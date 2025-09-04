Mistrovství ČR dobrovolných hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod

Mistrovství proběhne 13. září 2025 na Výstavišti České Budějovice. Úkolem je co nejefektivnějším způsobem vyprostit zraněnou osobu z havarovaného auta. Týmy bojují po stránce taktické, technické i zdravotnické. Soutěž je atraktivní podívanou, která ukazuje práci hasičů tak, jak reálně probíhá.

Mistrovství ČR dobrovolných hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod | foto: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

České Budějovice v září hostí mistrovství České republiky dobrovolných hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod

Umíte si představit situaci, kdy potkáte nehodu jednoho nebo více aut a uvnitř zničeného auta je zraněná osoba? Určitě ano. Ale už málokdo ví, jakým způsobem hasiči zraněného vyprošťují, co k tomu používají, s jakými musí počítat nástrahami, aby zraněnému více neublížili a zachovali si vlastní bezpečnost.

Jak nejlépe vyprostit zraněného z havarovaného vozidla budou v sobotu 13. září 2025 v areálu Výstaviště České Budějovice soutěžit dobrovolní hasiči z celé České republiky v rámci Mistrovství České republiky dobrovolných jednotek ve vyprošťování u dopravních nehod. Zúčastněných 14 týmů reprezentuje 14 krajů České republiky.

Pořadateli mistrovství jsou MV-generální ředitelství HZS České republiky, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Česká asociace hasičských důstojníků, z. s., Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje.

Soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel je velmi atraktivní podívanou. Družstva bojují po stránce taktické, technické i zdravotnické. Je zde možné vidět práci hasičů tak, jak reálně u dopravních nehod probíhá.

Úkolem každého soutěžního družstva, které tvoří velitel a tři hasiči, je co nejúčinnějším, nejefektivnějším a nejbezpečnějším způsobem vyprostit zraněnou osobu (figuranta) z havarovaného auta. Hasiči jsou v průběhu soutěžního pokusu oblečeni v kompletních zásahových oblecích včetně přilby, vyprošťují za pomoci požární techniky a prostředků, které běžně u nehod používají. Součástí vyproštění zraněného je také poskytnutí předlékařské pomoci a transport zraněného na místo simulující vozidlo zdravotnické záchranné služby.

Aby se celá akce co možná nejvíce blížila realitě, neznají soutěžní družstva do poslední chvíle situaci, ke které jsou povoláni. Před začátkem soutěže si velitelé družstev losují pouze číslo scénáře a pořadí. Nevědí však, jak konkrétní scénář vypadá, jakým způsobem budou havarované vozy nastaveny, zda se nejedná o hromadnou nehodu či zda vůz nebude vklíněn do překážky apod.

Poté, co si soutěžní družstvo připraví techniku a prostředky na startovní základnu, jeden z rozhodčích všechny členy odvede do stanu a technická četa mezitím připraví scénář. Družstvo tedy startuje ze stanu a přibíhá k „neznámé“ nehodě. Zde pak musí postupovat nejen dle pravidel této soutěže, ale především podle přesných odborných postupů.

Jak jsou družstva hodnocena?

Výkon soutěžního družstva hodnotí rozhodčí ve třech oblastech: taktika (přístup k místu nehody, provádění průzkumu, protipožární zabezpečení, velení u zásahu, spolupráce týmu), technické provedení zásahu (stabilizace vozidla, uvolnění, vyproštění a transport zraněné osoby) a předlékařská pomoc. Za jednotlivé oblasti může družstvo získat maximálně 30 bodů. Za chyby, které rozhodčí v průběhu soutěžního pokusu zjistí, se bodové hodnocení snižuje.

V rámci hodnocení existuje tvrdé, ale oprávněné, pravidlo, že v případě, že se soutěžní tým dopustí tak závažné chyby, která by mohla způsobit vážné zhoršení zdravotního stavu zraněného nebo by byla výrazně ohrožena bezpečnost figuranta nebo zasahujících, mohou rozhodčí podstatně snížit hodnocení v dané oblasti nebo dokonce nepřidělit body žádné. Na druhou stranu mohou soutěžnímu družstvu připsat body až 10 bodů jako kompenzaci za velmi složitý scénář.

Rozhodčími v soutěži jsou jak příslušníci hasičského záchranného sboru, tak zdravotníci zdravotnické záchranné služby. Své postřehy a poznatky si zapisují již v průběhu soutěžního pokusu. Po jeho ukončení odchází soutěžní tým opět do stanu, kde si vyslechne hodnocení. Hodnocení není kromě členů týmu a rozhodčích nikdo jiný přítomen. Pořadí týmů pak určí součet bodů ve všech hodnocených oblastech, který je případně snížen o body za překročení časového limitu.

Jak hasiči vyprošťují?

Vývoj konstrukcí a bezpečnostních prvků vozidel znamená, že se musí měnit i prostředky a postupy zasahujících hasičů tak, aby udržely krok s rozvojem v automobilovém průmyslu. Při soutěžích ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel hasiči používají stejné technické prostředky a odborné postupy, které mají u reálných dopravních nehod.

Mezi technické prostředky nezbytné pro kvalitní, rychlé a efektivní vyproštění patří hydraulické vyprošťovací zařízení (nůžky, rozpínáky, střihače pedálů,…), kterými jsou hasiči schopni doslova rozstříhat silné plechy vozidel, boční sloupky či například zcela odstřihnout střechu vozu. Další skupinou technických prostředků jsou pneumatické zvedací a utěsňovací vaky a válce, které umožní nadzvednutí těžkých břemen, případně utěsnění potrubí, kanálů či proražených nádrží. Pro prorážení, sekání, oddělování ve dveřích nebo pláštích vozidel hasiči používají menší – ruční vyprošťovací nástroje, jako jsou například ruční řezač skla, řezač pásů apod. Nezbytnými nástroji jsou pak prostředky sloužící k podepření a stabilizaci havarovaného auta, prostředky k jímání vytékajících nebezpečných látek nebo prostředky pro transport zraněného. Patří sem například podkládací a zajišťovací bloky a klíny, záchranná vyprošťovací nosítka, transportní deska, zachycovač airbagů, naviják atd.

Všechny výše uvedené technické prostředky by ale neměly smysl, pokud by hasiči nevěděli, jak se u nehody zachovat a jak při vyproštění zraněného postupovat. Taktika = postup při řešení dopravní nehody začíná už příjezdem jednotky k nehodě. Vzhledem k vlastní bezpečnosti a bezpečnosti dalších účastníků silničního provozu hasiči používají tzv. „nárazníkové“ postavení, kdy jsou hasičská vozidla postavena tak, že oddělují místo zásahu od okolního provozu. Místo zásahu zároveň zvýrazní dalšími dostupnými prostředky – výstražnými světly na svých vozech, přenosnými zábranami a kužely, vytyčovacími páskami apod.

Následuje průzkum místa nehody, během kterého hasiči navazují kontakt se zraněnými a zjišťují jejich zdravotní stav, posuzují stav havarovaného auta, vyhledávají možná další ohrožení (nebezpečný náklad ve voze, blízkost elektrického vedení, frekventovaná silnice, možnost vzniku požáru, ohrožení životního prostředí…). Velitel zásahu musí v tuto chvíli rozhodnout o konkrétním postupu dalších činností a případném povolání posilových jednotek. Součástí průzkumu je i provedení protipožárního opatření (odpojení akumulátoru) a zastavení úniku provozních kapalin.

Nezbytnou činností před zahájením vlastního vyprošťování je stabilizace nejen havarovaného auta, ale i dalších předmětů, které by mohly ohrozit zasahující i zachraňované (další vozidla, spadané stromy, uvolněná svodidla,…).

V další fázi zásahu velitel volí cestu k zraněnému a řeší předlékařskou pomoc. Vždy má přednost ta nejjednodušší cesta, tzn. otevřením dveří nebo víka zavazadlového prostoru auta. Pokud tento způsob není možný, musí si hasiči vytvořit prostor pro vyproštění hydraulickými a dalšími vyprošťovacími nástroji. Nejčastěji hasiči volí cestu odstraněním dveří, případně obou dveří na jedné straně a odstřihnutím středového sloupku. Když si potřebují vytvořit co největší přístup k zachraňovaným, odstřihují a odstraňují celou střechu. Hasiči si zároveň musí poradit s odstraněním skel případně rozbitými skly, musí zabránit vystřelení neaktivovaných airbagů, uvolňují nohy zaklíněné pod pedály.

Po celou dobu záchrany hasiči se zraněným komunikují. V rámci první neodkladné pomoci musí stabilizovat jeho zdravotní stav, zejména zastavit krvácení a zajistit základní životní funkce. Zde hasiči velmi úzce spolupracují se zdravotníky ZZS, se kterými konzultují priority a způsob vyproštění. Závěr zásahu spočívá ve fixaci zraněného na transportní nosítka či desku a jeho přenesení do sanitky nebo vrtulníku.

Pokud chcete vidět nejlepší dobrovolné jednotky v akci, navštivte 13. září českobudějovické výstaviště! Nabízíme skvělou hasičskou podívanou!

https://hzscr.gov.cz/clanek/mistrovstvi-ceske-republiky-dobrovolnych-hasicu-ve-vyprostovani-u-dopravnich-nehod-2025.aspx

