MK Lůžkoviny otevírají první kamennou prodejnu a rozšiřují výrobu v ČR

Vaše značka vznikla jako e-shop. Co vás vedlo k rozhodnutí otevřít kamennou prodejnu?

Ačkoliv jsme začínali v online prostředí, dlouhodobě jsme vnímali, že mnoho zákazníků si chce produkty osobně prohlédnout a osahat. Pro některé je navíc offline nakupování příjemnější, jelikož si svým výběrech chtějí být zkrátka jistí.

Chceme jim tuto možnost nabídnout a zlepšit jejich zážitek z nakupování. Proto jsme se rozhodli otevřít první kamennou prodejnu, kterou jsme umístili do strategické lokality v Praze – Štěrboholech. Má výbornou dostupnost a dostatek prostoru pro prezentaci našeho sortimentu i osobní odběr objednaných produktů, který je zdarma. Momentálně se soustředíme na úspěšné otevření této první pobočky, ale pokud se osvědčí, budeme uvažovat o další expanzi.

První kamenná prodejna MK Lůžkoviny ve Štěrboholích

Bude nabídka v prodejně stejná jako v e-shopu?

V naší nové prodejně nabídneme výběr toho nejprodávanějšího a nejoblíbenějšího zboží, které chceme přizpůsobovat sezoně a zájmu zákazníků. Na jaře a v létě tak zde zákazníci najdou lehké a prodyšné povlečení z renforcé bavlny, dekorativní polštářky s veselými vzory, ideální pro osvěžení interiéru. Na podzim a v zimě se zaměříme na hřejivé produkty, jako je povlečení z mikroplyše či měkoučké deky.

Vedle prodejny jste spustili i vlastní šicí dílnu. Co vás k tomu vedlo?

Šicí dílna nám otevírá dveře pro zakázkové šití a růst v nových kategoriích, které se pro tento rok připravují. Zároveň nám dává možnost podpořit lokální výrobu, zaměstnanost v regionu a získat plnou kontrolu nad výrobním procesem. Díky vlastní dílně můžeme zaručit precizní zpracování, lépe reagovat na požadavky trhu a nabídnout limitované edice.

Bavlnění povlečení Renforcé - Malvína, MK Lůžkoviny, 699 Kč

Kolik lidí v dílně pracuje a jaké jsou vaše plány do budoucna?

Aktuálně máme pět zaměstnanců, ale do konce roku plánujeme rozšíření na minimálně deset. Spolupracujeme také s lokální firmou, která pro nás vyrábí kvalitní nitě, čímž podporujeme místní komunitu. Chceme dál investovat do šicích technologií, které nám umožní rozšířit nabídku produktů na míru. Díky šicí dílně jsme spustili kategorii hotelového programu, u kterého je velmi důležitá kvalita a odolnost materiálu, a nyní pracujeme na exkluzivním jednobarevném a tištěném saténovém programu, který bude v prodeji od 2. poloviny března 2025. Na konec roku připravujeme další kategorii, ale to prozatím necháme jako překvapení.

Jaké materiály a produkty jsou mezi zákazníky nejžádanější?

Mezi klíčové trendy patří přírodní materiály a jednoduchý, nadčasový design. Zákazníci stále častěji hledají produkty, které jsou krásné a zároveň odpovídají modernímu životnímu stylu.

Bavlnění povlečení renforcé - Bianca antracitové, MK Lůžkoviny, 699 Kč

Chystáte nějaké nové kolekce nebo inovativní materiály?

Ano, připravujeme několik novinek. Jednou z nich je vaflový program zahrnující osušky, župany a další doplňky. Tento materiál je velmi oblíbený pro svou lehkost, savost a příjemnou texturu. Těšit se můžete také na naši novou jarní kolekci a velké překvapení, které chystáme v rámci podzimní kolekce. Pracujeme na rozšíření sortimentu o nové materiály, které jsou funkční a organické. Dlouhodobě sledujeme trendy v oblasti textilního průmyslu a snažíme se je přenášet do našich kolekcí.

Jaké jsou vaše další cíle pro značku MK Lůžkoviny?

MK Lůžkoviny pro mě nejsou jen práce, ale srdeční záležitost. Naší vizí je nabízet kvalitní a designové produkty. Zároveň plánujeme rozšířit naši nabídku o další doplňky do domácnosti. Největší úspěch vidím ve vybudování silné značky, která si získala důvěru zákazníků. Otevření první kamenné prodejny je dalším velkým krokem. Děkujeme za vaši podporu! Snažíme se, aby každý produkt MK Lůžkovin přinesl do vašich domovů pohodu a styl.