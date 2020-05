Milovníci jedné stopy mohou vyrazit za památkami UNESCO

Je to už třetí dárek Destinační agentury Krušné hory motorkářům. Tentokrát jim nechala na míru zpracovat trasu, která je provede po památkách UNESCO Hornické krajiny Krušnohoří. „Na motorkáře myslíme pravidelně každý rok. Jsou pro nás vítanou skupinou turistů, kteří si zaslouží pozornost. Projíždějí krajinou nejen pro radost z jízdy, ale zastavují se na dobré jídlo, chtějí si výlet užít a poznat zajímavá místa. Proto spolupracujeme s lidmi, kteří motorkářům rozumí nejvíce, s lidmi z Motorwander. Ti pro nás a hlavně pro motorkáře připravili už třetí trasu. První motorkáře v rámci Tripperu vedla po vršcích hor až do sousedního Německa. Pak pro ně Motowander vybral zajímavosti hornické krajiny a tentokrát je zavede za památkami UNESCO,“ uvedla ředitelka Destinační agentury Krušné hory Petra Fryčková. Autorem trasy je Oldřich Bubeníček, redaktor časopisu MotoRoute. „Po úspěšném zápisu Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO zde vznikla potřeba tvorby motocyklové trasy, která by zmapovala některé z významných oblastí a památek po obou stranách státní hranice mezi Českem a Německem, využila naplno potenciál Krušných hor a spojila tak nezapomenutelný zážitek z jízdy krásnou horskou krajinou spolu s poznáním jedinečných památek spojených s hornickou historií celého regionu. Trasa je koncipována jako víkendová a rozdělili jsme ji na tři úseky s možností ubytování v cíli prvních dvou etap. Cesta vás zavede do obou států, Česka i Německa, proto nezapomeňte na pojištění pro cestu do zahraničí, než se vydáte v jedné stopě na svou jízdu. Věříme, že na této trase, kromě samotného zážitku z jízdy, si každý najde místa a cíle, které ho zaujmou natolik, že je v sedle svého motocyklu pojede navštívit. A ať už pojedete sami, nebo s kamarády, vždy se vraťte domů ve zdraví,“ říká k nové trase její autor.

Destinační agentura Krušné hory vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů

Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2020@seznam.cz a to v termínu od ledna 2020 do 31. 8. 2020. Vítězné fotografie a videa vybere odborná porota a veřejnost. Z vítězných fotografií bude vytvořen kalendář pro rok 2021 (kalendář 2020 by vydán v nákladu 1450 ks) a na vítěze obou kategorií čekají také ceny v hodnotě 5 000 Kč.

Pravidla soutěže: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii či video a uvede svou platnou e-mailovou adresu, své jméno a telefonní číslo. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

Požadavky na soutěžní fotografie: Fotografie musí geograficky pocházet z území Krušných hor (z české i německé strany). Cílem je zvěčnit Krušné hory v těch nejzajímavějších podobách v každém ročním období. Do soutěže budou přijaty pouze digitální fotografie, které budou splňovat následující parametry: formát JPG, TIF, PSD. Velikost snímku 4 000 x 2 400 pixelů (obrazových bodů), optimální požadavek pro nejvyšší tiskovou kvalitu je rozměr fotografie 7 400 x 4 500 pixelů (obrazových bodů), fotografie by měla mít 300 DPI. Orientace fotografií musí být na šířku. Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 5 snímků. Povinnou součástí přihlášené fotografie je průvodní informace, která musí obsahovat jméno autora a jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, název a krátký popis fotografie. Své fotografie musí soutěžící zaslat na emailovou adresu: soutezdakh2020@seznam.cz

Ústecký kraj se památkou zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO může pochlubit od 6. června loňského roku. Vedle světových skvostů a dalších dvanácti památek z České republiky se postavila Hornická krajina Krušnohoří. Hornictví má v Krušných horách tradici sahající až do dvanáctého století. Hornická činnost se proto samozřejmě podílela na spoluutváření krajiny a vytvářela její ráz. Historie hornictví v Krušných horách se odráží také ve společnosti. Má vliv na celý region a místní kulturu. K tomu všemu přihlížel Výbor světového dědictví, když schvaloval společnou českou-saskou nominaci, jejíž oficiální název zní Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Tvoří ho 22 součástí, z nichž 17 se nachází na území Saska a pět v českém Krušnohoří. Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Mědník a pro Ústecký kraj nejzásadnější Hornická krajina Krupka.

O všech částech Hornické krajiny Krušnohoří se turisté dozví z připravovaného časopisu Pohledy Krušných hor – památky UNESCO. V časopisu, který bude zdarma k mání na všech informačních turistických centrech v Krušných horách a pod horami, najdou nejen popis jednotlivých částí zapsané památky na české i německé straně Krušných hor, ale také mapu s plánem výletů. Pohledy Krušných hor budou v informačních centrech k dispozici už od začátku nové turistické sezóny.