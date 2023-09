METODA BICOM® - BIOREZONANCE

BICOM terapie je přesná, rychlá metoda bez nežádoucích účinků a s obsáhlými možnostmi.

Biorezonanční metoda BICOM OPTIMA® II, která získala certifikaci jako zdravotní přístroj, je revoluční terapií nabízející pacientům skutečně celostní přístup a odbornou pomoc.

Otevírá široké spektrum možností analýzy, které pomáhají odhalit různé nerovnováhy v těle a zároveň i na psychice. Pomocí biorezonance můžeme identifikovat například i potravinové intolerance, alergické reakce na běžné potraviny, různé alergeny z okolního prostředí, a nebo nedostatek vitamínů a minerálů, ale také napadení viry, bakteriemi, plísněmi a parazity. Navíc nám metoda BICOM umožňuje odhalit psychickou zátěž, toxiny, těžké kovy, zátěž geopatogenními zónami a elektrosmogem a dokonce i zatížení orgánových systémů těla. Terapeutické možnosti této celostní metody jsou, díky tomu, opravdu úžasné. Zahrnují léčbu alergií, zánětů sliznice trávicího systému, revmatismu, disharmonií a potíží v orgánech, chronické bolesti, opakující se migrény a mnoho dalších. Komplexnost této metody umožňuje zabývat se i autoimunitními poruchami, hormonální nerovnováhou a nebo nedostatečnou imunitou.

Jedním z velkých benefitů terapie BICOM® je i její neinvazivní charakter.

S její pomocí dokážeme snadno a bezbolestně eliminovat a potlačit například i chutě na sladké, cíleně nastavit proces odvykání kouření a nebo alkoholismu. Pro ty, kteří bojují s nadměrnou hmotností, přináší tato metoda trvalé hubnutí, bez následného jojo efektu. Co je však na této terapii tak jedinečné, je to, že respektuje jak principy západní medicíny, tak i tradiční čínské medicíny. To nám dává důležitý podnět zaměřit se na celostní pohled na pacienta, kdy nebereme v potaz jen fyzické tělo, ale i jeho emocionální a mentální stránku. Díky tomu terapie BICOM® umožňuje řešit nejen příznaky, ale i skutečné příčiny zdravotních komplikací, které se mohou skrývat dokonce i v psychice. Tato komplementární medicína je tímto opravdu velkým přínosem při spolupráci a doplnění tradiční léčby.

Profesionální BICOM® terapeut se u pacienta dokáže vždy zaměřit na jeho celkový stav, nikoliv na pouhé aspekty.

BICOM® terapie analyzuje a odstraňuje nejen fyzické, ale i psychické nedostatky, což nám umožňuje dosáhnout dlouhodobých výsledků a skutečného zlepšení. Možnosti analýzy metodou BICOM OPTIMA® II jsou velmi obsáhlé. Patří sem mimo jiné například: • potravinové intolerance, testování alergických reakcí na běžné potraviny • zjištění všeobecných alergenů - pyly, prach, zvířecí chlupy atd. • případný nedostatek minerálů a vitamínů v těle • napadení viry, bakteriemi, plísněmi a parazity • psychická zátěž, zátěž toxiny a těžkými kovy • zátěž geopatogenních zón a elektrosmogu • přetížení orgánových systémů • poruchy pohybového aparátu • duševní nerovnováha a oslabená psychika. U nás v BICOM® centru VITALMEDICA Hradec Králové, však řešíme i tolik podstatnou PSYCHOSOMATIKU!

To znamená, že zohledňujeme vzájemné působení těla a mysli. To, jak psychické vlivy působí na tělo a jaký vliv mají naopak tělesná onemocnění na duševní procesy. Dané vzájemné působení je dnes již potvrzeno i mnohými vědeckými výzkumy.

Biorezonance nenahrazuje tradiční lékařskou péči - je inovativní terapií, která si klade za cíl udržet celkovou rovnováhu zdraví a vitality, a zároveň i podpořit samouzdravovací procesy těla. V tom je její úžasná síla.

Biorezonanční metoda BICOM OPTIMA® II tak přináší vynikající terapeutické možnosti a zcela nový pohled na péči o vaše zdraví. A s čím za námi nejčastěji přicházíte?

Například s různými typy alergií, zátěží z alergií, intolerancí potravin • akutními a chronickými záněty sliznice trávicího systému, včetně tenkého a tlustého střeva • revmatickými potížemi • bolestmi a obtížemi pohybového aparátu • s potížemi na orgánech těla dle TČM • také s problémy jako jsou reflux, pomalé trávení, špatné vstřebávání živin a různé nutriční nerovnováhy • při zatížení viry, bakteriemi, plísněmi či parazity • s autoimunitními poruchami • hormonální nerovnováhou • nedostatečnou imunitou různého původu • pro neinvazní odstraňování bradavic, akné, neurodermatitida a podob. • pro eliminaci závislostí, včetně kouření /STOP kouření a nebo alkoholismu • potlačení chuti na sladké • efektivní hubnutí bez jo-jo efektu • posílení energetické a psychické rovnováhy • harmonizace, detoxikace, únavový syndrom, opakující se migrény • depresivní pocity, úzkosti, melancholie • testování vhodnosti zubních materiálů • doprovodné ošetření paradentózy, onemocnění čelistního kloubu • bolesti po vytržení a broušení zubů • nesnášenlivost protetického materiálu • harmonizační předoperační a pooperační ošetření • silný nedostatek vitality a potřeba eliminace ochablosti svalové hmoty .. a další

Jak dlouho BICOM terapie trvá a co si mám pod pojmem biorezonance představit?

Přístroj BICOM OPTIMA pracuje na biofyzikálním principu, zaměřuje se na měření a harmonizaci bioenergetických frekvencí v těle. Tato metoda se v západní evropě používá již více než 30 let a vychází z toho, že každý orgán, tkáň a buňka v těle má svou vlastní charakteristickou frekvenci. Vstupní diagnostika pomocí biorezonance u dospělého člověka (včetně následné terapie) trvá 2,5 - 3 hodiny. Toto je dáno primárně i aktuálním zdravotním stavem klienta. Další terapie v časovém horizontu cca po 3 - 4 týdnech, je pak již v délce trvání 1,5 - 2 hodiny.

Jaký je průběh biorezonanční terapie BICOM OPTIMA?

V prvním kroku provedeme celostní diagnostiku. Jedná se o přesně definovaný proces, který přináší komplexní výsledky. Pomocí specifického přístroje BICOM OPTIMA II, je vaše tělo testováno na potravinové intolerance, nerovnováhu hormonů, přítomnost chemických látek a přítomnost škodlivých látek, jako jsou bakterie, viry, těžké kovy, plísně a podob. Druhý krok obsahuje dotestování - dle závažnosti stavu, se kterým klient přichází, odmaskování hlubších aspektů, otestování priorit, překontrolování psychosomatických aspektů a následnou terapii na BICOM OPTIMA II., kde první část terapie zahrnuje péči o energetické nerovnováhy, jenž byly zjištěny v předchozích krocích. Druhá část terapie je cílena hlouběji dle potíží a zahrnuje i specifické individuální kombinace samoregulačních programů a doplnění žádoucích frekvenčních schémat. Závěrem se od nás dozvíte i doporučení ohledně frekvence vašich návštěv, kdy je během každého sezení zaznamenáván váš pokrok a dle toho je i každá terapie vždy uzpůsobena konkrétnímu stavu zlepšení.

A jak je to s použitím biorezonance u dětí?

Snad úplně nejlépe nám na to odpoví doporučení Dr. Louise Porterové, PhD, MA(Hons), MGiftedEd, DipEd, BA, BIntStuds, dětské psycholožky: „Jsem nadšená, že biorezonanční léčba přináší účinnou úlevu mnoha klientům, zejména však dětem. Potravinové intolerance, infekce a další zdravotní problémy mohou vést k hromadění toxinů, a to již v raném věku. Když tyto toxiny překročí hematoencefalickou bariéru, působí dráždivě na mozek. Vzhledem k tomu, že jedinou funkcí mozku je myslet, cítit a chovat se, může podrážděný mozek myslet chorobně, cítit emocionálně a chovat se nevyzpytatelně. Tato léčba může zlepšit fyzickou a emocionální pohodu dětí, a tím přinést úlevu rodičům a zlepšit rodinný život.“

Více na www.bicom-hk.cz

VITAL MEDICA

Poradna Komplementární medicíny

Biorezonance BICOM OPTIMA II

Balbínova 1261, Hradec Králové 50003

Telefon pro objednání: +420 602363641

www.vitalmedica.cz

www.bicom-hk.cz