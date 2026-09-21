Mezinárodní den psů ukázal, jak probudit lovce i v největším gaučákovi

Stovky návštěvníků si vyzkoušely nejrůznější psí sporty a společně s experty z Ontaria načerpaly inspiraci, jak pečovat o kondici svých chlupáčů. „Na akci jsme psím páníčkům poradili s diagnostikou kondice jejich čtyřnohého parťáka. Zhodnotili jsme, zda má ideální váhu, nebo ho naopak trápí nadváha či podváha. Podle toho jsme každému na míru doporučili, jak koncipovat vyvážený jídelníček,“ vysvětluje za Ontario Michaela Grasserová.
Nadváha a její zdravotní důsledky se totiž zdaleka netýkají jen lidí. Podle odhadů veterinárních klinik má v České republice nadměrnou hmotnost až 40 % psů a koček. Zajímavostí je, že samotní chovatelé nadváhu u svého mazlíčka často nepoznají a zdravotní rizika, která mu mohou zkrátit život, tak snadno podcení.
„Chtěli jsme na tuto skutečnost upozornit a podpořit milovníky zvířátek ve zdravém životním stylu. Naším cílem bylo ukázat jim, jak se svým čtyřnohým členem rodiny aktivně a zábavně trávit čas a jak mu vybrat krmivo, díky kterému bude vitální,“ uvádí Michaela Grasserová.
Tipy od expertů, jak předcházet psí obezitě
- Zvolte správné krmivo pro daný věk a nepřekrmujte: Výživa se v průběhu života mění. Rostoucí štěně potřebuje jiný poměr živin než dospělý pes v udržovacím režimu nebo senior, který vyžaduje ochranu slábnoucích orgánů a kloubů. Vybírejte proto receptury určené pro konkrétní životní fázi vašeho zvířátka.
- Čtěte etikety a hledejte maso na prvním místě: Ve složení by měla vždy na prvním místě figurovat konkrétní živočišná bílkovina, například sušené kuřecí maso nebo čerstvé maso z tuňáka. Superprémiová krmiva Ontario navíc nabízejí zcela transparentní složení bez skrytých háčků a chemických plnidel. Jejich výhodou je i obohacení o funkční složky, jako je například unikátní komplex Ontario VitalAge Blend™, který zpomaluje stárnutí buněk, podporuje imunitu a udržuje zvíře v optimální kondici.
- Upravte krmnou dávku podle aktivity: Krmné tabulky na obalech představují pouze doporučení. Skutečná potřeba závisí na každodenní aktivitě vašeho psa, jeho věku a celkovém životním stylu. Vyvarujte se podávání zbytků od stolu a pokud svého parťáka odměňujete pamlsky (měly by tvořit max. 10 % denního příjmu), nezapomeňte mu úměrně tomu snížit hlavní dávku granulí v misce.
Umíte vyhodnotit kondici vašeho mazlíčka? Sledujte siluetu vašeho čtyřnohého parťáka seshora i ze strany.
- Podváha: Žebra, páteř i pánevní kosti jsou výrazně viditelné. Pas i břicho jsou extrémně vtažené. Pes postrádá tukové zásoby i svalovou hmotu.
- Ideální váha: Žebra jsou snadno hmatná a mohou být lehce viditelná. Pas je dobře patrný a břišní linie je výrazně vtažená. Tukové zásoby jsou nízké.
- Nadváha: Žebra jsou obtížně hmatná, nebo vůbec nehmatná. Pas není patrný a břicho je povislé. Tělo pokrývá silnější vrstva tuku.
Jak rozhýbat i toho největšího gaučáka
Kromě klasického agility s překážkami můžete zkusit i další disciplíny, které přirozeně podpoří pohyb. Patří k nim třeba dog puller se speciálními gumovými kruhy, které pes chytá ve výskoku, nebo dog fitness s balančními pomůckami, jenž je velmi vhodný i pro psí seniory nebo pro psy v rekonvalescenci.
„Přesně tyto aktivity si mohli návštěvníci vyzkoušet na Mezinárodním dni psů s Ontariem na pražském Vypichu. Oslava nebyla jen o zdraví a edukaci ve výživě. Přinesla nám všem den strávený v úžasné atmosféře a spoustu radosti ze sdíleného času s našimi zvířecími kamarády,“ uzavírá usměvavě Michaela Grasserová.