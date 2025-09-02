Minirypadla: Výkonní a flexibilní pomocníci na každé stavbě

Při práci na stavbě, terénních úpravách nebo v omezených prostorech oceníte kompaktní a zároveň výkonnou techniku. Minirypadla DEK s hmotností od 1 do 9 tun vám výrazně usnadní výkopové práce, modelaci terénu i přesun materiálu.

| foto: Stavebniny DEK a.s.

Díky široké nabídce příslušenství, jako je naklápěcí hlava (powertilt) nebo hydraulický upínač, nabízejí vysokou variabilitu a snadné ovládání.

Vyberte si správný stroj podle typu práce

Hmotnost rypadlaHloubkový rozsahTypické použití
1 tcca 1,8 mpráce ve stísněných prostorech, průjezdy, zahrady, výkopy pro sloupky, drobné přípojky
2 tcca 2,0 mdrobné stavební práce, výkopy pro pergoly, kabelové přípojky, vodovod, kanalizace
3,5 tcca 3,0 muniverzální použití na většině staveb, základové pásy, kanalizace, šachty
5 tcca 3,5–3,8 mefektivní výkopy většího rozsahu, výkopy inženýrských sítí
8 tcca 4,0–4,5 mvětší stavební projekty, výstavba základových desek, opěrné zdi
9 taž 5,0 mrozsáhlé zemní práce, příprava terénu, hluboké výkopy

Výhody minirypadel z DEK půjčovny

  • naklápěcí hlava – usnadňuje svahování a přesnou modelaci terénu
  • hydraulický upínač – rychlá a bezpečná výměna nářadí bez nutnosti ručního zásahu
  • kvalitní a servisované stroje – vždy ve 100% technickém stavu, připravené k práci
  • široký výběr hmotnostních kategorií – vhodné od úprav zahrady až po náročnější a větší stavby

Na co si dát pozor?

Při výběru minirypadla není důležitá jen jeho velikost nebo výkon, ale především podmínky na místě stavby. Dobře zvolený stroj výrazně zefektivní práci, špatně zvolený naopak způsobí zdržení a komplikace. Na co se tedy zaměřit?

  • Prostorové možnosti – projede rypadlo vstupní bránou, průjezdem nebo mezi objekty? Zejména u menších staveb nebo ve stísněných městských lokalitách je průjezdná šířka zásadní.
  • Typ a stav terénu – pracujete na rovině, ve svahu nebo se chystáte přesně modelovat terén?
  • Požadovaná hloubka a objem výkopu – ujasněte si, jak hluboko a kolik zeminy potřebujete odtěžit.
  • Časové možnosti a efektivita – větší a výkonnější rypadla zvládnou práci rychleji, ale vyžadují více prostoru.
  • Přídavná zařízení – potřebujete kromě klasické lopaty také hydraulické kladivo, vrták nebo svahovací lžíci?

Minirypadla DEK si můžete zapůjčit ve všech půjčovnách Stavebnin DEK. Pokud si nejste jistí výběrem, naši odborníci vám rádi pomohou. Vsaďte na spolehlivou techniku, která vás nezklame.

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

