Mobilní hospic splnil paní Věře přání zůstat doma až do konce

Většina lidí si přeje zůstat doma až do úplného konce. To bylo také přání paní Věry, když se dozvěděla o nevyléčitelné nemoci. Její lékař jí řekl o možnosti využít mobilní hospic. Ne každý ale tuto informaci má. To jsme se rozhodli změnit a vy můžete pomoct.