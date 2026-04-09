Mindwell dělá péči o duševní zdraví dostupnější

Právě na tuto situaci reaguje Mindwell a přináší její řešení pomocí digitálních terapeutických programů. Původně startup je dnes etablovanou zdravotní službou, která propojuje psychoterapii, zdravotnictví a digitální technologie tak, aby se odborná péče o duševní zdraví dostala blíže k lidem. Ne jako náhrada lidského kontaktu, ale jako způsob, jak udělat péči o psychické zdraví dostupnější.
Digitální terapeutické programy Mindwell jsou jako první svého druhu v Česku plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotnický prostředek MW DP se nově zařadil do úhradového mechanismu a digitální kognitivně-behaviorální terapie se tak stává součástí standardní péče v České republice. V praxi to znamená, že praktický lékař, psychiatr a další odbornosti mohou Mindwell indikovat jako vhodný způsob péče.
Tento krok není důležitý jen pro pacienty, protože se k odborné péči dostanou dříve, ale i pro samotný zdravotní systém. V době, kdy odborníků není dostatek a čekací doby se prodlužují, umožňují digitální terapeutické programy rozšířit kapacitu péče a odlehčit přetíženému systému. Terapeutům Mindwell dávají možnost poskytnout péči většímu počtu lidí za stejný čas a efektivněji pracovat se svými kapacitami. Nejde proto jen o technologickou novinku, ale o skutečné systémové řešení.
„Od začátku jsme věděli, že nechceme být jen další digitální službou. Naším cílem bylo vytvořit bezpečný, odborný a zároveň prakticky dostupný způsob péče pro lidi, kteří by se k ní jinak dostávali obtížně. To, že je dnes tato forma terapie plně hrazená zdravotními pojišťovnami, vnímáme jako důležitý systémový moment – jak pro nás, tak především pro lidi potýkajícími se s psychickými potížemi,“ říká Jelena Holomány, MSc., CEO Mindwell.
Technologie jako odpověď na rostoucí tlak v péči o duševní zdraví
V oblasti duševního zdraví se v České republice dlouhodobě ukazuje rozdíl mezi tím, kolik lidí odbornou pomoc potřebuje, a jak rychle a dostupně ji systém dokáže nabídnout. Právě dostupnost včasné péče tak zůstává jednou z klíčových výzev současného zdravotnictví.
V tomto kontextu mají digitální terapeutické programy jasné místo. Nejsou univerzálním řešením pro každého ani náhradou všech forem péče. Mohou však tvořit důležitou součást širšího modelu podpory, který umožňuje reagovat pružněji na potřeby lidí s lehčími až středně těžkými obtížemi. Zároveň pomáhají uvolňovat kapacity tam, kde jsou nejvíce potřeba, tedy pro závažnější, komplexnější nebo akutní případy.
I z toho důvodu se digitální terapeutické programy již několik let rozvíjí v zahraničí. V zemích, jako je Německo, Velká Británie nebo skandinávské státy, se postupně staly součástí veřejných zdravotních systémů.
Síla podobných zdravotnických inovací spočívá v tom, že dokážou reagovat na reálné situace, ve kterých lidé žijí. Pro rodiče malých dětí může být i jedna hodina času pro sebe logistickou operací. Pro studenty bývá náročné sladit péči o duševní zdraví se studiem. Lidé žijící mimo větší města nebo v odlehlejších regionech často narážejí na omezenou dostupnost odborníků, kteří navíc nové klienty nepřijímají. A pro mnoho lidí je těžký už samotný začátek – objednat se, někam dojet a mluvit o svých obtížích nahlas tváří v tvář.
Mindwell vychází z přesvědčení, že technologie nemá lidského odborníka nahrazovat, ale může pacientům významně usnadnit první krok i celý proces změny. Model péče propojuje strukturované terapeutické programy založené na principech kognitivně-behaviorální terapie s asynchronní podporou terapeuta, který klienta celým procesem provází. Péče tedy neprobíhá bez odborníka, naopak terapeuti Mindwell mají nad rámec vysokoškolského vzdělání pětiletý výcvik kognitivně-behaviorální terapie. Její digitální forma je jen flexibilnější, dostupnější a lépe se kombinuje s každodenním životem.
Mindwell stojí na třech pilířích péče: porozumět, identifikovat a změnit
„Jedním z častých omylů spojených s digitální péčí je představa, že jde jen o samostatné procházení aplikace bez hlubšího vedení. V případě Mindwell je však podstatné právě propojení odborně strukturovaného terapeutického programu, podpory terapeuta a aktivní práce člověka na vlastní změně. Mindwell je jako škola, ale na duši,“ říká Jelena Holomány, MSc., CEO Mindwell.
Staví péči na třech základních krocích: porozumět, identifikovat a změnit. Člověk se v průběhu programu učí lépe rozumět svému prožívání, rozpoznávat vzorce, které mu nepomáhají, a postupně zavádět změny do běžného života. Důležitou součástí je přitom i podpora terapeuta, díky níž klient nezůstává na své obtíže sám, ale zároveň získává pocit, že pro sebe může mnoho udělat vlastními silami.
Budoucnost péče o duševní zdraví možná nebude spočívat v nahrazení lidského odborníka technologiemi. Technologie ale pomůže dostat odbornou pomoc blíže k lidem. Mindwell je zajímavý nejen jako med-tech projekt, ale jako služba, která se snaží reagovat na jednu z nejcitlivějších potřeb dnešní doby.
O lidech, kteří stojí za Mindwell, si můžete přečíst více zde.