Mladí si pletou Jakeše s Havlem. Jak jste na tom se znalostmi vy?

V rámci svého dlouhodobého projektu Svoboda není samozřejmost se rozhodl operátor O2 zjistit, jaké mají mladí lidé povědomí o událostech, které vedly k 17. listopadu. Z průzkumu vyplývá, že byť zkratky jako StB, KSČ nebo OF zná téměř každý, celá čtvrtina respondentů neví, proč je listopadová revoluce označovaná jako „sametová“ a pouze každý čtvrtý dotázaný dokázal přiřadit, co bylo obsahem pro starší generaci nezapomenutelného projevu Milouše Jakeše z Hrádečku. Mladým lidem není jasné ani to, co to byl tzv. Palachův týden nebo kdy se stal poprvé prezidentem Václav Havel. Správně odpověděla pouhá polovina respondentů.

Nyní si kvíz s patnácti otázkami vytvořený ve spolupráci s Pamětí národa, který je vhodný i pro učitele a doplnění distanční výuky, můžete vyzkoušet na webu www.otazkasvobody.cz i vy.



To vše vyplynulo z říjnového průzkumu, který O2 zrealizovalo u příležitosti výročí 17. listopadu na tisícovce mladých lidí od 16 do 30 let.



Přímo v den státního svátku se O2 navíc připojí také ke speciálnímu happeningu Cirku La Putyka a Jatek78 s názvem Ústředna89. Prostřednictvím Ústředny89 budou prezentovány dílčí výsledky průzkumu O2. S hosty tohoto dílu, kterými budou významné osobnosti – nejen pamětníci, ale také umělci či sportovci, kteří jsou spjati s tématem sametové revoluce – se budou moci diváci nad událostmi roku 1989 telefonicky pobavit. Stream lze sledovat přímo na Facebooku O2 nebo na Facebooku O2 Chytré školy.

BOX: O projektu Svoboda není samozřejmost

Svoboda není samozřejmost je dlouhodobým projektem O2, v rámci kterého operátor pravidelně připomíná důležitost boje za svobodu a demokracii. Loni O2 připomnělo za totality zakázané autory a dalo možnost stáhnout si jejich díla zdarma z O2 Knihovny, O2 Pražská štafeta se nesla ve znamení hrdinského činu Emila Zátopka, který v roce 1952 umožnil odjet kolegovi Jungwirthovi na sportovní hry v Helsinkách, a během loňského hokejového mistrovství operátor připomněl pohnutý osud československé hokejové reprezentace v roce 1950. Za poslední čtyři roky O2 realizovalo mnoho dalších podobných aktivit, více o nich se dozvíte na www.svobodanenisamozrejmost.cz.