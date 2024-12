Mio MiSentry 12T: tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku

Značka Mio, přední světový dodavatel bezpečnostních kamer do vozů a navigací, uvedla v těchto dnech na trh zcela nový typ autokamery, který nejen že má monitorování před a za autem, ale také uvnitř vozu, ukládá záznamy do cloudu, umožňuje vzdálené připojení ke kameře, posílá upozornění na mobil, co se děje s vaším autem, a disponuje ostatními moderními a patentovanými funkcemi Mio pro řidiče. Od pokročilého režimu během parkování přes možnost vyhledání auta, zkrácenou knihu jízd až po vylepšené upozornění na radary a úseková měření.

Vždy zapnuté vzdálené 4G LTE monitorování uvnitř i vně vozu

Živý náhled, Inteligentní parkovací režim (s připojením k aplikaci) a Push notifikace. Ať už je vaše auto na silnici nebo na příjezdové cestě, vše lze snadno spravovat na dálku. Svůj účet MioNext můžete sdílet s dalšími osobami pro přístup k autokameře Mio MiSentry 12T a přijímat i oznámení.

Živé zobrazení ze 3 autokamer

Připojte se ke kameře a snadno sledujte (obraz i zvuk), co se děje ve vašem voze a kolem něj, ať už jste na cestách nebo když parkujete.

Inteligentní parkovací režim

Ihned upozorní při detekci události. Tento parkovací režim představuje revoluci v tradičních palubních kamerách tím, že zasílá push oznámení, když dojde k incidentu a automaticky nahrává záběry do cloudového úložiště.

Push notifikace

Mějte situaci pod kontrolou, ať jste kdekoli. Budete upozorněni push notifikacemi na mobilní telefon o stavu vozidla a záznamu událostí, jako je zapnutí vozidla (ACC) nebo detekce incidentu, takže můžete ihned zjistit, co se s vozidlem děje.

Cloudové ukládání událostí a záznamů

Záznamy událostí se bezproblémově nahrávají a bezpečně ukládají do cloudu, což zajišťuje, že důležité záznamy jsou dostupné, kdykoli je potřebujete.

SIM karta na 3 měsíce zdarma

SIM karta s EU datovým tarifem součástí balení, a to na 3 měsíce od aktivace zdarma. Následně je třeba pro využití plné funkcionality aktivovat měsíční předplatné, anebo používat zařízení jako běžnou autokameru. V balíčku jsou zahrnuta data 4G pro aktivaci vzdáleného monitorování a provozu. Funkce závisí na aktuálních podmínkách internetového signálu. Další informace naleznete v plánu předplatného.

Navrženo pro vysoce kvalitní světelnost videa

Prémiový snímač STARVIS od společnosti Sony se clonou F1.8. Pro naprosto detailní záznamy se špičkovým kontrastem, jasnými a bohatými barvami i za špatných světelných podmínek

Mio Night Vision Ultra technologie

Špičková technologie Mio Night Vision zajištuje díky objektivu s vysokou světelností a sestavě skleněných čoček dosažení plynulých a jasných záznamů i za zhoršených světelných podmínek.

Upozornění na radary a úseková měření

MiVue MiSentry 12T zobrazuje vzdálenost a čas (vteřiny) k rychlostní kameře a rovněž poskytuje informaci o omezení rychlosti a průměrnou rychlost intervalu. Díky upozornění v dostatečné vzdálenosti a v závislosti na rychlosti vozu a funkci Smart Alert budete vždy vědět, jak rychle můžete jet. Bezplatné aktualizace databází radarů po celou dobu životnosti zařízení.

GPS polohování – automatická kalibrace času/polohy

Díky integrovanému GPS polohování zaznamenává rychlost jízdy, přesnou polohu a čas. Rovněž zajišťuje automatickou kalibraci času a polohy, a to i po delší době mimo provoz.

Integrovaný G senzor uloží potřebné záznamy

V případě nehody nebo náhlé změny pohybu integrovaný G‑senzor okamžitě zaznamená pohyby vozidla a zajistí, že nahraná data nebude možné přepsat. Tato jsou uložena na paměťovou kartu a odeslána do cloudu spolu s notifikací na telefon.

Superkapacitor

Díky vestavěnému superkondenzátoru je MiSentry 12T mnohem odolnější vůči změnám teplot, což poskytuje vyšší úroveň spolehlivosti a ochrany.

MioNext mobilní aplikace

Nastavení kamery,

aktualizace firmware kamery, databáze rychlostních radarů,

přehled jízd = počáteční a konečné místo a čas, ujetá vzdálenost, příp. nouzová událost na trase,

živý náhled (obraz, zvuk) z kamery (možnost přepínat pohled mezi přední, kabinovou a zadní),

upozornění na nouzovou událost v parkovacím režimu (pohyb, náraz),

funkce „Najdi mé auto“ s možností živého náhledu,

vyžaduje připojení k internetu.

Technické parametry autokamery:

Vzdálené 4G LTE monitorování uvnitř i vně vozu.

3-kanálová kamera (přední, kabinová a zadní).

Živé zobrazení: Připojte se ke kameře a zjistěte, co se právě děje.

Push notifikace - notifikace na mobilní telefon o stavu vozidla a záznamu událostí.

Cloudové ukládání událostí a záznamů.

Inteligentní parkovací režim - Ihned upozorní na mobilní telefon při detekci události.

SIM karta s datovým tarifem součástí balení, první 3 měsíce od aktivace zdarma.

Night Vision Ultra technologie.

Vestavěná GPS – automaticky zaznamenává informace o jízdě (rychlost, směr, nadmořskou výšku a zeměpisné souřadnice).

Inteligentní parkovací režim s detekcí pohybu.

Nastavitelný úhel záběru kamery.

Superkapacitor s extrémní odolností.

3osý G-senzor pro automatickou detekci a analýzu nehody.

Upozornění na rychlostní radary a úseková měření, s bezplatnou a pravidelnou aktualizací databáze.

Podpora paměťových karet microSD až do kapacity 256 GB.

Mio MiVue Manager – PC software pro přehrávání a analýzu videa a informací z G-Senzoru (rychlost, směr a intenzita nárazu), sdílení na sociálních sítích.

Česká a slovenská lokalizace.

V balení: MiSentry 12T, zadní kamera s kabelem, lepicí držák, nabíječka do auta, OBD-II nabíjecí kabel, statická nálepka na sklo, SIM karta, návod.

Přední kamera

Vysoce kvalitní optický snímač STARVIS od společnosti Sony

Rozlišení Full HD 1920 x 1080 při 30 snímcích/s

Světelnost objektivu F 1.8

Formát videa .MP4 (H.264)

Zadní kamera

Rozlišení Full HD 1920 x 1080 při 30 snímcích/s

Světelnost objektivu F 2.0

Kabinová kamera

Rozlišení HD 1280 x 720 při 25 snímcích/s

Více informací naleznete prosím na www.MIO.com/CZ

O společnosti Mio

Společnost Mio Technology vyvíjí a prodává produkty, které svým uživatelům umožňují využít poslední novinky v mobilních službách. Společnost byla založena v květnu 2002 a nyní působí na Tchaj-wanu, v Číně, Evropě, Severní Americe, Austrálii, Japonsku a Jižní Koreji. Mio Technology celosvětově prodává ve více než 60 zemích.

Mio Technology je leaderem na trhu autokamer a GPS navigací v regionu střední a východní Evropy. Vyvíjí produkty na základě každodenních potřeb svých klientů. Jde o bezpečnostní kamery do aut, motokamery, navigace do aut a cyklonavigace a další produkty. Více na Odkaz .