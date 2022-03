Měníme trh s autodíly, aby jeho prodej byl záležitostí 21. století

Pegas díly si prošly za dobu své třicetileté existence značnou evolucí. To, co začínalo jako obyčejný rozvoz autodílů mnohdy s týdenním termínem doručení, je nyní firma fungující především online a vaše objednávky jsou v pracovní dny vyřízeny do 24 hodin. A to, jak tradičním rozvozem realizovaným našimi vozidly, tak i ve spolupráci s přepravci - v systému máme více než 680 výdejních míst, případně mohou být autodíly doručeny přímo na vaši adresu. A nebo nás rovnou navštivte v naší nové prodejně v Olomouci (Lazecká 27/20).

Platit na eshopu pegasdily.cz můžete dobírkou, hotově při převzetí, bankovním převodem i online platební kartou. Prostě tak, jak vám to zrovna vyhovuje.

Co nás odlišuje od konkurence? Zakládáme si na vynikajících koncových cenách, aby si kvalitní náhradní díly mohl dovolit opravdu každý. Schválně, podívejte se, jak to cenově vychází na vaše vozidlo. Důležitý je pro nás i přístup k zákazníkům, vždy se snažíme pomoci s výběrem náhradního dílu a rádi vám sdělíme i naše zkušenosti z dlouholeté praxe. Stejně tak víme, že bez problému vrátit nepasující náhradní díl je pro vás důležité a děláme pro to maximum.

Přes 1 100 000 autodílů, motodílů a doplňků na našem eshopu není náhodou. Pravidelně pracujeme na rozšířování naší nabídky tak, ať komponenty na svůj vůz vždy naleznete. A to i na třeba na méně typický automobil nebo automobil staršího data výroby. Každé auto i motorka si zaslouží odpovídající péči. A když už o své vozidlo budete pečovat, určitě oceníte i bohatý výběr dílenského vybavení na e-shopu.

Reklamace? Stát se může cokoliv. Ale Pegas je vždy na vaší straně. Věřte, že vše bude probíhat hladce a proces maximálně zrychlíme.

Nechceme se jen chválit. Chceme, abyste si vy sami odnesli pozitivní zkušenost s obchodem pegasdily.cz. Napadá vás tedy něco, co by vaše vozidlo potřebovalo? Pegas je tu pro vás.