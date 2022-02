Mladí podnikatelé z Brna pomáhají přírodě. Vsadili na udržitelnou módu

Vytvořili odpadkovou mapu, aby motivovali ostatní k péči o přírodu. Oba najdete každý den v Brně Maloměřicích, kde mají svůj obchod a tiskařskou dílnu. S Michaelou Makešovou jsme si povídali o tom, jaké byly jejich začátky a proč si vybrali pomoc přírodě tímto způsobem.

Jak se zrodil váš nápad pustit se do výroby udržitelné módy?

Přírodu máme rádi už od malička. Rádi v ní trávíme svůj čas a když jsme v lese, cítíme se plní energie. Proto jsme chtěli tvořit v souladu s ní a také se o ní i starat. Oba nás spojuje láska k jednoduché a stylové módě. Samotný tisk motivů inspirovaných přírodou byl nápad Jirky, mého kolegy a přítele. Když jsme se před dvěma lety vrátili ze zahraničí, řekli jsme si, že se pustíme do vlastního podnikání, které bude zodpovědné vůči přírodě. Protože šlo o rozhodnutí na dlouhou dobu, museli jsme celý projekt vymyslet tak, aby nám dával smysl a dělal nás šťastné.

Michaela Makešová se s přítelem a kolegou Jirkou pustili do projektu, ve kterém vidí smysl

Tak jste v Brně rozjeli tiskařskou dílnu a obchod s udržitelnou módou?

Přesně tak. V Brně jsme založili tiskařskou dílnu, kde na oblečení tiskneme motivy pomocí sítotisku. Používáme ekologické vodou ředitelné barvy, které jsou daleko šetrnější k přírodě. V tiskařském průmyslu se většinou používají klasické plastizolové, které obsahují těžké kovy a když je vymýváte, potřebujete velké množství chemie. Naše oblečení je vyrobené z bio bavlny a někde je použitý recyklovaný polyester. Záleží nám na tom, aby bylo šité v souladu s etickými i ekologickými podmínkami, a to si také vždy hlídáme.

Dívala jsem se na vaši nabídku mikin, triček, tepláků a dalšího oblečení. Líbí se mi vaše potisky. Kdo je vymýšlí?

Spolupracujeme se začínajícími designéry, některé motivy tvoříme v našem týmu, a dokonce se na nich podílejí i naši zákazníci.

V čem se od sebe liší oblečení vyrobené z klasické bavlny a z bio bavlny?

Po ropném průmyslu je výroba textilu největší znečišťovatel životního prostředí. Může za to především fast fashion. U něj se používá klasická bavlna, která potřebuje na své zpracování velké množství vody a také energie. U bio bavlny je to jiné. K růstu potřebuje o devadesát procent méně vody. Při jejím pěstování nejsou používány žádné chemikálie, což je dobré pro přírodu, pro lidi, kteří ji zpracovávají a pak i pro všechny ty, kteří oblečení z ní vyrobené nosí. Díky tomu, že se nepoužívá chemie, tak bavlník roste přirozeně a má dost času na to, aby vyrostl zdravě a pevně. To se projevuje na pevnosti a kvalitě bavlněných vláken a prakticky to poznáte tak, že na našich látkách jsou vlákna pevná a oblečení je kvalitnější a déle vydrží. Neméně podstatné je to, že bio bavlna vyhovuje i alergikům.

Za každý kousek oděvu, který si zákazník kupí, vysadí Happy Nature deset stromů

Nezůstali jste jen u výroby oblečení, které je ohleduplnější k životnímu prostředí. Šli jste ve své myšlence ještě dál a začali sázet stromy…

Chtěli jsme zanechat viditelnou stopu a přišlo nám přirozené propojit se s těmi, kteří se podílejí na ochraně přírody. Spolupracujeme se dvěma organizacemi, jedna je česká, druhá je celosvětová. Ta celosvětová Eden Reforestation Project vysazuje stromy například v Nepálu, Indonésii nebo na Madagaskaru a zapojuje do svých aktivit místní lidi, které zaměstnávají. Je velmi důležité, že se pak i o vysazené lesy starají. V Česku jsme se spojili s ekologickou organizací Home for trees. Na jaře a na podzim organizují výsadby stromů po celé ČR a my se k nim připojujeme. Za každý kus oblečení, který si u nás kdokoli koupí, vyroste deset stromů.

Pomáhají přírodě zbavit se odpadků. Zapojit se může každý

Zaujala mě vaše odpadková mapa, kterou máte na webu. Jaký je její smysl?

Odpadkovou mapu jsme vytvořili proto, abychom se mohli my a naši zákazníci zapojit do lokální ochrany přírody. Na našich sociálních sítích vyzýváme lidi ke sběru odpadu v přírodě, tuto výzvu také posíláme v každém balíčku a přidáváme odpadkový pytel z kukuřičného škrobu, který mohou zákazníci pro sběr nepořádku využít. A tento svůj úlovek mohou všichni „lovci odpadu“ zaznamenat na naší odpadkové mapě – kolik toho sesbírali, v jaké lokalitě a mohou vložit fotku. Zaznamenáváme kolik se nám podařilo společně vyčistit míst a od kolika kilogramů odpadků jsme přírodě pomohli. Samozřejmě je to také způsob, jak na tento problém znečištění upozornit a dělat vše pro to, abychom přírodě pomáhali, a ne jí škodili.

Michaela s Jirkou se vydali na cestu, která je dlouhá, ale smysluplná. Jejich nápady a nadšení pomáhají měnit svět k lepšímu. Jsou příkladem toho, že když se člověk pro něco rozhodne a jde si za tím, přináší to mnoho dobrého. Jejich udržitelná móda je šetrná k vodě, neobsahuje chemii a je férová k farmářům i k výrobcům. Za každý kousek oděvu, který si zákazník koupí, zasadí deset stromů. Svým přístupem inspirují ostatní, aby jim nebylo lhostejné, co se děje v přírodě kolem nás.

Eva Fruhwirtová