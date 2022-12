Miloš Křeček, největší český sběratel LEGO, otevřel v Česku 5 muzeí

Před čtrnácti lety se zrodil nápad na Muzeum LEGA. Jak to vše vůbec začalo?

Vše má své kořeny o Vánocích, když mi bylo pět let. Dostal jsem pod stromeček první stavebnici. Dodnes si vybavuji to naprosté štěstí, že držím v ruce LEGO stavebnici číslo 20, což bylo tehdy velkou vzácností a já nemohl uvěřit tomu, že ji Ježíšek sehnal. Postupně jsem LEGO sbíral, kupoval, dostával. Stavebnice byly doma skutečně všude, dokonce i v garáží a na chatě. Už je nebylo skoro kam dávat, domů se už toho více nevešlo, a tak jsem začal přemýšlet, jak to vyřešit. A najednou se naskytla šance pronajmout si prostor na Národní třídě v centru Prahy. To jsem nemohl prošvihnout.

V Praze jste otevřel první Muzeum LEGA a poté na dalších místech. Proč zrovna tato města – Kutná Hora, Jeseníky, Špindlerův mlýn a Poděbrady?

Každé město, kde je Muzeum LEGA, má pro mě osobní význam. V Kutné Hoře jsem trávil s bratrem každé letní prázdniny u prarodičů. Ve Špindlerově Mlýně jsem závodně lyžoval a pořád se sem vracel. Do Jeseníků jezdím rád relaxovat do lázní. A proč Poděbrady? Když jsem tu byl na výletě a na náměstí jsme si kupovali zmrzlinu, najednou mě napadlo, jak je tu krásně a že bych tu chtěl Muzeum LEGA určitě otevřít.

Co vše mohou lidé v muzeích vidět? A mohou si zde také s dětmi pohrát?

Každé muzeum je specifické, jelikož tu jsou různé sety. Největší je v Praze a to nejnovější jsem otevřel v Poděbradech. Důležité pro mě bylo nejen, aby lidé měli možnost zhlédnout velké množství stavebnic, ale také, aby se mohli kreativně vyřádit. A proto najdete v každém muzeu speciální koutek, kde si vyhrají s LEGO kostičkami jak děti, tak i dospělí. Navíc se zde dozvíte LEGO historii a jestliže nechcete odejít s prázdnou, čeká na vás obchod s modely, které nenajdete třeba ani v katalogu.

Vaše sbírka Lega přesahuje více než 9 500 setů. Je možné pamatovat si každou stavebnici?

Všechny stavebnice v mojí sbírce jsem postavil já, takže ano. Možná to zní zvláštně, ale já si opravdu pamatuji každou stavebnici, kterou jsem do této chvíle postavil.

Váže se ke koupi nějakého setu ve sbírce zajímavá historka?

Ano, to rozhodně. Jedná se o můj nejoblíbenější set, a to je Socha Svobody z roku 2000. Tuhle stavebnici jsem si koupil od původního majitele na netypickém místě – na trajektu. Jeli jsme právě kolem kamenné dámy v New Yorku. Když jsem set kupoval, byl v té době nejdražší. Stál 1 000 USD. Ovšem dnes je hodnota této konkrétní stavebnice mnohonásobně větší. Kopii sochy můžete vidět v muzeu ve Špindlerově mlýně.

Jak dlouho vůbec trvalo postavit tak velkou stavebnici?

Jelikož je zde 30 000 kostiček a celá stavba váží téměř 200 kg, dalo mi to opravdu zabrat. 2,5 metru vysokou Sochu Svobody jsem stavěl přes 400 hodin. A její dnešní hodnota je přes půl milionu korun.

Lze říci, že je dnes investice do LEGA výhodná?

Určitě, ale je potřeba se ve světě LEGA zorientovat. Třeba málokdo ví, že LEGO má svá regionální specifika. Existují stavebnice, které jsou vyrobené jen pro konkrétní kontinenty. Příkladem jsou Asie, Amerika nebo Austrálie. V dnešní době, kdy se vše přesunuje do online světa, je velmi snadné pro sběratele i kupující získat přesně to, co chcete.

Přicházejí k vám lidé pro rady, jaký set koupit jako investici?

Ano, jelikož jsem se stal poměrně známým díky LEGO maniakům (smích). Kontaktuje mě mnoho nadšenců, kteří chtějí radu nebo mi posílají set zdarma, abych jej vystavil v muzeu. Když mi lidé zašlou představu o rozpočtu a zadají mi několik preferencí, pak jim dokážu vybrat stavebnici, která má skutečně velký potenciál zhodnocení v krátkém časovém úseku 2 až 3 let.

Pokud chci LEGO stavebnici zhodnotit, asi ji nesmím otevřít, že?

Přesně tak. V žádném případě zakoupenou stavebnici jako investici nesmíte otevřít. Já to mám třeba úplně naopak. Jakmile koupím, hned rozbalím a stavím. Tak se raduji z každého nového modelu. Ale tím se hodnota vytrácí a ze stavebnice se stává už jen hračka. Ovšem pozor, neplatí to vždy pro všechny sety. Ve sbírce mám i modely, které jsou již sestavené a nemá je nikdo na světě nebo jen malá hrstka lidí. A díky tomu cena LEGA stoupá.

Víte vůbec, jaká je hodnota celé vaší sbírky?

Za více než 6 700 stavebnic jsem dostal nabídku, která přesahovala 20 milionů korun.

Dokážete si představit, že byste sbírku skutečně prodal?

Momentálně si to určitě představit nedokážu. Ale jak se říká – nikdy neříkej nikdy. Jsou nabídky v životě, co se zkrátka odmítnout nedají. Uvidíme, co mi život ještě přinese.

Zapojuje se do stavby LEGA i vaše rodina?

Většinou si stavím LEGO sám, ale pomáhají mi všechny 4 děti. Největším pomocníkem je nyní nejmladší syn, kterému bude 10 let. Žena ráda říká: Kdo si hraje, nezlobí. A má svatou pravdu. Když společně s dětmi stavíme, je doma opravdu klid. A samozřejmě i moje žena má LEGO ráda. Dokonce jsme si dali jako svatební dar navzájem raritní a kompletní LEGO stavebnici. A když jsme někde na dovolené, tak procházíme blešáky a obchůdky a hledáme další skvosty do sbírky.

Jaký máte momentálně stavitelský sen?

Brousím si zuby na minifigurku Mr. Gold, což je malý zlatý panáček, který v roce 2013 stál 79 Kč a dnes je cena okolo 100 000 Kč. Bylo totiž vyrobeno jen 5 000 kusů. A také bych rád otevřel další pobočku, pokud to česká ekonomika a světové fungování dovolí.

Každé Muzeum LEGA má něco do sebe

Sbírka čítající více než 10 000 000 kostiček je rozdělena do pěti muzeí v pěti městech. Každé Muzeum LEGA, které Miloš Křeček založil, se pyšní stovkami unikátních modelů a v každém najdete něco trochu jiného.

Muzeum LEGA v Praze – je největším muzeem LEGA u nás. Spatříte tu více než 3000 modelů, mezi kterými jsou Karlův most, Orloj nebo Krteček.

Muzeum LEGA v Kutné Hoře – kromě kutnohorských památek z LEGA si můžete vychutnat i skutečné památky města a ubytovat se v hotelu, kde je na každém kroku LEGO. Hotel se pyšní velkou zahradou plnou atrakcí a samozřejmě LEGA.

Muzeum LEGA v Poděbradech – v této nejmladší pobočce obdivujte modely Liberecké radnice i Jiřího náměstí v Poděbradech.

Muzeum LEGA Špindlerův mlýn – odskočte si z parádní lyžovačky do muzea, kde na vás čeká model lyžařského areálu Svatý Petr nebo podobizna Krakonoše.