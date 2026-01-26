Měření spotřeby energií – jaké komponenty použít pro vyhodnocení?

Zobrazení spotřeby a vyhodnocení spotřeby
Univerzálním zařízením pro bytový dům, firmu nebo komerční objekt je koncentrátor Weblog250. Umožňuje zobrazit okamžitou i měsíční spotřebu různých energií, umí vytvořit skupiny měřidel pro různé nájemce a zobrazit stav lokálně i dálkově. Také umí vytvořit definované přehledy spotřeby. Weblog250 a jeho menší varianta Weblog120 je komplexním řešením pro vyhodnocení spotřeby.
Pro malé objekty (rodinné domy) je určeno obdobné zařízení MasterFamily C a MasterFamily W60 .
Výše uvedená zařízení sbírají data z měřičů standardní sběrnicí M-BUS.
Jak připojím starší elektroměr, který žádnou sběrnici nemá?
Dobrá a častá otázka. V objektu, kde se buduje moderní měření spotřeby založené na sběrnici M-BUS, ale jsou osazeny staré elektroměry, které mají výstup S0, nebo průtokoměry s pulsním výstupem. I na to máme řešení.
Převodníky PadPuls M1C (či vícekanálové M2C, M4C) umožní připojit pulsní výstupy a data posílat na sběrnici M-BUS.
Převodníky pro sběrnici M-BUS
Sběrnice M-BUS je určena pro přenos dat z měřičů v rámci objektu. Aby bylo možné data poslat dále ke zpracování, je třeba sběrnici M-BUS převést na jiný standard.
Skvělé a jednoduché řešení je převést sběrnici M-BUS na všudypřítomný Ethernet. K tomu je určen převodník PiiGAB 820, zpracuje data z až 250 měřičů spotřeby. Podobné zařízení pro sběr dat z bezdrátových měřičů s výstupe M-BUS Wireless je PiiGAB900/WL.
V e-shopu v sekci Měření energií naleznete mnoho dalších produktů Většinu z nich je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici dodavatele rádi poradí s jejich aplikací.