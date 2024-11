Město Jastrzębie-Zdrój se má čím chlubit

Sportovní klub Jastrzębski Węgiel má skvělou, více než 60letou hornickou historii. Díky významným úspěchům na mezinárodní scéně se o více než 80tisícovém městě Jastrzębie-Zdrój dozvěděla celá Evropa.

Jastrzębski Węgiel – volejbal špičkové úrovně

Začátek 60. let byl pro Jastrzębie-Zdrój důležitým obdobím. V roce 1963 získala zdejší obec status města, kdežto o pouhé dva roky dříve byl založen volejbalových klub Jastrzębski Węgiel, působící tehdy pod názvem Górnik Jastrzębie. První postup na celostátní úroveň se mu podařilo vybojovat v roce 1979. Začátek 90. let, přesněji pak rok 1991 přinesl zdejšímu týmu historicky první bronzovou medaili v mistrovství Polska. Přesně za šest let klub postoupil do nejvyšší soutěže, ve které působí nepřetržitě do současnosti. V sezoně 2020/2021 se po 17leté přestávce klub Jastrzębski Węgiel stal podruhé v historii mistrem Polska.

Poslední sezony jsou pro klub z Horního Slezska mimořádně úspěšné. Již několik let patří k nejlepším volejbalovým týmům v Polsku i v Evropě, o čemž svědčí četné úspěchy. Historicky jednou z nejlepších sezon byla pro klub sezona 2022/2023 – tým vybojoval mistrovství Polska, druhé místo v klubových mistrovstvích Evropy a Superpohár Polska. Sezona 2023/2024 pak potvrdila vysokou formu na polských i zahraničních volejbalových hřištích – po emocemi nabitém finále mezi týmy Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie zvedl nad hlavu pohár mistra Polska opět zdejší klub. Evropskou soutěž pak opět završil ziskem stříbrné medaile.

Již několik let sílu týmu spoluvytvářejí reprezentanti Polska, medailisté z mistrovství světa a účastníci olympiád, které k hraní na polských hřištích láká špičková úroveň polské ligy, ale i samotné Polsko – bezpečná, přátelská a krásná země, která miluje volejbal. V současné sezoně zde můžeme obdivovat mj. polské olympijské vicemistry – Tomasze Fornala, Norberta Hubera a Łukasze Kaczmarka nebo francouzské olympijské šampiony z Paříže 2024 – Timothéeho Carleho a Benjamina Toniuttiho, kteří po devíti letech hraní v Polsku otevřeně říkají, že se zde cítí jako doma.

Jastrzębie-Zdrój – zde se solanka potkává s uhlím

Volejbalový klub svým skvělým působením na mezinárodní scéně proslavuje město Jastrzębie-Zdrój. První zmínky o něm jsou datovány již do 13. století. V 19. století se Jastrzębie-Zdrój stalo důležitým lázeňským centrem, kam začali rádi jezdit hosté za zdejšími zelenými roklemi, hezkou krajinou, ale především z důvodu zdraví prospěšných vlastnosti objevené solanky, díky níž zde vznikly lázně známé v celé Evropě.

Jiným důležitým objevem, který proměnil zdejší město i region, bylo uhlí, které zde bylo nalezeno ve 20. století. Bleskově probíhající industrializace Slezska pronikla také sem. Uhlí přineslo městu ekonomickou stabilitu na celé dekády a desítkám tisíc obyvatel a nově příchozím pak zaměstnání. V současnosti se rozvíjejí další důležité nohy ekonomiky zdejšího města – průmysl 4.0 založený na technologiích a dynamicky se rozvíjející sektor malých a středních podniků, také se rozšiřuje kulturní a rekreační nabídka a v rámci ní pak Lázeňský park a další rekreační a sportovní aktivity v čele s chloubou města – volejbalovým klubem Jastrzębski Węgiel.

Až budete projíždět Slezskem, musíte se tady zastavit a navštívit zdejší kouzelné lázně, využít bohatou nabídku kulturních a rekreačních aktivit a zajít si na volejbalový zápas. Jastrzębie-Zdrój toho může spoustu nabídnout a zve vás k návštěvě!