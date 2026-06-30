Moderní koupelny WECCO

Předstěnové instalační moduly WM1 a WM2
Závěsné WC je dnes standardem moderní koupelny. Splachovací nádržka ukrytá ve stěně šetří místo, usnadňuje úklid a dodává prostoru čistý vzhled. WECCO nabízí moduly pro různé konstrukční situace.
WECCO WM1/1120 je samonosný systém určený ke kotvení k dostatečně nosné sádrokartonové příčce nebo před nosnou stěnu. Stačí jej zaklopit dvěma deskami SDK a obložit keramickým obkladem. Instalace je rychlá a intuitivní, což ocení jak profesionálové, tak zkušení domácí kutilové. Servisní práce jsou možné bez použití nářadí.
WECCO WM2/1000 nabízí řešení tam, kde není možné kotvení do příčky. Systém se podezdí a obezdí nosným materiálem. Čtyři výklopné držáky v pozinkované nosné konstrukci umožňují snadnou instalaci z přední i zadní strany.
Nádržky v předstěnových modulech jsou vyrobeny z jednoho kusu. Garantovaná těsnost umožňuje poskytnout na celé moduly prodlouženou záruku 15 let. Polystyrenová izolace chrání před rosením a přenosem hluku, napouštěcí ventil zajišťuje tiché a rychlé napouštění. Zásobník na čisticí tabletu v každém modulu udržuje mísu svěží a vypouštěcí ventil bez usazenin. Moduly jsou plně kompatibilní s běžně dostupnými závěsnými WC.
K oběma modulům jsou k dispozici tři typy dvojčinných ovládacích tlačítek: základní WT270 a tenká WT570 / WT670 – všechna z bílého plastu, tenká vystupují pouhých 5,5 mm před obklad.
Novinka: rozpěrka pro modul WM1
Nejnovějším doplňkem řady předstěnových modulů je rozpěrka M915-ND pro modul WM1. Výrazně usnadňuje montáž a pomáhá řešit instalaci tam, kde vzdálenost modulu od stěny nebo konstrukční situace vyžaduje přesné ustavení rámu. Rozpěrka umožňuje spolehlivé uchycení modulu i tam, kde standardní rám nestačí, typicky v bytových jádrech nebo při nestandardních konstrukčních situacích.
Sprchové vaničky a kouty
Základem sprchového koutu je kvalitní sprchová vanička. WECCO nabízí modely z litého mramoru, který odolává běžným čisticím prostředkům i každodennímu mechanickému namáhání.
Vaničky jsou dostupné ve standardních rozměrech 800 nebo 900 mm ve čtvercovém nebo čtvrtkruhovém provedení. Instalaci lze provést na nožičkách nebo šroubech pro umístění v úrovni dlažby. Součástí dodávky jsou zápachové uzávěry WECCO.
Ke každé vaničce je možné doplnit sprchový kout ze stejné řady WECCO:
- rohové kouty a dveře do niky v různých šířkách
- stěny walk-in pro vzdušný, otevřený design
- hliníkový rám s odolnou povrchovou úpravou pro dlouhou životnost i ve vlhkém prostředí
- 6mm bezpečnostní čiré sklo (ESG)
Kombinací vaničky a zástěny ze stejné kolekce WECCO získáte harmonicky sladěný sprchový kout bez kompromisů.
Vodovodní baterie WECCO
Finálním prvkem každé koupelny jsou vodovodní baterie WECCO. V nabídce najdete nejběžnější typy pro sprchu, vanu, umyvadlo i dřez, a to jak v klasickém jednocestném, tak i v termostatickém provedení pro přesnou regulaci teploty.
Baterie navazují na estetiku celé řady: čisté linie, kvalitní povrchová úprava odolná vůči vodnímu kameni a snadná obsluha. Stejně jako ostatní produkty WECCO i vodovodní baterie nabízejí vyváženou kombinaci kvality, funkčnosti a dostupné ceny.
Celou řadu WECCO najdete na dek.cz nebo ve vybraných prodejnách Stavebniny DEK.