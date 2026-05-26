Moderní střechy LINEDEK – chytré řešení pro váš domov

Krytina se vyrábí ve třech základních šířkách 485 mm, 360 mm a 275 mm v provedení Flat (bez prolisů), Micro (s mikroprofilací) nebo Rib (se dvěma podélnými prolisy).
Použitý materiál je zárukou kvality a předurčuje krytinu k širokému využití současně s dlouhou životností. Krytina je odolná vůči mrazu, vhodná do všech sněhových oblastí a díky své nízké hmotnosti je možné ji využít při rekonstrukcích, bez nutnosti zesilování krovu.
Vlastnosti krytiny LINEDEK:
- Vysoká životnost díky kvalitním materiálům a odolné povrchové úpravě.
- Nízká hmotnost ideální pro rekonstrukce bez nutnosti zesilování krovu.
- Rychlá a jednoduchá montáž, šetří čas i náklady na stavbě.
- Efekt falcované krytiny (stojaté drážky), vhodný pro tradiční i současné architektonické projekty.
- Hladký neporézní povrch, který odolává usazování nečistot, mechů a lišejníků.
- Vysoká odolnost vůči mrazu a povětrnostním vlivům - pro všechny klimatické a sněhové oblasti.
- Široká škála barev a dekorů, včetně možnosti výroby v individuálním odstínu podle přání zákazníka.
Varianty zakončení krytiny
Krytinu lze dodat bez zástřihu, s rovným zástřihem nebo s ohnutým zástřihem, který je připravený pro zavlečení na zakládací lištu. Varianta s rovným zástřihem nabízí vysokou flexibilitu při montáži, protože umožňuje pokládku zleva doprava i zprava doleva, což usnadňuje práci na složitějších střechách nebo při návaznosti na další konstrukční prvky.
Unikátní výhodou systému LINEDEK je možnost výroby panelů se zadním zástřihem pro podélné napojení až do délky 270 mm. Toto řešení výrazně urychluje montáž v místech, kde je nutné spojování jednotlivých tabulí, zlepšuje těsnost napojení a celkově zvyšuje produktivitu při realizaci střech. Díky různým variantám zakončení lze krytinu optimálně přizpůsobit požadavkům projektu a dosáhnout jak esteticky čistého, tak technicky spolehlivého výsledku.
Systém LINEDEK zakoupíte výhradně v prodejnách Stavebniny DEK i online.