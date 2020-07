Moderní koupelny: BLACK DESIGN by Sapho

Černá vnáší do koupelny zvláštní dramatické kouzlo a dotváří tak perfektní atmosféru pro relaxaci. Zároveň je to barva, která nikdy nevyjde z módy, má styl a vypadá skvěle v jakémkoliv prostoru. Záleží pouze na vhodné míře jejího využití. Zde se rozhodně vyplatí vsadit na osvědčený minimalismus, který dominuje koupelnám již řadu let.

Například sprchové walk-in zástěny CURE BLACK dodají koupelně vzdušnost i osobitý styl. Série kombinuje jednoduchý čistý vzhled spolu s dalšími praktickými vlastnostmi, díky nimž poskytuje nejen větší volnost a pohodlí, ale dokáže se též maximálně přizpůsobit prostorovým dispozicím každé koupelny. Atraktivita zástěn CURE BLACK je dána především využitím elegantních, matně černých hliníkových profilů, které tvoří rám a opticky rozdělují sklo na jednotlivé okenní tabule. Evokují tak reálná okna starých továrních hal, což podtrhuje industriální design celé série.

Sprchové walk-in zástěny CURE BLACK

Koupelnu v moderním či industriálním stylu skvěle doplní třeba stylová umyvadlová konstrukce s integrovanou zásuvkou ze série SKARA. Ta snoubí chladný aspekt matně černého kovu s hřejivým elementem v podobě tmavého dřeva. Praktická bezúchytková zásuvka v dřevěném dekoru dodává konstrukci svěží vzhled. Samozřejmostí je Soft close systém automatického dovírání zásuvky, který zajišťují vysoce kvalitní výsuvy značky Blum.

Závěsné konstrukce se kombinují s bílým umyvadlem z litého mramoru TWIG. Větší rozměry těchto konstrukcí svým asymetrickým tvarem navíc poskytují také praktickou odkladovou plochu. Součástí série je však i menší konstrukce, určená na postavení pod betonové umyvadlo FORMIGO. Tato varianta pak tvoří typický industriální koncept, založený na spojení tří nejoblíbenějších materiálů současnosti.

I nadčasový beton představuje unikátní a velmi populární řešení, neboť dodává koupelně na odvaze a syrovosti. Umyvadla FORMIGO jsou vyráběna ručně z odlehčeného betonu a mají důkladně ošetřený povrch speciálním vodě odolným nátěrem. Každý kus je originál, který nese otisk umu zručného řemeslníka. Jedinečnost umyvadel podtrhuje též přiznaná struktura betonu na vnější straně. Nechybí ani moderní zátka ve stejném designu, nic tak nenarušuje jejich dokonalou přirozenost. Čisté linie a ostré hrany těchto umyvadel nejen v elegantním antracitovém provedení lze pak snadno sladit i s dalšími materiály či doplňky.

S konstrukcí SKARA a umyvadlem FORMIGO skvěle ladí třeba podsvícená zrcadla ze série SORT. Tu tvoří čtyři oblíbené rozměry designových zrcadel s vypískovaným okrajem, která jsou podsvícená LED páskem vyzařujícím světlo v teplé bílé barvě. Usazena jsou do kovového rámu v černém matu.

Další obrovskou předností černé barvy je, že tvoří dokonalé kontrasty. Nelze se tak divit, že její popularita už převyšuje i dosud tolik využívaný chrom. Kombinace světlé keramiky s tmavými vodovodními bateriemi a sprchou představuje decentnější řešení koupelny ve stylu Black.

Baterie SPY nabízí populární hranatý design se zkosenou oblou hranou. Série zahrnuje všechny druhy vodovodních baterií včetně podomítkových, ale také třeba umyvadlový sifon či roháčky. Její součástí je i teleskopický sprchový sloup s vlastní termostatickou baterií a funkcí SECUREstop.

Ta zabezpečí ochranu proti případnému opaření, neboť nedopustí, aby voda překročila teplotu 38 °C. Elegantní vkusný vzhled a sametově černá povrchová úprava série SPY lichotí každé koupelně.

Umyvadlová baterie SPY v hranatém designu

A neměli bychom opomínat ani důležitost samostatného koupelnového vytápění, bez něhož koupelna nemůže poskytovat požadovaný komfort. Netradiční vzhled otopného tělesa ZIG zaujme na první pohled svými různoběžnými středovými trubkami. Kromě atypického tvaru jistě osloví též povrchová úprava v barvě strukturální antracit a variabilita připojení na ústřední i elektrické vytápění.

Koupelnové vytápění ZIG

V neposlední řadě je černá barva také výborný jednotící prvek. Například černé doplňky dodají interiéru pocit hloubky a celý prostor opticky propojí. Koupelnové doplňky ISIDE představují esteticky zdařilou kombinaci plných oblých tvarů s neobvyklým projmutím ve stylu Spa. Mýdlenka z této série evokuje vyfrézovaný oblázek a lze ji využít i na odkládání šperků.

V naší rozmanité nabídce atraktivních černých koupelnových doplňků toho však najdete mnohem více - třeba stylový bambusový prádelní koš TATAMI, funkční designové držáky ručníků a WC příslušenství FLORIDA nebo praktickou sprchovou stěrku GUMMY. Všechny produkty ze sortimentu doplňků dokonale odráží současný trend a mohou být tím pravým, co doladí „Black design“ vaší koupelny.

