Mobilní kazatelna – luxusní způsob kontroly revíru

Pokud se při lovu potřebujete efektivně přesunout a nejste zrovna příznivcem mysliveckých sedátek ze zbytků „co stodola dala“, víc než dobré řešení vám nabízí německá společnost Mobijagd se svou mobilní kazatelnou.

Mobijagd Jagdkanzel je postavena na podvozku malého přívěsného vozíku. Jeden člověk ji sestaví a vztyčí během pěti minut, nepotřebuje k tomu ani žádné nářadí. Lehce ji zapřáhnete za osobní vozidlo velikosti například Suzuki Jimny nebo za terénní pracovní čtyřkolku s kubaturou nad 500 ccm. Utáhnou ji ale i slabší stroje.

Jedním slovem: promyšlená

Nekupujete žádnou narychlo spíchnutou překližkovou krabici na vozíku z hobby marketu. Za vývojem stojí deset let práce a pokud bych jí měl dát jen jeden přívlastek, vybral bych rozhodně slovo „promyšlená“. Najdete v ní mnoho vychytávek, které vám výrazně zpříjemní pobyt na lovu: široký rozhled až 220 stupňů, zajištění dveří proti zavírání, možnost pozorování a střelby z pěti metrů nebo moskytiéru v oknech. To vše v neuvěřitelné hmotnosti pod 380 kilogramů.

Začneme od základů

Vozík s kazatelnou je homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích, má svoji registraci a SPZ, což vyžaduje zákonné pojištění a řidičský průkaz skupiny B. Vozík připojíte „na kouli“, u závěsného mechanismu na podvozku je kolečko, s jehož pomocí kazatelnu z místa na místo přetáhnete sami. Na každém rohu podvozku naleznete stavitelné nohy s dostatečnou výškovou rezervou, jimiž kazatelnu postavíte do roviny. Stabilizace je rychlá, během pár minut si s ní poradí i žena. V komplikovaném terénu můžete využít doplňkové zavětrovací tyče.

Jednoduché sestavení

Sjednoceným klíčem odemknete zámek pojistné tyče, která je umístěna přes tělo kazatelny, i zámek žebříku na boku. Vyndáte zajišťovací čepy, odejmete pojistnou tyč a můžete kazatelnu vztyčit. Domeček kazatelny je připojený ke stojnám na jednom kloubu, vztyčení pomáhá dvojice pístů, jejichž síla je nastavena tak, abyste to zvládli bez pomoci páky, kladky, heveru, motoru nebo druhého člověka. Jakmile si vyrovnání v terénu a vztyčení jednou dvakrát zkusíte, budete schopni vše tiše sestavit během pěti minut.

Vnitřní vybavení

Stěny a strop tvoří izolovaný sendvič, vnitřní povrch je potažen tkaninou připomínající zátěžový koberec, která kromě další tepelné izolace dobře tlumí hluk. Okno je do tří stran, celkový a sloupky nerušený rozhled z výšky cca 3,6 metrů je 220 stupňů. Pod okny najdete v každém rohu napevno přidělaný trojúhelníkový stolek, kam můžete odložit kulovnici, dalekohled a další lovecké příslušenství. Pod stolky je vytahovací deska, která poslouží jako druhý stolek, případně jako opěra pro výstup do střešního okna. Na sezení je tu další posuvná deska. Stolky i sedačka jsou potaženy izolační látkou, sedačka unese dvě dospělé osoby.

Okna z plexiskla se vytahují pomocí provázku, při transportu je proti otevření zajistíte gumičkou. Vytažení je opět velmi tiché. Na vnitřní straně oken naleznete moskytiéru z kamuflážové síťoviny. Jelikož na gumičkách ani poutkách nejsou žádné kovové prvky, nemusíte se obávat, že byste při manipulaci dělali jakýkoliv hluk.

Volba materiálů a způsob sestavení je pro bezhlučnost zásadní. Kazatelna nevrže, necinká a při převozu ani nemáte pocit, že za sebou táhnete nástrojovou bednu na kolečkách.

Pozorování okolí z výšky pěti metrů

Povytáhnete stolek, sedačku použijete jako schod a postavíte se do střešního okna. Rázem jste v pozorovací výšce pěti metrů s rozhledem 360 stupňů. Kromě výhledu navíc získáváte výrazně vyšší úhel střelby vůči zemi, což nezanedbatelně zvýší bezpečnost, obzvlášť na společných lovech.

Můžete v ní i přenocovat

Vyrovnáte podlahu podložkou pod záda, otevřete tunel pod nohama a rázem máte rovnou plochu, do které se vejde i 190 cm vysoký člověk. Vleže máte k dispozici okénko na každé straně kazatelny, ze kterého můžete pozorovat dění ve svém okolí. Není tedy problém zdržet se v honitbě i několik dní. Kazatelna se nehoupe a odpočinek v horizontální poloze je příjemný, nemusíte se vracet v pozdních hodinách domů nebo řešit jiné formy přespání v místě výkonu práva myslivosti.

Vskutku mobilní

Když se potřebujete přemístit, lze kazatelnu nechat částečně složenou. Zvednete pouze žebřík, kazatelnu sklopíte, zajistíte a hned vyrážíte. Na cestě oceníte především nízkou hmotnost. Pokud to nebylo dostatečně zdůrazněno, tak právě hmotnost je to, co vám dovolí vydat se do terénu. Tomuto účelu je na kazatelně podřízeno vše, ovšem při zachování vysoké kvality. Na stěnách pevný sendvičový materiál s dobrým tepelným odporem, kovové díly natřeny vysoce odolnou barvou a vzájemně spojeny tak, že se konstrukce ani nehne. Při převozu je těžiště v dolní části a ani náročný terén vás nezastaví – v Německu a Rakousku tuto kazatelnu používají například při lovu kamzíka vysoko v horách, kam až lze vyjet čtyřkolkou.

Vysoká kvalita a komfort

Mobijagd Jagdkanzel je řešení mobilního loveckého stanoviště s vysokým uživatelským komfortem. Pokud jste aktivní v několika honitbách, potřebujete aktivně potírat škody v jejich různých částech, často se přesunujete i v rámci jednoho dne, je pro vás Jagdkanzel vynikající volba. Kazatelnu využijete i na společných lovech, kde si na střelecké stanoviště dovezete velmi pohodlný posed, díky kterému zvýšíte rozhled i bezpečí všech účastníků.

Mobijagd Jagdkanzel technická data:

Podvozek: přizpůsobený přívěsný vozík schválený pro provoz na pozemních komunikacích, maximální rychlost 80 nebo 100 km/h

Konstrukce rámu: ocelový jekl ošetřený vysoce odolnou barvou

Konstrukce kazatelny: izolační pevnostní sendvič, vnitřní povrch tepelně a zvukově izolující tkanina, okénka plexisklo, dveře a střešní výstup plast

Průchodnost terénem: vhodné pro terén, který jste schopni zdolat např. vozem Suzuki Jimny, možno vozit za terénní čtyřkolkou s doporučenou kubaturou nad 500 ccm

Celková hmotnost: cca 380 kg

Volitelné příslušenství: další polštář pod záda, organizér drobných předmětů, plachta pro celoroční skladování a další

Vztyčení a složení: cca 5 minut v běžném terénu

Společnost Mobijagd je v České republice zastoupena společností Strobl CZ s.r.o.

Cena Mobijagd Jagdkanzel bez příplatkového příslušenství je 255 000 Kč.

Autor: Ing. Martin Brožek, jdulovit.cz