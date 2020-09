„MLÁDÍ VPŘED!“ Úřad práce ČR pomáhá mladým lidem

Další příležitosti, které projekt mladým lidem nabízí, jsou Návrat do školy, Rekvalifikační kurzy nebo získání pracovních zkušeností v zahraničí.

Největší zájem mají účastníci projektu o získání zaměstnání formou Odborné praxe. Ta umožňuje mladým lidem získat praxi u zaměstnavatele, a to v délce až 12 měsíců. Pokud si účastník není zcela jistý, jaká pracovní pozice by mu vyhovovala, má možnost nastoupit k zaměstnavateli na zkrácený úvazek až na 3 měsíce. Za dobu svého trvání projekt pomohl již více než 200 mladým lidem nalézt zaměstnání.

Jedním z nich je i Vanesa (21 let), která takto získala zaměstnání u personální agentury jako kon­zultantka. Na otázku: „Co vám osobně projekt přinesl a co byste doporučila absolventům, kteří po škole marně hledají práci?“, Vanesa odpověděla: „Projekt mi pomohl najít práci, která mě moc baví. Získávám zkušenosti v oboru, o kterém jsem dříve ani neuvažovala. Ráda pracuji s lidmi a tato práce je přesně o tom. Mám i velké štěstí v tom, že mým přímým nadřízeným je mladý kolega, který si prošel stejnou cestu a stejně jako já se vše musel naučit od samých základů. Je možná i díky tomu trpělivý a velmi si rozumíme i lidsky. Díky malému kolektivu mám možnost poznávat i práci ostatních kolegů včetně paní jednatelky, což je pro mne velmi zajímavá zkušenost! Rozhodně bych ostatním doporučila nebát se a do projektu vstoupit. Součástí projektu je i nácvik dovedností, které pomohou hledat práci různými způsoby, vědět, jak se chovat u pohovoru, umět napsat životopis apod. Díky projektu mohou také získat možnost pracovat v oblastech, ve kterých by z důvodu neznalosti práci ani nehledali. Tento projekt pro mladé a pracovně nezkušené je opravdu skvělá možnost, jak získat práci i bez zkušeností, které nám po absolvování školy chybí.“

