce 1827 v Paříži triumfoval! Slavný dirigent Riccardo Muti při uvedení díla v milánské La Scale v roce 2003 řekl: „Nic ve zlém. Mojžíš v Egyptě je fantastická opera, ale v zásadě je pořád jen skicou pro Mojžíše a faraona.“

Foto: Martin Popelář

Sehraný tým režiséra Vladimíra Johna tvoří kostýmní výtvarnice a choreografka Barbora Rašková, světelný designér Martin Krupa a scénografka Kristina Komárková. „Hledali jsme současné prostředky pro stále efektní pojetí, které grand opéra vyžaduje, ovšem prostřednictvím nadčasového, minimalistického a symbolistického přístupu. Scénografie pracuje se symboly kruhu, označujícího hebrejskou svobodu a uvolněnost, a trojúhelníku, který reprezentuje řád a pevnost Egypta. Kostýmy se inspirují autentickými oděvy, ale posouvají je do nadčasové módní roviny. Světlo a projekce pak napomáhají znázornění božských zásahů,“ rozvedl záměr Vladimír John. Všechny složky jsou tak na jevišti propojené, na sobě vzájemně závislé a výsledný monumentální obraz vytvářejí společně.

Foto: Martin Popelář

NDM uvádí operu v Divadle Antonína Dvořáka 3. a 6. března, 1. dubna, 10. a 28. května a 12. června 2026. Vstupenky na všechny reprízy jsou v prodeji. www.ndm.cz

Mojžíš a faraon v 21. století. Rossiniho velká francouzská opera v NDM

Foto: Martin Popelář

28. února 2026

