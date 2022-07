Mít neustále přehled o stavu vody ve vrtu nebo studni? K nezaplacení

Měření stavu vody efektivně a jednoduše

Rychle rostoucí ceny nejen vody a nejrůznější omezení s veřejnou vodou spojené nás často ženou k pořízení vlastního vodního zdroje. Alarmující sucho, klesající hladiny podzemních vod nás nutí výši hladiny pravidelně kontrolovat. Chcete si měření maximálně zjednodušit a zefektivnit? Česká společnost Smart Inventions s.r.o. nabízí dlouhodobě dostupné řešení - elektronický hladinoměr.

Hladinoměr jednoduše nainstalujete: skládá se ze sondy a řídicí jednotky SW1. Sondu připevníte do vlastního vodního vrtu, studny či nádrže a řídicí jednotka zobrazuje aktuální výši hladiny. Řídicí jednotka SW2 je sofistikovanější a je propojena s internetem. Vy si tak můžete pohodlně prohlédnout výši hladiny on-line odkudkoli z celého světa. Montáž a obsluha řídicí jednotky je velmi snadná. Jedná se tedy o dlouhodobé řešení bez dalších provozních nákladů.

Proč hladinoměr?

Investice do zřízení studny není zrovna malá. V současnosti se na zřízení vrtů čeká až 2 roky. Když už si vlastní studnu pořídíte, chcete, aby vám bezproblémově sloužila mnoho let. Když se k ní budete chovat jak se patří, odmění vás jak dobrou vodou, tak dlouholetou službou. Jedním z důležitých faktorů je kontrola hladiny vody. Přílišné čerpání vody může nenávratně poškodit studnu. Měření výšky hladiny provázkem není vhodné a u vrtů dokonce nemožné. Každá manipulace může zanést do vody nečistoty. Proto česká společnost Smart Inventions s.r.o. přichází na trh s tímto jednoduchým, efektivním a mnoho let ověřeným řešením.

Komplexní řešení problémů s vodou

Smart Inventions s.r.o. je ryze česká společnost, která se neustále vyvíjí. Dlouhodobě spolupracuje s největšími vrtařskými společnostmi v České republice, které se věnují komplexnímu řešení problémů s vodou včetně vrtání, čistění a rekonstruování studen a vrtů. Na webových stránkách http://www.smartwell.cz se můžete dočíst více o jednotlivých typech hladinoměrů.