Moderní koupelny WECCO

Komerční sdělení

Moderní koupelny WECCO | foto: Stavebniny DEK a.s.

Komerční sdělení

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Značka WECCO vznikla ve Stavebninách DEK s cílem nabídnout zákazníkům kompletní vybavení koupelny, které spojuje spolehlivou kvalitu, moderní design a příznivou cenu. Od předstěnových modulů přes sprchové vaničky a kouty až po vodovodní baterie, WECCO pokryje celou koupelnu.

Předstěnové instalační moduly WM1 a WM2

Závěsné WC je dnes standardem moderní koupelny. Splachovací nádržka ukrytá ve stěně šetří místo, usnadňuje úklid a dodává prostoru čistý vzhled. WECCO nabízí moduly pro různé konstrukční situace.

WECCO WM1/1120 je samonosný systém určený ke kotvení k dostatečně nosné sádrokartonové příčce nebo před nosnou stěnu. Stačí jej zaklopit dvěma deskami SDK a obložit keramickým obkladem. Instalace je rychlá a intuitivní, což ocení jak profesionálové, tak zkušení domácí kutilové. Servisní práce jsou možné bez použití nářadí.

WECCO WM2/1000 nabízí řešení tam, kde není možné kotvení do příčky. Systém se podezdí a obezdí nosným materiálem. Čtyři výklopné držáky v pozinkované nosné konstrukci umožňují snadnou instalaci z přední i zadní strany.

Nádržky v předstěnových modulech jsou vyrobeny z jednoho kusu. Garantovaná těsnost umožňuje poskytnout na celé moduly prodlouženou záruku 15 let. Polystyrenová izolace chrání před rosením a přenosem hluku, napouštěcí ventil zajišťuje tiché a rychlé napouštění. Zásobník na čisticí tabletu v každém modulu udržuje mísu svěží a vypouštěcí ventil bez usazenin. Moduly jsou plně kompatibilní s běžně dostupnými závěsnými WC.

K oběma modulům jsou k dispozici tři typy dvojčinných ovládacích tlačítek: základní WT270 a tenká WT570 / WT670 – všechna z bílého plastu, tenká vystupují pouhých 5,5 mm před obklad.

Moderní koupelny WECCO | foto: Stavebniny DEK a.s.

Novinka: rozpěrka pro modul WM1

Nejnovějším doplňkem řady předstěnových modulů je rozpěrka M915-ND pro modul WM1. Výrazně usnadňuje montáž a pomáhá řešit instalaci tam, kde vzdálenost modulu od stěny nebo konstrukční situace vyžaduje přesné ustavení rámu. Rozpěrka umožňuje spolehlivé uchycení modulu i tam, kde standardní rám nestačí, typicky v bytových jádrech nebo při nestandardních konstrukčních situacích.

Sprchové vaničky a kouty

Základem sprchového koutu je kvalitní sprchová vanička. WECCO nabízí modely z litého mramoru, který odolává běžným čisticím prostředkům i každodennímu mechanickému namáhání.

Vaničky jsou dostupné ve standardních rozměrech 800 nebo 900 mm ve čtvercovém nebo čtvrtkruhovém provedení. Instalaci lze provést na nožičkách nebo šroubech pro umístění v úrovni dlažby. Součástí dodávky jsou zápachové uzávěry WECCO.

Ke každé vaničce je možné doplnit sprchový kout ze stejné řady WECCO:

  • rohové kouty a dveře do niky v různých šířkách
  • stěny walk-in pro vzdušný, otevřený design
  • hliníkový rám s odolnou povrchovou úpravou pro dlouhou životnost i ve vlhkém prostředí
  • 6mm bezpečnostní čiré sklo (ESG)

Kombinací vaničky a zástěny ze stejné kolekce WECCO získáte harmonicky sladěný sprchový kout bez kompromisů.

Vodovodní baterie WECCO

Finálním prvkem každé koupelny jsou vodovodní baterie WECCO. V nabídce najdete nejběžnější typy pro sprchu, vanu, umyvadlo i dřez, a to jak v klasickém jednocestném, tak i v termostatickém provedení pro přesnou regulaci teploty.

Baterie navazují na estetiku celé řady: čisté linie, kvalitní povrchová úprava odolná vůči vodnímu kameni a snadná obsluha. Stejně jako ostatní produkty WECCO i vodovodní baterie nabízejí vyváženou kombinaci kvality, funkčnosti a dostupné ceny.

Celou řadu WECCO najdete na dek.cz nebo ve vybraných prodejnách Stavebniny DEK.

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