Vzhled falcované střechy bez pracného falcování
Falcované plechové střechy jsou typické svými dlouhými, čistými liniemi. Dobře fungují na moderních novostavbách, ale stejně přirozeně mohou doplnit rekonstruovanou chalupu, horský dům nebo jednodušší tradiční stavbu.
Systém LINEDEK na tento vzhled navazuje, místo klasického ručního falcování však využívá do sebe zapadající zámky – takzvaný klik systém. Jednotlivé pásy se při pokládce jednoduše spojují a výsledkem je souvislá plocha se stojatými drážkami a skrytým kotvením bez viditelných šroubů.
Pro stavebníka to znamená nejen čistý vzhled střechy, ale také rychlejší montáž. Řadu detailů lze totiž připravit už při výrobě a pokrývač pak nemusí vše složitě vytvářet až přímo na střeše.
Krytinu lze dodat s různými způsoby zakončení podle konkrétního řešení stavby. U panelů určených k podélnému napojování je možné z výroby připravit také variabilní zadní zástřih. Ten usnadňuje spojování jednotlivých pásů, pomáhá vytvořit čistý detail napojení a zrychluje práci při samotné realizaci. Preferovaným směrem pokládky systému LINEDEK je zprava doleva.
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U panelů, které je potřeba podélně napojovat, lze zadní zástřih připravit už při výrobě. Pokrývač tak nemusí detail vytvářet ručně na stavbě, což montáž zrychluje a zároveň pomáhá dosáhnout přesnějšího a čistšího napojení.
Při rekonstrukci hraje každý kilogram roli
Jednou z největších předností plechové střechy je její nízká hmotnost. Jeden metr čtvereční krytiny LINEDEK váží jen několik kilogramů. V porovnání s některými tradičními skládanými krytinami tak může být rozdíl při ploše celé střechy opravdu výrazný.
To je důležité zejména při rekonstrukcích starších domů. Pokud se původní těžká krytina nahrazuje lehkým plechem, nový střešní plášť představuje pro krov podstatně menší zatížení.
Neznamená to samozřejmě, že lze kontrolu stavu starého krovu vynechat. Jeho kondici a vhodnost nového řešení by měl vždy posoudit odborník. Nízká hmotnost krytiny ale může v řadě případů pomoci omezit rozsah nutných zásahů do původní nosné konstrukce.
Výhodou je i jednodušší doprava materiálu a manipulace během montáže.
A co déšť? Plechová střecha nemusí být hlučná
Jedna z prvních otázek, která v souvislosti s plechovou střechou často zazní, se týká hluku při dešti. Představa hlasitého bubnování kapek do plechu je stále poměrně rozšířená.
O výsledném akustickém komfortu uvnitř domu ale nerozhoduje pouze samotná krytina. Zásadní je správně navržená skladba celého střešního pláště, tepelná izolace i kvalitní provedení jednotlivých vrstev.
Pro stavby, u kterých je požadován ještě vyšší akustický komfort, je možné LINEDEK doplnit vrstvou AQUAMUTE. Ta se aplikuje na spodní stranu krytiny už při výrobě a pomáhá tlumit zvuk způsobený například deštěm nebo krupobitím.
Zároveň má další praktickou funkci – pomáhá pracovat s kondenzací vlhkosti na spodní straně plechu. Uplatnění tak může najít nejen u rodinných domů, ale například i u zahradních staveb nebo dalších objektů, kde je plechová krytina blízko využívanému prostoru.
Jedna krytina, široká variabilita vzhledu
Když se řekne moderní plechová střecha, mnoho lidí si automaticky představí tmavě šedé pásy na minimalistickém rodinném domě. Možnosti jsou ale výrazně širší.
LINEDEK se vyrábí v několika šířkách panelů a vybírat lze také z různých variant samotného povrchu. Vedle hladkého provedení Flat jsou k dispozici například jemně profilované varianty Micro a Rib.
Právě profilace a rozdílné šířky pásů dokážou výsledný vzhled střechy výrazně ovlivnit. Střecha tak může působit velmi minimalisticky, nebo naopak získat výraznější rytmus.
Široký je také výběr barev a povrchových úprav. Krytinu lze díky tomu sladit s fasádou, okny, oplechováním nebo dalšími prvky domu a není nutné zůstávat pouze u dnes populárního antracitu.
Základem bývá lakovaný pozinkovaný ocelový plech, využít lze také lakovaný hliník. Hladký a neporézní povrch navíc omezuje zachytávání nečistot, mechů a lišejníků.
Design, který se přizpůsobí domu
Samotná plocha krytiny je jen jednou částí střechy. Neméně důležité jsou okraje, hřeben, napojení na stěny, prostupy, úžlabí nebo další místa, kde se rozhoduje o tom, jak bude střecha nejen vypadat, ale také fungovat.
LINEDEK proto není pouze samotná střešní krytina, ale ucelený systém. Jeho součástí je nabídka příslušenství a systémových klempířských prvků, díky kterým lze jednotlivé detaily střechy řešit jednotným způsobem.
Pro konkrétní střechu může DEKMETAL připravit také kladečský plán. Ten pomáhá předem rozvrhnout jednotlivé lamely a usnadňuje orientaci při samotné montáži. U složitějších střech tak realizační firma nemusí řadu rozhodnutí řešit až na stavbě.
Technická podpora navíc nekončí předáním materiálu. V případě potřeby ji mohou zákazníci i realizační firmy využít také v průběhu realizace.
Výhodou pro stavebníka je i dostupnost. Krytinu LINEDEK včetně potřebného příslušenství lze objednat ve více než stovce prodejen Stavebniny DEK po celé České republice. Na jednom místě tak lze řešit nejen samotnou krytinu, ale také potřebné doplňky a konzultaci vhodného řešení.