Mercedes-Benz GLC vylepšil technologie a poradí si s náročným terénem

Dynamický SUV design nového vozu Mercedes-Benz GLC kombinuje styl s funkcionalitou a vsází na moderní luxus. Ačkoliv se to na první pohled nemusí dle exteriéru, jehož vzhled charakterizují čisté linie, zdát, prošel model hned několika úpravami. Ty se však zaměřují především na vylepšení technologií. „Já osobně mám zkušenost i s předchozí verzí GLC a musím říct, že je znát posun vpřed. Auto je na silnici velice stabilní, tiché a celkově velmi kultivované,“ popisuje své dojmy z jízdy novým GLC Pavel, zákazník českobudějovického dealerství Mercedes-Benz Milan Král.

Exteriér překvapí panoramatickým oknem nebo řízením zadní nápravy

Ostře řezané tvary po vzoru většího GLE zapadají do současného designového jazyku modelů Mercedes-Benz. Posuvné panoramatické střešní okno propouští do interiéru vozu dostatek přirozeného světla a zároveň zvyšuje pocit svobody. Odlehčuje celý exteriér a zvyšuje jeho atraktivitu.

Dvoudílná zadní světla umožňují využití širších zadních dveří u GLC naplno

Moderní dvoudílná zadní světla umožňují větší otevření zavazadlového prostoru. Ten pak může dosáhnout objemu až skvělých 1640 litrů. Pavel do něj bez problémů naložil veškeré své vybavení potřebné pro profesionálního fotografa: „Vůz je prostorný, je zde znát trochu prostoru navíc oproti předchozí generaci GLC. Své fotografické vybavení jako foto batoh s bezzrcadlovkou, objektivy, filtry a stativ jsem bez problému naložil do velkého kufru. Zbylo i místo pro případné další vybavení.“

Stupátka rozšiřující se od předních dveří postupně dozadu podtrhují charakteristický vzhled SUV a usnadňují nástup dětem i starší generaci.

Za pozornost stojí natáčecí zadní náprava, která zlepšuje jízdní vlastnosti a umožňuje menší průměr otáčení. Nechybí ani možnost vzduchového odpružení s nastavitelnou tuhostí. Podvozek lze v případě potřeby i nadzvednout až o 15 mm a automaticky se přizpůsobuje různým stavům naložení vozidla.

Velkoryse dimenzovaná kola z lehké slitiny podtrhují sportovní vzhled GLC

Interiéru vládnou nejnovější technologie

Celému interiéru vévodí dva displeje. První je 12,3´´ displej před řidičem, na kterém lze volit různé vzhledy a který informuje o jízdě, rychlosti, ale také navigaci nebo servisních úkonech. Druhý, středový 11,9´´ displej pak vystupuje ze středové konzole, je naklopen k řidiči a intuitivně se přes něj ovládají všechny důležité funkce vozidla. Zároveň je zde nová funkce tzv. průhledné kapoty, která nabídne řidiči pohled na prostor pod kapotou a pod koly, čímž mu zajistí ještě snadnější a bezpečnější průjezd i náročným terénem. Příplatkový head-up promítá na čelní sklo např. rychlostní omezení nebo navigaci.

Co na ně říká Pavel? „Kamery vozu pro parkování nebo pro jízdu v terénu mají výborné rozlišení, takže člověk má skvělý přehled o situaci kolem vozu. Navíc lze vybrat z několika úhlů záběrů.“

Hlavními prvky interiéru GLC jsou dva velké displeje a multifunkční volant

Díky multifunkčnímu sportovnímu volantu z vysoce kvalitní měkké kůže řidič vlastně vůbec nemusí sahat rukama někam jinam a z volantu je sundávat, jelikož přímo na něm se nachází dotykové ovládání s důležitými funkcemi.

Interiér si můžete nakonfigurovat ve dvou liniích výbavy, a to v AVANTGARDE, nebo AMG, přičemž AMG se pyšní například luxusními ozdobnými prvky, použitými materiály nebo sportovními pedály AMG. Pavel by si prý zvolil AMG v motorizaci 300d, protože se mu zkrátka celkově líbí víc.

Dealerství Milan Král slibuje úsporný provoz a nabití za 30 minut

Nové GLC si můžete vybrat hned v několika typech motorizace. V dealerství Milan Král nabízejí benzinové a vznětové 2,0l čtyřválce s výkonem od 162 až do 285 kW, které se vyznačují úsporným provozem a kultivovaným chodem. O řazení se postará automatická devítistupňová převodovka.

V dealerství Milan Král si můžete vybrat z různých motorizací

„Zákazníkům nabízíme i hybridní pohon s dojezdem až 120 km, který se hodí pro každodenní jízdy třeba do práce. Všechny varianty se navíc vejdou s emisemi CO 2 do 50 g, díky čemuž je možné získat i elektrickou registrační značku. Co se nabíjení týká, tak na dobití na 80 % kapacity stačí baterii pouhých 30 minut,“ uvádí Pavel Švarc, vedoucí prodeje Mercedes-Benz Milan Král.

Zároveň zve do showroomu v Litvínovicích u Českých Budějovic: „U nás na showroomu si mohou zájemci prohlédnout nejen nové GLC detailně a současně se s ním klidně i svézt v rámci testovací jízdy.“