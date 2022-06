Michael Jackson je populární i 13 let po smrti, připomeňte si ho

Hudební legendu v neděli 26. června od 22:00 připomene televize ÓČKO STAR dokumentem Michael Jackson: Devotion. „Spousta lidí má za to, že Michael Jackson změnil jednou provždy populární hudbu. A kdo jsme my, abychom to zpochybňovali?“ řekl Prince Jackson na cenách Tony. „Co možná lidé nevědí je, že miloval muzikály. Filmové i divadelní. Proto jsme neuvěřitelně hrdí, že můžeme představit prvního nominovaného na nejlepší muzikál roku „MJ“, který prostřednictvím mnoha jeho ikonických hitů sleduje složitost a brilantnost tvůrčího procesu našeho otce,“ dodal Prince, kterému v době smrti Michaela Jacksona bylo dvanáct let.

Michael Jackson zemřel 25. června 2009 v Los Angeles ve věku 50 let na srdeční zástavu vyvolanou otravou silným sedativem propofolem, které Jacksonovi od května roku 2009 podával proti chronické nespavosti osobní lékař. Den po výročí jeho úmrtí si můžete život a kariéru jednoho z nejslavnějších zpěváků všech dob připomenout v dokumentu Michael Jackson: Devotion, který hudební televize ÓČKO STAR uvede 26. 6. od 22:00. Nebudou chybět ani kontroverzní témata, která provázela život popového krále.