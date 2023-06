Především sílí požadavky na snížení produkce směsného komunálního odpadu, na omezení skládkování, na maximální recyklovatelnost obalů a hlavně efektivní separování využitelných složek odpadu. Na to musí odpadový sektor reagovat. Dlouhodobě se zahušťuje síť barevných kontejnerů, zavádějí se nové technologie na efektivnější sběr i dotřídění a hledají se také nové způsoby materiálové recyklace.

MULTIKOMODITNÍ SBĚR

Viděli jste, že někteří lidé házejí kovové obaly do plastu nebo nápojové kartony do modrého kontejneru na papír? Nemusí dělat chybu. V některých obcích může totiž fungovat takzvaný multikomoditní sběr tříděného odpadu, který umožňuje sběr více druhů odpadu do jedné společné sběrné nádoby. I tento způsob třídění odpadu má však určitá omezení. Ne všechny druhy odpadů lze třídit dohromady. Záleží na logistických možnostech svozových společností, technologickém vybavení třídicích linek a na dalších faktorech.

Důvody pro tento způsob třídění odpadu v obcích se liší. Může se jednat například o nedostatek místa pro barevné kontejnery, o úsporu finančních nákladů a podobně.

Modernizace v odpadech

TŘÍDICÍ LINKY

Odpady shromážděné v barevných kontejnerech míří na třídicí linku, kde jsou dotříděny a upraveny na druhotnou surovinu pro recyklační průmysl. V ČR převládá stále ruční dotřídění papíru a plastů, lídrem v technických inovacích je dotřídění skla. Je to dáno tím, že pro recyklaci skla je nutné dodržet velmi přísné požadavky na množstvích nežádoucích příměsí, které jsou v řadě případů velmi striktní. U dotřiďovacích linek na papír a plasty se objevují např. magnety na odstraňování železných odpadů. Nicméně, plně automatická linka je investičně a provozně nákladná a má smysl o ní uvažovat v případě, že na ní bude směrováno odpovídající (velké) množství odpadů.

První taková plně automatická linka v ČR byla uvedena letos na jaře do provozu v Brně. Zvládne vytřídit plast, papír i kovové obaly, obslouží i široké okolí Brna. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů rychleji a efektivněji než dosavadní způsob ručního dotřiďování.

PROČ MÁ TŘÍDĚNÍ ODPADU SMYSL

Se surovinami pro recyklační průmysl ovšem vznikají i složky odpadů, které jsou materiálově nevyužitelné. Ty se v horším případě skládkují, lepší variantou je jejich využití na výrobu certifikovaných alternativních paliv nahrazujících fosilní zdroje nebo ve spalovnách, kde jsou zdrojem energie. I takové využití odpadu má smysl, protože pomáhá redukovat množství odpadu končícího na skládkách a využije se jeho energetického potenciálu. Omezení skládkování je ostatně i cílem EU, nová evropská směrnice k tomu tlačí i obce.

NOVINKY V TŘÍDĚNÍ PAPÍRU

Změny recyklačních technologií a vývoj technologie výroby obalů přinášejí do třídění různé novinky. Jednou z nich je, že papírové roličky od toaletního papíru (tzv. dutinky) nebo obaly od vajec (nasávaná kartonáž) už můžeme třídit do kontejneru na papír.

Dutinky dříve patřily mezi obtížně rozvláknitelný papír, často totiž obsahovaly vodě odolná klížidla. Dnes již tyto látky prakticky neobsahují. To samé platí i pro nasávanou kartonáž, která v minulosti také obsahovala nežádoucí látky. Dnes už se s tím, s výjimkou některých speciálních aplikací, běžně nesetkáme.

Navíc i papírny se neustále modernizují. Investují do nových technologií, které umožňují získávat i vlákna dříve obtížně zpracovatelná, nebo do technologií, které umožňují lepší rozvláknění nebo oddělení nepapírových součástí.

MOBILNÍ APLIKACE

Při třídění pomáhají také speciální aplikace v mobilních telefonech. Jejich prostřednictvím lze sledovat stav naplnění konkrétních nádob nebo můžeme najít nejbližší kontejner na konkrétní tříděnou komoditu. Šikovnou interaktivní mapu barevných kontejnerů nabízí projekt kamtridit.cz. V rámci mobilní aplikace můžeme sběrná místa do mapy sami přidávat a nechybějí ani užitečné tipy, kam jednotlivé druhy odpadu třídit.