Model vyplatil zaměstnancům solidární bonus ve výši 20 000 Kč

Po 7 letech jste převzal štafetu po generálním řediteli, který byl u firmy prakticky od jejího založení. V jakém stavu se společnost nachází a jak dlouho příprava na změnu probíhala?

Předně je potřeba říct, že nejde o změnu, která by přišla ze dne na den. Roman Jamnický (bývalý generální ředitel, pozn. redakce) už dříve naznačil, že se v blízké budoucnosti chystá do penze. Firmě věnoval spoustu let svého života – své působení zde započal ještě předtím, než ji odkoupila rodina Model v roce 1992. Nicméně samotná změna byla do určité míry „skokem do vody rovnýma nohama“.

Po mém nástupu do vedení společnosti jsme museli čelit inflaci rostoucí extrémní rychlostí, energetické krizi a nastupující recesi, která se minimálně v našem segmentu již postupně projevuje. Každopádně jsem člověk, který má rád výzvy, a tak věřím, že se popereme i s tímto náročným mixem a zvládneme ho.

Model Obaly jsou dlouhodobě předním dodavatelem kartonových obalů v Česku a nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být i nadále. Zároveň jsem přesvědčen, že i díky probíhajícím investicím bude nadále potvrzovat status stabilně rostoucí firmy.

„Energetická krize významně ovlivňuje celé odvětví výroby obalů, které je úzce napojeno na kritickou infrastrukturu, jako balení potravin nebo léků.“

Když mluvíme o investicích, jak je ovlivňuje probíhající energetická krize?

V investicích se mimo nové a efektivnější technologie zaměřujeme na projekty, které podporují naši materiálovou soběstačnost a energetické alternativy.

Příkladem je akvizice papírny v německém Eilenburgu, která po své přestavbě bude schopná dodávat 600 000 tun papíru do závodů Modelu ve střední Evropě. Samozřejmě prioritně v současné době investujeme do projektů, které nám umožní využívat alternativní zdroje energie pro naši výrobu. Závislostí na jediném zdroji energie by byla ohrožena výroba vlnité lepenky, která je zapotřebí mimo jiné i pro výrobu obalů do odvětví, která jinak patří ke kritické infrastruktuře státu.

Kromě změny na pozici generálního ředitele jsme zaznamenali také nové logo.

Neinvestujeme pouze do výroby, ale také do naší online prezentace spojené s loňským rebrandingem, který doprovodil nový web a identita společnosti.

Rebranding se týká celé skupiny Model, která mimochodem letos slaví dokonce 140 let od svého založení. Nová značka s mottem „Extra in the Ordinary“ má zdůraznit, jak vystupujeme z šedého, tedy přesněji hnědého světa krabic, a přicházíme s dokonale promyšlenými obalovými řešeními pro velké a rozvíjející se zákazníky.

Z loga jsme navíc vypustili trochu prvoplánovou krabici a nahradili ji oblými tvary. Také tímto způsobem vyjadřujeme, že naší vizí je vidět daleko dále, než je „jen“ prodej krabic. K tomu nám pomáhá nejen technické zázemí, ale také znalosti a přístup našich zaměstnanců.

Říkáte, že se spoléháte na znalosti a přístup zaměstnanců. Čím jste jako zaměstnavatel atraktivní?

Pro každou firmu jsou zaměstnanci jedním z nejdůležitějších základů, u nás tomu je stejně. Neustále zlepšujeme pracovní podmínky. Ve výrobě se zaměřujeme na zlepšování ergonomie pracovišť. Poskytujeme širokou škálu benefitů, mimo jiné máme vlastní kantýnu s vysokou dotací zaměstnavatele. Soustřeďujeme se také na cílený a efektivní rozvoj našich zaměstnanců, abychom byli připraveni konkurovat stále rostoucím nárokům trhu.

V roce 2022 jsme spustili dlouhodobý program rozvoje našich vedoucích pracovníků s názvem Model Leadership Academy. V následujícím roce chceme program rozšířit o další cílené vzdělávání našich současných i budoucích zaměstnanců. Současný trh nenabízí dostatek odborníků a specialistů, našim cílem je tedy nečekat na změnu a individuální podporou dát šanci všem, kteří výzvu přijmou. Cílem je také zaměřit se na efektivní využití získaných znalostí a dovednosti v každodenním životě.

Co se týče nových zaměstnanců, ideálního kandidáta si určuje každá pozice sama. Důležité ale pro nás je, aby kandidáti s námi sdíleli naše primární hodnoty. Snažíme se vést příjímací řízení v co nejpříjemnějším duchu a oceňujeme, jsou-li kandidáti autentičtí. Se zájemci se bavíme o jejich zkušenostech, znalostech, zájmech, případně kam směřují a čeho chtějí dosáhnout. Rádi se potkáváme i se zájemci, kteří nám pošlou svůj životopis jen tak, aniž by reagovali na nějakou konkrétní pozici. Pro každého nového kolegu vytváříme na míru šitý adaptační plán, který mu velmi ulehčí jeho začátky u nás. Jsme sice větší firma, ale myslím, že se nám stále daří udržet rodinný charakter.

Na konci září jste přistoupili k neobvyklému kroku, všem zaměstnancům jste vyplatili mimořádný solidární bonus. Co vás k tomu vedlo?

Energetická krize se nedotýká jen firmy, ale dopadá na všechny domácnosti. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě a dlouhodobě nám pomáhají tvořit naše výsledky. Když se jich tedy současná situace začala významně dotýkat, jako zodpovědný zaměstnavatel jsme se rozhodli část vybudovaných výsledků naopak věnovat jim. Věřím, že vyplacený solidární bonus ve výši 20 000 Kč našim zaměstnancům pomůže lépe tuto obtížnou dobu překonat.

Děkujeme panu Chalupnému za rozhovor a přejeme mu v nové funkci hodně štěstí.