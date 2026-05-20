Metoděj Jílek a Decathlon prodlužují spolupráci

Cyklistika je pro rychlobruslaře nezbytnou součástí tréninku. „Na ledě jsme časově omezení, kolo je pro mě nejlepší volba,“ vysvětluje Jílek. Tréninky na kole mu umožňují najíždět potřebné objemy, budovat vytrvalost a zapojit odlišné svalové skupiny, čímž zajišťuje, že je na ledových trénincích plně odpočatý.
Stejně jako v loňské, pro něj průlomové sezóně, bude i letos trénovat na modelu Van Rysel RCR-R. „Top tři nejlepší vlastnosti kola Van Rysel RCR jsou bezpochyby to, že se dobře skladuje v kufru auta do kufru a mohu s ním bez problému létat přes kontinenty bez problémů,“ hodnotí své zkušenosti s kolem sám Jílek. Dále oceňuje nízkou hmotnost, která je výhodou ve stoupáních, a skvělý poměr cena/výkon.
„Když jsme se loni v dubnu dozvěděli, že český rychlobruslař Metoděj Jílek hledá partnera pro cyklistickou přípravu, rozhodli jsme se ho podpořit. Poskytli jsme mu komplexní cyklistickou podporu v podobě silničního kola a kompletního cyklistického vybavení. Těší nás, že jsme tímto krokem mohli přispět k jeho úspěchům na olympijských hrách v Miláně. Zakládáme si na dlouhodobých partnerstvích, a proto v roce 2026 naši spolupráci s Metodějem dále rozšiřujeme,“ doplňuje Jakub Vaníček, vedoucí projektu a expert na cyklistiku ve společnosti Decathlon.
Fanoušci se mohou těšit i na osobní setkání s Metodějem Jílkem. Zúčastní se totiž komunitní vyjížďky Social Ride, která se uskuteční na začátku května v okolí Decathlon Chodov ve spolupráci s L’Etape Czech Republic.
O Van Rysel
Van Rysel je prémiová cyklistická značka společnosti Decathlon, zaměřená na výkonnostní silniční cyklistiku. Nabízí širokou škálu produktů, od kol přes oblečení až po doplňky. Značka je mimo jiné partnerem profesionálního týmu Decathlon CMA CGM.
O L’Etape
L’Etape Czech Republic by Tour de France je oficiální amatérský cyklistický závod inspirovaný neslavnějším etapovým podnikem světa. Patří do celosvětové série závodů L’Etape, která se koná v desítkách zemí napříč kontinenty. Nabízí hobby i výkonnostním jezdcům možnost zažít atmosféru Tour de France na uzavřených tratích s profesionálním zázemím. Součástí jsou různé délky tras, doprovodný program i důraz na bezpečnost a organizaci na vysoké úrovni.
