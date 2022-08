Miliardové kulisy pro ježdění na baterie

Hráči, kteří mají co do činění s budováním infrastruktury nabíjecích stanic pro automobily na elektřinu, větří gigantický byznys. Studie časopisu manager magazin jako první nabízí objemy předpokládaných obchodů: do roku 2030 půjde v Evropě, USA a Číně o desítky miliard.