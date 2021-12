Metal Arsenal: bezmála třicet let nápadů, výzkumu a vývoje

O jejích kvalitách svědčí i dvě ocenění, která se jí podařilo aktuálně získat. Tím prvním je třetí místo v rámci Středočeského kraje v soutěži Firma roku. A kromě toho se probojovala do TOP 10 v klání o Exportéra roku.

„Obě umístění vnímám jako ocenění naší téměř třicetileté mravenčí práce a potvrzení toho, že má smysl. Věřím, že nám pomohou dostat se do většího povědomí našich potenciálních zákazníků, kterým máme co nabídnout. Úspěchu se nám povedlo dosáhnout zejména díky našemu skvělému kolektivu loajálních lidí, na něž se mohu spolehnout. Naši zaměstnanci jen nesedí a nečekají, až jim práce přistane takzvaně pod ruce. A za to bych jim chtěl moc poděkovat,“ říká Roman Mokoš, majitel společnosti. Ostatně i proto se snaží své zaměstnance za jejich nasazení maximálně odměnit, ať již standardními benefity, nebo nabídkou účasti na teambuildingových akcích.

Unikátní flexibilní vany pro záchyt unikajících kapalin

A náhoda tomu chtěla, že firma zmiňovaná ocenění získala právě krátce před dovršením významného třicetiletého výročí existence firmy, které se chystá oslavit mimo jiné výstavbou nových, moderních výrobních prostor. Jak Roman Mokoš dodává, půjde navíc o jednu z nejekologičtějších hal, v jejímž prostoru nainstalují unikátního robota na ultrazvukové sváření technických textilií vhodných do výbušného prostředí. Za tímto účelem ho ještě nikdo nevyužil. Bude svářet skládací vany na záchyt unikajících kapalin nejrůznějšího chemického složení, které jsou jednou z vlajkových lodí Metal Arsenalu a jeho značky ECCOTARP.

„Naše vany vynikají zejména jednoduchou a rychlou manipulací a také minimálními nároky na prostor, pokud jsou ve složeném stavu. Takové jsou vhodné zejména pro práci hasičů, kteří míří mezi prvními na místa různých nehod. Na stejném principu vyrábíme jejich nejrůznější varianty, ať již pro potřeby vojenských jednotek při dekontaminaci vozů či lidí, tak i další verze pro výrobní či skladovací haly, kde může k únikům kapalin docházet,“ vysvětluje podstatu van ECCOTARP Roman Mokoš. Vany jsou vhodným produktem pro jakýkoliv průmysl, v němž se pracuje s chemikáliemi a kde hrozí jejich nežádoucí únik. Jejich předností je i dlouhá životnost, která je v podstatě omezená jen mechanickým opotřebením.

Skládací vany však nejsou tím jediným, čím se může firma pochlubit. V nabídce má i jednorázové vany, obrovské velkokapacitní nádrže – takové bazény, které slouží například jako zásobárny vody při hašení lesních požárů, kanalizační ucpávky, posypové vozíky, bateriové navijáky, které jsou schopné bez nutnosti fyzické námahy navinout až čtyři kilometry hasičských hadic, dekontaminační rohože a mnohé další produkty.

Zájem mají zejména ekologicky smýšlející země

O výrobky společnosti je zájem především v zahraničí, zejména v zemích, kde kladou velký důraz na ekologii. Do portfolia zákazníků společnosti patří 27 zemí, zejména Německo, Velká Británie či Francie. Obecně se podle slov Romana Mokoše setkávají produkty firmy v Evropě s největším zájmem.

Za téměř třicet let činnosti si společnost prošla poměrně turbulentním vývojem. Založena byla v roce 1992 se zaměřením na vývoj a výrobu sportovních potřeb, ale až do současné doby patří mezi stěžejní činnosti firmy kovovýroba. Proto název METAL ARSENAL, který se s původní společností spojil v roce 2015. V rámci kovovýroby poskytuje komplexní služby od konstrukční a technologické přípravy přes tvářecí a obráběcí technologie, svařování až po povrchovou úpravu práškovým lakováním. A právě i díky kovovýrobě a komplexnímu pohledu na výrobní procesy včetně využívání 3D tiskáren na plasty se společnosti otevírají dveře pro pružnou výrobu zmiňovaných produktů řady ECCOTARP. Na trh přináší novinky, které každoročně rozšiřují její nabídku.