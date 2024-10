Merino vlna: Udržitelný zázrak z přírody

1. icebreaker a merino vlna

Merino vlna je vyráběna z merino ovcí, které přežívají v drsném podnebí novozélandských Jižních Alp. Vlna z těchto ovcí je známá pro svou měkkost, je tenčí a jemnější, což ji činí vhodnou pro nošení přímo na kůži a zlepšuje izolační vlastnosti. Značka icebreaker již v roce 1995 navázala spolupráci s místními farmáři, kteří chovají ovce merino. Značka si zakládá na kvalitní a transparentní výrobě, to znamená od farem až po výrobu. Díky tomuto postupu icebreaker zaručuje, že je každá fáze produkce etická, ekologická a šetrná k životnímu prostředí.

2. Benefity merino vlny icebreaker

Všestrannost: Oblečení icebreaker se hodí nejen na různé sportovní aktivity, ale i na běžné nošení do práce či do města. Merino vlna se přizpůsobuje tělesné teplotě a vnějším podmínkám, takže se v zimě zahřejete a v teple ochladíte.

Odolnost proti zápachu: Merino vlna absorbuje molekuly pachů do svých vláken a tím je neutralizuje. To ocení zejména nadšenci dlouhých treků, kteří minimalizují váhu svého batohu. Merino vlákna odvádějí vlhkost, pohlcují ji a poté uvolní do ovzduší, což pomáhá udržet tělo suché i při intenzivním fyzickém výkonu.

Kvalita: Jedním z důvodů, proč si vybrat produkty icebreaker je jejich dlouhá životnost a kvalita vlákna. Merino vlna je přírodním materiálem, který i po opakovaném praní udržuje své jedinečné vlastnosti. Oblečení je navrženo tak, aby odolalo v extrémních klimatických podmínkách.

Inovace: Icebreaker neustále pracuje na zlepšování svých produktů, co se kvality a designu týče. Icebreaker například připravil kolekce, které kombinují merino vlnu s ekologickým materiálem TENCEL™. Tato kombinace zajišťuje větší odolnost a prodyšnost.

3. Bestsellery nové sezóny

Objevte bestsellery nové sezóny, které kombinují styl, kvalitu a funkčnost. Nejoblíbenější kousky této sezóny, které vás nezklamou. Jsou ideální pro každodenní nošení i náročné dobrodružství.

Dámská merino mikina s kapucí ICEBREAKER Wmns Crush II LS Hoodie

Mikina s kapucí a dlouhým rukávem Crush II je díky svému ležérnímu designu a možnosti snadného vrstvení perfektní volbou pro vaše každodenní chvíle odpočinku. Model Crush je vyroben z materiálu Eucaform od značky icebreaker, což je směs přírodní merino vlny a rostlinného froté TENCEL™ Lyocell.

Pánské merino tričko s dlouhým rukávem ICEBREAKER Mens 260 Tech LS Crewe

Naše univerzální spodní triko střední gramáže, vylepšený 260 Tech Long Sleeve Crewe, je takřka nezbytný pro systém vrstvení v chladném počasí, ať už bodujete v prašanu nebo si užíváte pohodový výlet do přírody. Vyrobeno z pleteniny 100 % merino vlny, izoluje přímo na kůži, dýchá, reguluje teplotu a odolává zápachu.

Unisex merino ponožky ICEBREAKER U Ski Lodge Crew

Merino Ski Lodge Crew jsou perfektní ponožky s vysokou gramáží, které vám v zimě zajistí každodenní hřejivost a postarají se o příjemně strávené chvíle odpočinku. Ponožky Ski Lodge jsou vyrobeny z jemné, pružné a odolné směsi merino vlny a jsou tak ideální pro přečkání i toho nejhoršího počasí.

Navštivte naši prodejnu icebreaker Praha na adrese Jungmannova 31/23 a objevte širokou nabídku oblečení z merino vlny, které spojuje komfort, udržitelnost a funkčnost.

Vyzkoušejte naše bestsellery přímo na místě a nechte se inspirovat.

Kromě pražské prodejny nás najdete také v Říčanech u Prahy, kde kromě produktů icebreaker nabízíme mimo jiné značku Sea to Summit, známou pro své vysoce kvalitní outdoorové vybavení. Také zde najdete značku K2, která je celosvětově proslulá svým vybavením pro zimní sporty.

Více informací o kompletní nabídce našich prodejen naleznete na webových stránkách www.merinoobchod.cz a www.outdoorshops.cz.