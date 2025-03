Městský úřad Louny o zaměstnance pečuje nejlépe v regionu

K tradičním příspěvkům na oběd, na penzijní, životní či úrazové pojištění nebo kulturní a sportovní aktivity zajišťují ve městě, kterému se přezdívá Perla na řece Ohři, svým úředníkům také psychosociální a pohybové aktivity.

Zaměstnanci úřadů čelí agresi frustrovaných klientů, náporu v práci i soukromí. Do všech povinností na ně působí legislativní změny, s nimiž se musejí vyrovnávat. Pro příklad nemusíme chodit daleko, loňské léto a krizi na stavebních úřadech si všichni pamatují. A proto tajemník Městského úřadu Louny Michael Straka přizpůsobil personální politiku situaci na trhu práce a potřebám současných i nově příchozích zaměstnanců.

„Našim zaměstnancům od letošního března nabízíme kromě běžných benefitů, jaké mají všude, něco víc. Firemního psychologa nemá žádný městský úřad podobně malých ORP (obcí s rozšířenou působností) jako jsme my ani magistráty statutárních měst v Ústeckém kraji,“ chlubí se prvenstvím. „My si svých zaměstnanců vážíme nejen slovy, když jim děkujeme při různých příležitostech, ale hlavně činy. A protože máme na srdci jejich spokojenost a protože ne vždy a všechno je jen o penězích, mají možnost si domluvit termín s psychologem, probrat s ním své starosti, někomu stačí si promluvit, někdo potřebuje kouče, to už záleží, jak se s psychologem domluví. K tomu zajišťujeme pravidelné psychosociální a pohybové aktivity,“ popsal tajemník Michael Straka.

Aktuálně čekají zaměstnance zabíjačkové hody, v létě vyjíždějí na pravidelné teambuildingové aktivity do přírody buď na kole, nebo pěšky na nedaleké kopce Oblík či Raná. Na Velikonoce a před Vánocemi dostávají drobné dárky. „Tyto malé pozornosti zlepšují vztahy a komunikaci na pracovišti, často se při nich vyřeší problémy nebo předejde nedorozuměním. Náš úřad čítá 150 zaměstnanců, je rozdělen na horní a dolní budovu, takže jde taky o příležitost se potkat se všemi,“ dodává Straka.

Zajímavým benefitem je taky osobní účet zaměstnance ve výši až 16800 korun za rok. Z něj mohou čerpat například na divadelní představení ve Vrchlického divadle, návštěvy místního moderního bazénu se saunou nebo další sporty. „Já touto kartou platím hlavně nákupy v lékárně, protože se nám narodilo miminko,“ svěřuje se informatik Rostislav Glazer. Za zmínku stojí také sick days. „Kolegům a kolegyním nabízíme 6 dní zdravotního a sociálního volna, které je hrazeno ze 100 procent. Což je velmi štědré. Když jsme si dělali srovnání, zjistili jsme, že běžné jsou pouze 4 dny, třeba v Žatci, v Mostě, v Chomutově dokonce jen z poloviny hrazené,“ doplnil mluvčí radnice Marcel Mihalik.

Štědrý je také příspěvek na důchodové připojištění ve výši až 1300 korun měsíčně, tedy o tři sta korun víc než v sousedním Žatci. Skupinové životní pojištění také zajistí rodinu zaměstnance při náhlých životních situacích, jako je úmrtí či onkologické onemocnění. „Městský úřad Louny činí jednoznačně díky současnému vedení progresivní kroky k tomu, aby byl jako zaměstnavatel pro zaměstnance atraktivní a stíral rozdíl se soukromým sektorem. Například rodičům nebo studujícím zaměstnancům vychází vstříc sníženými úvazky, aby mohli sladit rodinný život, péči o blízkou osobu či studium s prací,“ řekl mluvčí.

Progres si chválí sami zaměstnanci. „Pracuji tu od školy. V době covidu nám zkrátili příspěvek na oběd do takové míry, že nebylo možné si za něj na ten oběd zajít. Po nástupu nového vedení a pana tajemníka se podmínky zaměstnanců změnily k lepšímu, přístup je lidský,“ zhodnotila úřednice Markéta Zemanová. Vedoucí odboru Marie Nováková souhlasí. „Pracuji tu přes 40 let, stále mě to baví. Začínala jsem tu jako písařka a referentka. Benefitem tehdy byla dovolená a příspěvek na oběd. S tím, co nám a našim novým mladým kolegům úřad dnes nabízí, to nejde ani srovnávat,“ směje se.

Ing. Michael Straka nastoupil na Městský úřad Louny v říjnu 2023, kdy po dvaceti letech vystřídal v čele úřadu Ing. Renatu Čapkovou. Před nástupem Straka vedl ekonomický odbor na Městském úřadě Terezín, působil ve státní správě i samosprávě. Je lounský rodák, ekonom a úředník s více než třicetiletou praxí. Působil mimo jiné jako vysokoškolský pedagog. Patří mezi vyhledávané odborníky na hodnocení investic v oblasti veřejné infrastruktury, energetiky a vodoprávních sporů.

Srovnání měst a benefitů pro zaměstnance:

Louny

25 dní dovolené, 6 dní zdravotní volno (hrazeno 100 %)

Osobní účet ve výši až 16 800 korun za rok

Příspěvek na stravování za každý odpracovaný den

Příspěvek ze sociálního fondu na penzijní a životní pojištění, při pracovních výročích, při odchodu do důchodu nebo v případě nepříznivé životní situace

Úrazové pojištění

Zdarma zaměstnanecké sportovní a kulturní aktivity 10x za rok

Vánoční a velikonoční benefity (dárky)

Podnikový psycholog

Žatec

25 dní dovolené, 4 dny zdravotní volno

Benefitní příspěvek 6000 za rok

Příspěvek na kulturu, sport, rehabilitace, vzdělávání až 4000 za rok

Chomutov

25 dní dovolené, 4 dny zdravotního volna (hrazeno pouze 50 %)

Most