Městská část Praha 2 má moderní úřad

Tajemník Úřadu MČ Praha 2 Michal Kopecký vysvětluje, proč je modernizace úřadu důležitá: „Zastávám názor, že ideálně fungující úřad je takový, který občana při vyřizování úředních záležitostí nezahlcuje požadavky na to, co všechno musí předložit. Moderní úřad má být ve své dokonalé podobě instituce, kam vlastně občan vůbec chodit nemusí. To je má definice moderního úřadu.“
Modernizace služeb úřadu
Všechny technické a technologické novinky, které v poslední době úřad Prahy 2 zavádí, směřují k tomu, aby nahradily nutnost osobní návštěvy úřadu. Díky interaktivním online formulářům i elektronické platební bráně je dnes už možné vyřídit všechny poplatky online. Pokud už někdo na úřad zamíří osobně, má jistotu, že bude odbaven rychle a bez zbytečného čekání. Konkrétní termín jednání lze sjednat s předstihem online na webu MČ nebo prostřednictvím aplikace Virtuální lístek. Pro lepší orientaci v budově úřadu lze navíc využít i virtuální prohlídku budovy, kterou web MČ rovněž nabízí. Přelomovým projektem modernizace úřadu bylo loňské zprovoznění nové mobilní aplikace Dvojka. Díky ní mají občané a podnikatelé všechny důležité informace a služby na jednom místě. Naleznou v ní důležité kontakty i užitečné informace pro případ krizových a havarijních situací. Aplikace také nabízí přehledně možnost hlásit závady, uhradit parkování nebo zjistit termín a místo přistavení velkoobjemových kontejnerů. „Za jeden z nejpraktičtějších příkladů využití aplikace považujeme oblast blokového čištění. Každý, kdo žije ve větším městě, ví, že blokové čištění je pro řidiče citlivé téma. Informace sice bývají dostupné, ale občan je musí aktivně sledovat. A pokud je přehlédne, může to znamenat odtah vozidla a zbytečné komplikace. V aplikaci Dvojka proto pracujeme s funkcí, která umožňuje uživateli nastavit si upozornění podle konkrétní ulice nebo úseku. Podle mě je to přesně ten typ služby, kde mobilní aplikace dává velký smysl. Jde o včasné, konkrétní a osobní upozornění, které má pro občana okamžitou praktickou hodnotu,“ říká Michal Kopecký. Jednou z nejdůležitějších funkcí jsou pak notifikace, díky kterým mají uživatelé aplikace aktuální informace jako první. V současné době pracuje městská část Praha 2 na modernizaci a vylepšení svých webových stránek. Na přelomu roku nasadila na svůj web inteligentního chatbota nové generace, který díky napojení na ověřené zdroje Prahy 2 zajistil návštěvníkům stránek přístup k přesnějším informacím bez zdlouhavého vyhledávání.
Digitalizace státní správy
Městská část Praha 2 je na poli zavádění nových technologií inovativní, otevřená moderním trendům a výzvám. „Některé agendy zavádíme povinně, když nám příslušné ministerstvo nebo Magistrát hlavního města Prahy nařídí převzít agendu, případně změní vyhlášku. V tu chvíli se státní správa musí podřídit a uskutečnit opatření, která mnohdy neusnadňují život úředníkům, ani občanům. Což je hrozná škoda,“ přibližuje situaci tajemník Michal Kopecký. Příkladem jsou změny hlavně v oblasti digitalizace stavebního řízení nebo agendy dopravních přestupků. Dalším příkladem je společná technická podpora platformy GINIS, která je ve státní správě nejrozšířenější, a e-spisové služby. V Praze 2 zavedli GINIS do všech oblastí své činnosti za účelem přehledného a transparentního účetnictví.
Praha 2 – držitel řady ocenění za kvalitu
Městská část Praha 2 si dlouhodobě udržuje pověst místa, které vytváří ty nejlepší podmínky pro rozvoj a budování přívětivého podnikatelského prostředí. Tento vysoký standard je vnímán velmi pozitivně jak širokou veřejností, tak i odbornou. Řada udělených ocenění včetně titulu Město pro byznys desetiletí z roku 2019, svědčí o nezměrných kvalitách této městské části. Další z řady ocenění, které jí byly uděleny, pouze potvrzují nastavený trend budování úřadu jako kvalitní značky. Od roku 2017 začal budovat úřad službu mapového portálu WebGIS. Svým rozsahem a funkcionalitami nemá v rámci veřejné správy v Čechách konkurenci. Opakovaně se také umístil na předních příčkách v celostátní soutěži Přívětivý úřad a tento úspěch zopakoval i v roce 2025, kdy se v rámci hlavního města Prahy umístil na místě prvním. Úřad je také hrdým nositelem ocenění Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost) a dvojnásobným držitelem ocenění Přátelské místo (pro lidi s handicapem). Městská část Praha 2 získala řadu ocenění i v celostátní soutěži Zlatý erb, kdy ziskem několika prvenství (Nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý erb 2022 a dále zisk dvou titulů Zlatý Erb 2021 za webové stránky Encyklopedie Prahy 2 opět v kategorii Nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí) potvrdila, že se řadí mezi nejúspěšnější účastníky v této soutěži. Tyto úspěchy jsou společným výsledkem týmové práce a důkazem, že na zdejším úřadu působí lidé, kteří jsou tvůrčí a vidí smysl v práci pro ostatní.