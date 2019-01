Moderní inkousty nahrazují klasické chodbové tiskárny.

Pojďme se podívat na pár mýtů, které už v dnešní době neplatí.

Mýtus č. 1: Inkoustové kazety jsou příliš drahé a tisk je pomalý.

Stejně jako tonery i inkoustové kazety něco stojí. Nesmíme se ale dívat jen na konečné ceny samotných komponentů, ale hodí se je přepočítat na stránky, které opravdu firma vytiskne. Nové inkoustové technologie přináší opravdu velké zásobníky, díky kterým se dostanete na ceny, o kterých se vám snad ani nemuselo zdát. Jistě, takové černobílé stránky v laseru přinesou pěkné výsledky za velmi nízké náklady. Víte ale, že za ty samé náklady dostanete u inkoustu i stránky barevné? Ano, dnešní technologie to dovolují. Rychlostí se navíc posouvají ještě o level výše, a to dokonce i při formátu A3. Business se neustále zrychluje, ale inkoustové tiskárny nezůstávají pozadu.

Mýtus č. 2: Inkoustové tiskové hlavy se musí často měnit a zasychají.

V prvé řadě si ujasněme pojem „tisková hlava“. Ano, my víme, taky si pamatujeme tu dobu, kdy jsme kazety připevňovali na pohybující se soustavu, která s nimi házela ze strany na stranu při tisku sebemenšího dokumentu. Dnes už je to jiné. Např. nejnovější technologie HP PageWide představuje hlavu, která se při tisku ani nehne, neboť obsahuje soustavu několika tisíců trysek rozprostřených po celé ploše tiskové hlavy. Inkoust si ve velkých kazetách při tisku spokojeně leží vedle ní. Díky své vysoké kapacitě takto vydrží stát i déle jak kvartální období. Co se zde tedy hýbe? Je to jednoduché, pouze samotné papíry, a to i při formátu A3. Díky dokonalé přesnosti technologie jich za minutu projde až 80, a to prosím v kompletní barvě. Svět není černobílý, proto je pro business barva často prioritou.

Mýtus č. 3: Obshluha takové tiskárny musí být náročná.

Vůbec ne. Je pravda, že u laserových tiskáren je třeba počítat s výměnou válců a dalších komponentů, což opravdu může být komplikované. Naopak u tiskáren PageWide měníte jen inkoustové kazety, které jsou navíc oproti velkým krabicím s plastovými chrániči zabaleny jen v malých krabičkách, které se vejdou i do šuplíku slečny sekretářky.

Samotná výměna kazet je opravdu rychlá a jednoduchá. Díky v dnešní době velmi oblíbené možnosti služby se o tyto věci nemusíte vlastně vůbec starat. Smlouva s partnerem vám přinese pravidelnou dodávku nových náplní včas a bez dodatečných nákladů, zaplatíte si jen za vámi vytištěné stránky a ještě získáte přehledný monitoring nad tiskem všech uživatelů tiskárny. Navíc díky své výrazně nižší spotřebě energie si můžete rovnou na okno zaslouženě přilepit nálepku „eco-friendly“.

Mýtus č. 4: Inkoust nic nevydrží a rozmazává se.

Již staří Egypťané využívali speciálního inkoustu při psaní na papyrus. A vidíte, jejich odkaz se dochoval po dvě tisíciletí. Dnešní originální inkoust od HP také vydrží desítky až stovky let, takže o archivaci dokladů vytištěných na inkoustové tiskárně nemusíte mít starost. Díky speciální pigmentové struktuře můžete vytištěný text bez obav zvýraznit zvýrazňovačem nebo ho polít vodou. Jeho kvalita zůstane zachována.



Pokud vás technologie HP PageWide zaujala, podívejte se na více informací.



V případě, že máte o tiskárnu zájem a rádi byste si ji vyzkoušeli ať už u Vás v kanceláři nebo přímo v HP, zanechte nám kontakt zde a my se Vám obratem ozveme.