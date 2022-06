Mezinárodní developer podal trestní oznámení na politiky

Trestní oznámení na politiky, s tím se v Praze obvykle nesetkáváme…

Městská část Praha 3 v rozporu s právem brání výstavbě našeho projektu na Žižkově. Přitom jsme v souladu s územním plánem, potvrdil to nejen odbor územního plánování, ale v odvolacím řízení i nadřízené Ministerstvo pro místní rozvoj. Městská část, pokud má námitky, má je uplatnit v řízení k projektu, to je standardní cesta. Tady ale politici jednoznačně zneužili moc. My jsme ze zahraničí zvyklí na to, že právo se dodržuje a můžeme se spolehnout na to, že platí. Nemůžeme nechat politiky, aby beztrestně zneužívali moc. Musíme se bránit.

O co konkrétně ve vašem sporu s Prahou 3 jde?

Před dvěma lety jedna z našich společností v dobré víře koupila pozemek na Praze 3. K projektu, který byl součástí koupě, byla tehdy již vydána všechna souhlasná stanoviska potřebná pro vydání územního rozhodnutí. Projekt je tedy v souladu s územním plánem a měl v době koupě také vydán souhlas magistrátu, který je majitelem sousedního pozemku k tomu, abychom přes něj mohli dům napojit na inženýrské sítě. Městská část si ale následně zcela účelově nechala od magistrátu potřebný pozemek svěřit do péče a nevydala jinak zcela rutinní souhlas s tím, že můžeme přes svěřený pozemek napojit náš dům na kanalizaci, vodu a teplovod.

Na koho je podáno to trestní oznámení?

Trestní oznámení jsem podal já jménem mojí společnosti, a to na neznámého pachatele. Nemohu předjímat, kdo konkrétně nese odpovědnost za škodu, která nám vzniká. To je věcí policie, aby posoudila. Naši právníci to, co Praha 3 udělala, vnímají jako velmi závažný precedens. Nikdo z investorů si teď totiž nemůže být jistý, že město jeho budoucí stavbu připojí na sítě. V podstatě každá stavba ve městě totiž potřebuje připojení na infrastrukturu vést před chodníky nebo silnice, které jsou v majetku města.

K jakému trestnému činu podle vás v tomto případě došlo?

Trestní oznámení jsme podali pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv, případně zneužití pravomoci úřední osoby. Vzniká nám škoda velkého rozsahu a zde je sazba odnětí svobody až na 12 let. Pokud policie takové zneužívání moci nezačne řešit, nikdy se v Praze nevyhrabeme ze situace, kdy je zde příprava staveb pomalu nejdelší na světě. Moje společnost si takový postup může dovolit. Podnikáme v zahraničí, a tak nejsme na libovůli českých politiků tolik závislí, na rozdíl od konkurence, která podniká jen v Praze. Zároveň ale moje společnost vznikla v Česku a stále zde má centrálu. Trápí mě, když vidím, že v zemích na Balkáně nebo v Latinské Americe, na které máme tendenci se ze střední Evropy dívat přes prsty, funguje právní stát daleko transparentněji než v Česku.

Je ten váš případ na Praze 3 výjimečný, nebo se to děje běžně?

My jsme se s podobným flagrantním zneužitím moci ještě nesetkali. Ale samozřejmě se v oboru mluví o tom, že se podobné věci dějí. Nechceme napadat právo městské části vyjádřit se v rámci řízení k našemu projektu, ale tady politici zneužili svou moc k prosazení zájmu několika jednotlivců.

Koho konkrétně?

Lze jen spekulovat o tom, jakou roli v tomto protiprávním chování městské části hraje fakt, že tehdejší místostarosta za STAN Tomáš Mikeska bydlí jen několik desítek metrů od budoucí stavby. Byl to totiž právě on, kdo inicioval přezkum souladu s územním plánem u nadřízeného Ministerstva pro místní rozvoj. S ním městská část neuspěla, ministerstvo potvrdilo, že náš projekt je s plánem v souladu. Až poté si městská část nechala pozemek svěřit do péče a pak vydala nesouhlasné stanovisko. I pod ním je Mikeska podepsán.

Co s tím může dělat magistrát?

Magistrát je majitelem pozemku, svěřením do péče se nevzdává svých práv. My samozřejmě žádáme o řešení také představitele města. I to zde pochybilo, když svěřilo pozemek do péče městské části, aniž by trvalo na již vydaném souhlasu s vedením sítí pro náš projekt. My, jako investor, jsme totiž v době koupě pozemku neměli jinou možnost, jak se ujistit o tom, že budeme moci dům na sítě napojit, než že jsme měli souhlas magistrátu jako majitele pozemku. Nyní je to jen cár papíru, který nemá žádnou hodnotu. Takže žijeme tedy v právním státě?

A jestliže souhlas nezískáte?

V tom případě by naší společnosti vznikla škoda v řádu několika desítek milionů korun a tu bychom samozřejmě na konkrétních osobách i na městské části a magistrátu uplatnili. Pro městskou část by to byl poměrně značný zásah do rozpočtu, protože škoda, která nám vznikla, představuje deset procent letošních plánovaných příjmů Prahy 3. Stavět ale budeme v každém případě. Pokud nebudeme mít budovu připojenu na sítě, donutí nás město ke zcela absurdnímu řešení. V urbanizovaném prostředí, kde všichni z daní přispíváme na budování infrastruktury, budeme stavět tzv. ostrovní dům. To by byl evropský unikát.