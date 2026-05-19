Městská část Praha 2 má moderní úřad

Komerční sdělení
Modernizace úřadu je důležitá, své o tom ví i Praha 2. Úřad městské části postupně modernizuje a elektronizuje své služby tak, aby zjednodušil komunikaci s občany a zrychlil vyřizování úředních záležitostí. Zavádí nové technologie a software, aby svou činnost co nejvíce usnadnil a zefektivnil.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: Městská část Praha 2

Tajemník Úřadu MČ Praha 2 Michal Kopecký vysvětluje, proč je modernizace úřadu důležitá: „Zastávám názor, že ideálně fungující úřad je takový, který občana při vyřizování úředních záležitostí nezahlcuje požadavky na to, co všechno musí předložit. Moderní úřad má být ve své dokonalé podobě instituce, kam vlastně občan vůbec chodit nemusí. To je má definice moderního úřadu.“

Modernizace služeb úřadu

Všechny technické a technologické novinky, které v poslední době úřad Prahy 2 zavádí, směřují k tomu, aby nahradily nutnost osobní návštěvy úřadu. Díky interaktivním online formulářům i elektronické platební bráně je dnes už možné vyřídit všechny poplatky online. Pokud už někdo na úřad zamíří osobně, má jistotu, že bude odbaven rychle a bez zbytečného čekání. Konkrétní termín jednání lze sjednat s předstihem online na webu MČ nebo prostřednictvím aplikace Virtuální lístek. Pro lepší orientaci v budově úřadu lze navíc využít i virtuální prohlídku budovy, kterou web MČ rovněž nabízí. Přelomovým projektem modernizace úřadu bylo loňské zprovoznění nové mobilní aplikace Dvojka. Díky ní mají občané a podnikatelé všechny důležité informace a služby na jednom místě. Naleznou v ní důležité kontakty i užitečné informace pro případ krizových a havarijních situací. Aplikace také nabízí přehledně možnost hlásit závady, uhradit parkování nebo zjistit termín a místo přistavení velkoobjemových kontejnerů. „Za jeden z nejpraktičtějších příkladů využití aplikace považujeme oblast blokového čištění. Každý, kdo žije ve větším městě, ví, že blokové čištění je pro řidiče citlivé téma. Informace sice bývají dostupné, ale občan je musí aktivně sledovat. A pokud je přehlédne, může to znamenat odtah vozidla a zbytečné komplikace. V aplikaci Dvojka proto pracujeme s funkcí, která umožňuje uživateli nastavit si upozornění podle konkrétní ulice nebo úseku. Podle mě je to přesně ten typ služby, kde mobilní aplikace dává velký smysl. Jde o včasné, konkrétní a osobní upozornění, které má pro občana okamžitou praktickou hodnotu,“ říká Michal Kopecký. Jednou z nejdůležitějších funkcí jsou pak notifikace, díky kterým mají uživatelé aplikace aktuální informace jako první. V současné době pracuje městská část Praha 2 na modernizaci a vylepšení svých webových stránek. Na přelomu roku nasadila na svůj web inteligentního chatbota nové generace, který díky napojení na ověřené zdroje Prahy 2 zajistil návštěvníkům stránek přístup k přesnějším informacím bez zdlouhavého vyhledávání.

Digitalizace státní správy

Městská část Praha 2 je na poli zavádění nových technologií inovativní, otevřená moderním trendům a výzvám. „Některé agendy zavádíme povinně, když nám příslušné ministerstvo nebo Magistrát hlavního města Prahy nařídí převzít agendu, případně změní vyhlášku. V tu chvíli se státní správa musí podřídit a uskutečnit opatření, která mnohdy neusnadňují život úředníkům, ani občanům. Což je hrozná škoda,“ přibližuje situaci tajemník Michal Kopecký. Příkladem jsou změny hlavně v oblasti digitalizace stavebního řízení nebo agendy dopravních přestupků. Dalším příkladem je společná technická podpora platformy GINIS, která je ve státní správě nejrozšířenější, a e-spisové služby. V Praze 2 zavedli GINIS do všech oblastí své činnosti za účelem přehledného a transparentního účetnictví.

Praha 2 – držitel řady ocenění za kvalitu

Městská část Praha 2 si dlouhodobě udržuje pověst místa, které vytváří ty nejlepší podmínky pro rozvoj a budování přívětivého podnikatelského prostředí. Tento vysoký standard je vnímán velmi pozitivně jak širokou veřejností, tak i odbornou. Řada udělených ocenění včetně titulu Město pro byznys desetiletí z roku 2019, svědčí o nezměrných kvalitách této městské části. Další z řady ocenění, které jí byly uděleny, pouze potvrzují nastavený trend budování úřadu jako kvalitní značky. Od roku 2017 začal budovat úřad službu mapového portálu WebGIS. Svým rozsahem a funkcionalitami nemá v rámci veřejné správy v Čechách konkurenci. Opakovaně se také umístil na předních příčkách v celostátní soutěži Přívětivý úřad a tento úspěch zopakoval i v roce 2025, kdy se v rámci hlavního města Prahy umístil na místě prvním. Úřad je také hrdým nositelem ocenění Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost) a dvojnásobným držitelem ocenění Přátelské místo (pro lidi s handicapem). Městská část Praha 2 získala řadu ocenění i v celostátní soutěži Zlatý erb, kdy ziskem několika prvenství (Nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý erb 2022 a dále zisk dvou titulů Zlatý Erb 2021 za webové stránky Encyklopedie Prahy 2 opět v kategorii Nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí) potvrdila, že se řadí mezi nejúspěšnější účastníky v této soutěži. Tyto úspěchy jsou společným výsledkem týmové práce a důkazem, že na zdejším úřadu působí lidé, kteří jsou tvůrčí a vidí smysl v práci pro ostatní.

Nejčtenější

Ostrava je na rozcestí, směr má ukázat veřejná debata

Komerční sdělení
DOV Gong - Jiří Zerzoň a Dolní oblast Vítkovice z.s.

Měla by jít centrem Ostravy dálnice, nebo klidnější komunikace s napojením na nové čtvrti? Ve středu 20. května o tom bude velká veřejně přístupná diskuze Ostrava pro budoucnost!!! v aule Gong v...

Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

Komerční sdělení
Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

V hradeckém Auparku se od 7. května chystá velkolepá podívaná. Obchodní centrum se promění v unikátní letiště historie i budoucnosti. Výstava „S hlavou v oblacích“ slibuje fascinující zážitek, u...

PVA EXPO PRAHA zažilo skvělou jarní sezónu

Komerční sdělení
PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu

Jarní veletržní sezóna v PVA EXPO PRAHA přinesla pod taktovkou ABF patnáct významných veletrhů a odborných akcí, během nichž se tisíce firem z různých oborů představily téměř 200 tisícům návštěvníků...

Chytrá fotovoltaika: Jak efektivně řídit spotřebu podle tržních cen

Komerční sdělení
Huawei představuje AI řešení jako nové příležitosti růstu

Využití spotových cen elektřiny se stává pro domácnosti efektivním způsobem, jak optimalizovat spotřebu energie. S využitím fotovoltaických systémů, které jsou propojené s aktuálními informacemi o...

Všechny podoby Jadranu v jednom resortu

Komerční sdělení
Všechny podoby Jadranu v jednom resortu

Ať od dovolené čekáte okouzlující výhledy, skvělé gastronomické zážitky, relax či rodinnou pohodu, nemusíte procestovat celé Chorvatsko. Pětihvězdičkový resort Falkensteiner Punta Skala poblíž Zadaru...

Tábor jako filmová hvězda: po stopách seriálů i hollywoodských trháků

Komerční sdělení
Tábor jako filmová hvězda: po stopách seriálů i hollywoodských trháků

Tábor není jen symbolem husitské historie; pro režiséry a produkční týmy představuje neobyčejně tvárnou lokalitu s unikátním geniem loci. Díky své zachovalé architektuře dokáže toto jihočeské město...

19. května 2026

Vyhrál 187 milionů. Pomohla mu čísla od partnerky

Komerční sdělení

Sázel dlouhodobě stejná čísla a držel se svého rituálu. Kombinace, kterou mu pomohla sestavit partnerka, mu přinesla pohádkovou výhru přes 187 milionů korun. Příběh ze středních Čech ukazuje, jak...

19. května 2026

CANIS SAFETY rozšiřuje síť v Praze

Komerční sdělení
CANIS SAFETY rozšiřuje síť v Praze

Nová pobočka na Jižní spojce nabídne pracovní vybavení i služby pro firmy.

19. května 2026

Městská část Praha 2 má moderní úřad

Komerční sdělení

Modernizace úřadu je důležitá, své o tom ví i Praha 2. Úřad městské části postupně modernizuje a elektronizuje své služby tak, aby zjednodušil komunikaci s občany a zrychlil vyřizování úředních...

19. května 2026

Praha 2: centrum podnikání a inovací v samém srdci metropole

Komerční sdělení
Tomáš Halva - radní MČ Praha 2, vítězka ankety Podnikatel Dvojky 2025, Jan...

V srdci metropole, na ploše několika čtverečních kilometrů, se odehrává dynamický příběh rozvoje podnikání, který má potenciál inspirovat i širší území hlavního města. .

19. května 2026

Cvičení Rallye Ostrov se konalo na Ústecku již podesáté

Komerční sdělení
Slavnostního vyhlášení se zúčastnil také radní pro zdravotnictví Radim Laibl

Během dvoudenního programu absolvovaly soutěžní posádky složek krajských záchranných integrovaných systémů deset odborných úkolů zaměřených na řešení mimořádných událostí, krizovou komunikaci,...

19. května 2026

Průzkum potvrdil, že v ČR pravidelně třídí odpady 75 % obyvatel

Komerční sdělení
Průzkum potvrdil, že v ČR pravidelně třídí odpady 75 % obyvatel

Obce a města jsou důležitým pilířem systému třídění a recyklace odpadu v ČR. Díky jejich aktivnímu zapojení má možnost třídit odpady 99 % obyvatel ČR. A 75 % Čechů své odpady skutečně třídí. Potvrdil...

18. května 2026

Modernizace LDN Rybitví: nové kapacity a důstojnější péče

Komerční sdělení
Modernizace LDN Rybitví přinese nové kapacity i důstojnější prostředí

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví vstupuje do důležité etapy svého dalšího rozvoje. Pardubický kraj jako náš zřizovatel připravuje rozsáhlou modernizaci areálu, která je pro nás zásadním krokem...

18. května 2026

Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Komerční sdělení
Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Společnost Greipl CZ s.r.o. patří mezi významné výrobce v oblasti kovovýroby v regionu Kaplice. Díky moderním technologiím, důrazu na kvalitu a dlouholetým zkušenostem si vybudovala stabilní...

18. května 2026

Vezměte celou rodinu na festival Mezi ploty

Komerční sdělení
Vezměte celou rodinu na festival Mezi ploty

Letošní festival Mezi ploty, který se v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice uskuteční 30. a 31. května, se může pochlubit nejen hvězdami jako Lucie nebo Divokej Bill, ale také mimořádně kvalitním...

18. května 2026

Česká výroba AI serverů roste. Foxconn v Kutné Hoře expanduje

Komerční sdělení
Česká výroba AI serverů roste. Foxconn v Kutné Hoře expanduje

Kutná Hora se rychle stává jedním z nejdůležitějších evropských center výroby technologií pro umělou inteligenci. Foxconn zde letos výrazně rozšiřuje své kapacity a otevírá tak nové pracovní...

18. května 2026

Všechny podoby Jadranu v jednom resortu

Komerční sdělení
Všechny podoby Jadranu v jednom resortu

Ať od dovolené čekáte okouzlující výhledy, skvělé gastronomické zážitky, relax či rodinnou pohodu, nemusíte procestovat celé Chorvatsko. Pětihvězdičkový resort Falkensteiner Punta Skala poblíž Zadaru...

18. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.