Meningokok může ohrozit život během hodin. Pomáhá očkování

V České republice bylo v roce 2025 zaznamenáno 23 případů invazivního meningokokového onemocnění (IMO) oproti 15 případům v roce 2024, přičemž nejvyšší nemocnost byla u kojenců do jednoho roku. U příležitosti Světového dne meningitidy 5. října odborníci připomínají význam očkování, varovné příznaky a důležitost včasného vyhledání lékařské pomoci.
Meningokok (Neisseria meningitidis) může způsobit invazivní meningokokové onemocnění, které se nejčastěji projevuje meningitidou, sepsí nebo jejich kombinací. Počáteční projevy nemusí být specifické a mohou připomínat běžnou infekci. Patří mezi ně horečka, silná bolest hlavy, nevolnost, světloplachost nebo ztuhlost šíje. U meningokokové sepse se mohou přidat také bolesti svalů a kloubů, bledá či skvrnitá kůže nebo vyrážka. Onemocnění může postupovat velmi rychle, proto je při podezření důležité neodkládat vyhledání lékařské pomoci.
„Invazivní meningokokové onemocnění patří i v době pokroku medicíny mezi závažná infekční onemocnění vzhledem k vysoké smrtnosti a nebezpečí vzniku celoživotních následků u přeživších. Nejlepší prevencí tohoto onemocnění je očkování. Aktuální data potvrzují správnost nastavené vakcinační strategie: v cílových věkových skupinách postupně klesá výskyt invazivních meningokokových onemocnění. Příznivý epidemiologický vývoj je však podmíněn dostatečně vysokou proočkovaností populace,“ vysvětluje Mgr. Zuzana Okonji, vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav.
Nejvyšší riziko je u nejmenších dětí, zvýšené i u mladých lidí
Podle dat Státního zdravotního ústavu byla v roce 2025 nejvyšší nemocnost u kojenců do jednoho roku věku. Dosáhla 4,72 případu na 100 tisíc obyvatel této věkové skupiny. Evropská data zároveň ukazují zvýšené riziko také u mladých lidí. V zemích EU/EHP bylo v roce 2024 hlášeno 2 233 potvrzených případů IMO; po kojencích a dětech ve věku 1 až 4 roky patřili mezi nejvíce zasažené mladí lidé ve věku 15 až 24 let.
V České republice v roce 2025 nadále převažovala séroskupina B, která způsobila 15 z 23 případů, současně vzrostlo zastoupení séroskupiny W.
Očkování umožňuje riziko aktivně snižovat
V České republice jsou dostupné vakcíny proti meningokokům skupiny B a tetravalentní vakcíny proti skupinám A, C, W a Y. „K ochraně před invazivním meningokokovým onemocněním slouží účinné očkování. Pro co nejširší pokrytí je důležité využít jak vakcíny proti séroskupinám A, C, W a Y, tak vakcíny proti séroskupině B. Očkování má význam zejména u nejmenších dětí, tedy kojenců a batolat, a dále u adolescentů. Právě v těchto věkových skupinách je navíc hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,“ vysvětluje MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, praktická lékařka pro děti a dorost.
Onemocnění, které může během krátké doby změnit život
Andrea Brzobohatá prodělala meningokokové onemocnění ve 40 letech. Zpočátku příznaky připomínaly běžnou chřipku, během krátké doby se ale její stav výrazně zhoršil a následkem infekce přišla o obě dolní končetiny. Její zkušenost ukazuje, proč není meningokokové onemocnění pouze otázkou statistik a proč má smysl mluvit o prevenci i mezi zdravými dospělými.
„Když jsem onemocněla meningokokem, zpočátku jsem si myslela, že jde o běžnou chřipku. Nemoc mi během krátké doby zásadně změnila život a nakonec jsem přišla o obě nohy. Právě proto považuji za důležité mluvit o prevenci a očkování. Lidé by měli vědět, že existují možnosti, jak riziko tak závažného onemocnění snížit,“ říká Andrea Brzobohatá, MBA, zakladatelka organizace No Foot No Stress a bývalá poslankyně Parlamentu ČR.
Světový den meningitidy rozsvítí Prahu i svět
Součástí letošního Světového dne meningitidy je celosvětová iniciativa „Light the Road Ahead“, která prostřednictvím nasvícených budov a památek připomíná lidi, jejichž život meningitida ovlivnila, a význam prevence.
K iniciativě se připojí také Praha. Petřínská rozhledna se 5. října rozsvítí v 18:55 a nasvícená zůstane až do 6:55 následujícího dne. Žižkovská televizní věž se v barvách kampaně rozsvítí ve 20:30 a svítit bude až do svítání. Obě dominanty zazáří ve žluté, fialové a modré – barvách symbolizujících pacienty a jejich zkušenost, podporu rodin a blízkých a společné úsilí meningitidu porazit.
Do kampaně se může zapojit také veřejnost například vlastním světlem nebo fotografií nasvícených budov sdílenou na sociálních sítích s hashtagy #WorldMeningitisDay a #DefeatMeningitis. Společným cílem je zvýšit povědomí o meningitidě a připomenout význam očkování, znalosti příznaků a včasného vyhledání lékařské pomoci.
Zdroje:
- Státní zdravotní ústav (SZÚ): Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2025
- Státní zdravotní ústav (SZÚ): Aktuální epidemiologická situace invazivního meningokokového onemocnění v České republice
- European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Invasive meningococcal disease – Annual Epidemiological Report for 2024
- Česká vakcinologická společnost ČLS JEP: Doporučení pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním
- Národní zdravotnický informační portál (NZIP): Invazivní meningokoková onemocnění
- Meningitis Research Foundation: World Meningitis Day 2026 – „Now is the time for action“
- World Health Organization (WHO): Meningitis – Fact Sheet
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