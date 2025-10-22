Moderní brýle plné technologií: lepší pohled na svět pro lepší život

Brýle už dávno nejsou jen sklem v obroučkách. Dnes díky nejmodernějším technologiím dokážou měnit každodenní život. Chrání zrak proti UV či proti modrému světlu a dokonce mohou vyřešit vidění bez potřeby operací. A nejen to, vaše brýle totiž mohou být doslova vaším unikátním „biometrickým otiskem“.

Moderní brýle plné technologií: lepší pohled na svět pro lepší život | foto: Rodenstock ČR s.r.o.

Možná to taky znáte: sedíte u počítače a upřeně hledíte na obrazovku přes brýle na počítač, pak přesednete do auta a saháte po brýlích na řízení, večer strávíte pobíháním po bytě a hledáním brýlí na čtení. A když vysvitne slunce, potřebujete další brýle. Člověk má někdy pocit, že jich má snad víc než knížek v knihovně. Je to ale nutné?

Dnešní technologie už pokročily tak daleko, že dnes zvládnete všechny situace s jedněmi brýlemi – bez kompromisů a bez bolesti očí, hlavy nebo krku a naopak s velkým komfortem.

Biometrické multifokály: jedno sklo, všechny vzdálenosti

Moderní biometrické multifokální (progresivní) čočky elegantně a plynule mění sílu dioptrií podle toho, kam se díváte. Na cestu vidíte ostře, na palubní desku v autě také a večer u knihy zase pohodlně čtete – a to všechno bez výměny brýlí.

Ovšem pozor: že jsou vaše brýlové čočky multifokální, neznamená automaticky, že jde o čočky biometrické! Biometrické čočky jsou navrženy na základě přesných měření oka, která zahrnují tvar a velikost oka, vzdálenost mezi zornicemi a další optické parametry. Pouze takové měření umožní vyrobit brýlovou čočku, která zajistí nejvyšší míru ostrosti, minimalizuje zkreslení a zvyšuje komfort při nošení.

Biometrické brýlové čočkyexistují ve dvou variantách: B.I.G. NORM® a B.I.G. EXACT®. Kategorie B.I.G. NORM® představuje biometrické brýlové čočky vytvořené s podporou umělé inteligence. Tyto brýlové čočky zlepšují přizpůsobení oproti běžným standardům. Kategorie B.I.G. EXACT® je vyrobena s maximální přesností na základě skutečných biometrických dat vašeho oka, které je změřeno na speciálním přístroji DNEye® Scanner, proto dokážou zohlednit individuální anatomii a optické potřeby nositele brýlí.

Moderní brýle plné technologií: lepší pohled na svět pro lepší život

Jak se oko měří?

Aby vám optik mohl vyrobit do brýlí biometrické čočky, musí použít speciální přístroj DNEye® Scanner. Ten provádí detailní biometrické měření oka, které slouží jako vstup pro výrobu přesných čoček. Data ze scanneru umožňují vyhotovit brýlové čočky B.I.G. EXACT® tak, aby odpovídaly reálné biometrii a optickým charakteristikám oka, což vede k lepší vizuální kvalitě a pohodlí.

Technologie, jako je DNEye® Scanner od společnosti Rodenstock , zmapuje vaše oči v tisících bodech. Zohlední nejen základní dioptrie, ale i to, jak se zornička chová ve tmě, jak se světlo láme přes různé části oka a jak reagujete na oslnění. Na základě těchto dat se vyrobí brýlové čočky, které jsou nejen unikátní přímo pro vás, ale také pro každé vaše oko zvlášť.

Vyberte si tedy brýlové čočky, které jsou skutečně vyráběné na základě biometrických měření provedených přesným skenerem a vašemu oku padnou doslova jako ulité.

Vidět ostřeji, než byste čekali: Cesta k biometrickým brýlím

Ostře vidět i na slunci

I dioptrické brýlové čočky mohou být pochopitelně sluneční. Člověk tedy nemusí volit mezi stylem a ostrostí vidění. Moderní technologie umožňují tónování skel i ochranu proti UV záření, a přitom zachovají korekci vašeho zraku. Oceníte je nejen při chůzi po ulici, opalování na pláži, lyžování na sluncem zalitých svazích nebo při procházkách podzimní přírodou. I řízení auta za slunečného dne je díky nim komfortnější a bezpečnější.

Rozdíl, který uvidíte i pocítíte

Únava očí, bolesti hlavy nebo ztuhlý krk často souvisí s tím, že oči musí neustále doostřovat. Moderní brýlové čočky už zohledňují i digitální životní styl – dlouhé hodiny u obrazovky, přechody mezi displejem, papírem a vzdáleností venku.

S tím vším si biometrické brýlové čočky hravě poradí. Díky nim získáte jedny brýle, které zvládnou všechno – od čtení po řízení v noci. Jejich nositelé často říkají, že poprvé zažili, jaké to je vidět bez námahy. Jako by se jejich oči doslova uvolnily, podobně jako napnutý sval.

Moderní brýle plné technologií: lepší pohled na svět pro lepší život

Jak si moderní brýle vybrat

Chcete-li zjistit, co by vašim očím pomohlo nejvíc, stačí se zastavit v optice, která nabízí biometrické měření. Tam se dozvíte, jestli jsou pro vás vhodné multifokály, dioptrické sluneční čočky nebo individuálně vyráběné brýlové čočky na míru.

Pomůcky, které zvětšovaly písmo a usnadňovaly tak čtení, zná lidstvo bezmála osm set let. Ale ještě do nedávna byly brýle jen obroučky se sklem. Dnes je to chytrý nástroj, který kombinuje nejen optiku, precizní měření, nejnovější technologie, ale také módní trendy. Výsledkem je méně únavy, více pohodlí, ostrý obraz v každé situaci a to vše je zabaleno jako vkusný módní doplněk.

Pokud vás nebaví střídat brýle a chcete, aby váš zrak držel krok s dnešním životem, podívejte se na rodenstock.cz/bigvision. Vpravo nahoře najdete možnost Vyhledat optiku, kde se můžete objednat na biometrické měření.

