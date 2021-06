Mercusys: Moderní technologie za rozumnou cenu

A u hovorů s rodinou či přáteli přes různé chatovací platformy chytáte vždy jen pár slov?

To vše nemusí být problém poskytovatele internetu, ale vaší zastaralé domácí Wi-Fi sítě. Kdy jste naposledy aktualizovali váš router? A víte vůbec kde ho máte? Připojování se skrze mobilní telefon sice může být náhradou, ale objem přenesených dat může dost provětrat vaši peněženku. Elegantním řešením vaší současné situace mohou být routery Mercusys.

Tyto routery nabízí velký počet funkcí s jednoduchou obsluhou i pro běžné uživatele, a to vše za přijatelné ceny. Kromě mesh systémů, extenderů, powerline adaptérů a dalších produktů jsou součástí její nabídky i Wi-fi routery pro každou domácnost a dva z nich si dnes představíme.

IPv6, gigabitové porty i spousta antén

Oba modely mají společnou podporu technologie IPv6, gigabitové porty a spoustu antén, které dokážou ideálně rozesílat signál na všechna koncová zařízení v rámci celé domácnosti, tedy tablety, mobilní telefony, počítače, případně produkty z řady chytré domácnosti, které ovládáte z mobilu. Těmi mohou být zásuvky, žárovky, vysavače, kuchyňské potřeby nebo domácí kino.

Prvním z představených routerů je zařízení s označením Mercusys MR50G, které poskytuje uživatelům rychlost přenosu dat dle standardu AC1900, a to hned ve dvou frekvenčních pásmech. Z celkově 1 900 Mb/s zvládá router v pásmu 2,4 GHz rychlost 600 Mb/s a v pásmu 5 GHz rychlost 1 200 Mb/s.

Široké pokrytí zajišťují vaší domácnosti nebo kanceláře zajištují výkonné antény. Díky vyšší stabilitě signálu je pak nižší i spotřeba energie – vaše smartphony, konzole nebo notebooky už nebudou muset zdlouhavě „hledat signál“, což se pozitivně projeví na výdrži jejich baterie.

Router komunikuje s více zařízení najednou, a to obousměrně, takže zkracuje dobu čekání, třeba na stahování aktuálních fotek na Instagramu, či newsfeedu na Facebooku. Zároveň mohou být připojeni i ostatní členové rodinného klanu a neremcají, že jim zase někdo „ucpal“ internet. Technologie Smart Connect pak napomáhá tomu, abyste byli vždy připojení k tomu rychlejšímu pásmu, pokud je to v daný okamžik možné a vhodné. Nemusíte tak řešit, jestli lepší 2,4 GHz nebo 5 GHz. Standardem je snadná správa domácí sítě, do níž mj. patří i rodičovská kontrola, samostatná síť pro hosty s odlišným názvem a heslem.

Svoje domácí internetové připojení využijete naplno díky gigabitovým portům, které mají desetinásobnou rychlost oproti klasickým ethernetovým portům. Vytvoříte tak rychlou kabelovou síť pro zařízení, která nemůžete nebo nechcete připojovat bezdrátově, jako jsou Smart TV, stolní počítače, herní konzole nebo diskové úložiště.

Mercusys MR50G

Mercusys MR70X









Wi-Fi síť příští generace i líbivý design

Druhým představeným routerem je vrcholný model Mercusys MR70X, který kombinuje výhody routeru MR50G se sítí nové generace Wi-Fi 6. Konkrétně tento router podporuje standard AX1800, což znamená, že přináší optimální rychlost až 1,8 Gb/s, z toho 1 201 Mb/s v pásmu 5 GHz a 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz.

Stejně jako předchozí model, je i tento vybaven technologiemi pro oboustrannou komunikaci více zařízení najednou, navíc ale dokáže za stejný čas komunikovat výrazně rychleji, takže ve výsledku je až čtyřikrát rychlejší. Umí tak bez problémů obsloužit jak mobily, tablety, notebooky a počítače, tak i chytrou domácnost, zásuvkami a žárovkami počínaje, přes robotické vysavače a kuchyňské pomocníky, a dalšími desítkami senzorů konče.

Zabezpečení komunikace je dnes nezbytností, nikdo určitě nechce, aby se jeho fotky nebo přístup k bankovnímu účtu či platební karty potulovaly po internetu. Router MR70X z hlediska bezpečnosti podporuje nejnovější šifrování WPA3, takže vaše digitální soukromí zůstane v bezpečí, protože odoláte všem útokům z blízkého okolí na vaší bezdrátovou komunikaci.

Routery Mercusys představují jednoduché, moderní, technologicky vyspělé, a přitom levné řešení pro všechny, kteří chtějí mít doma stabilní a funkční internetovou síť bez zbytečného zdržování složitým nastavováním desítek parametrů.

Více informací na stránce mercusys.