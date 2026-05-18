Méně dřiny, více úspor: Jak dům z roku 1989 přešel na tepelné čerpadlo

Když přišel čas hledat nové řešení vytápění domácnosti, možností se mu nabízela spousta. „Řešil jsem, jak pokračovat dál – jestli zvolit elektrokotel nebo tepelné čerpadlo. Rozhodl jsem se pro tepelné čerpadlo a nelituju toho, protože je to neskutečné pohodlí,“ povídá majitel domu. Pohodlí a komfort vidí také v servisu, který dosud navíc prakticky nepotřeboval. Služby využil jen párkrát pro radu, protože ví, že se na Regulus může spolehnout.
Firmu si zvolil na základě referencí. „Nelituju toho. Když slyším, jak u souseda čerpadlo řve, jsem rád, že jsem si vybral Regulus. Čerpadlo je totiž tiché a nikoho neotravuje. Taky jsem rád, že jsem dal na tu radu a pořídil si silnější čerpadlo,“ potvrzuje s odstupem času majitel tepelného čerpadla.
„Každému bych to doporučil, protože si myslím, že každá úspora energie je dobrá. Můj syn v současné době předělává dům, a počítám s tím, že si taky vybere Regulus,“ doplňuje.
A co vaše úspory energií?
Kolik byste mohli uspořit s takovým čerpadlem, si můžete také spočítat díky interaktivní kalkulačce úspor od Regulusu. Stačí zadat základní údaje o domácnosti, způsobu vytápění a spotřebě energie a do dvou minut máte vše vypočítáno. Zjistíte tak orientační roční náklady, potenciální úspory i výši měsíčních záloh. Kalkulačka je zdarma a online, takže si výpočet můžete udělat kdykoli sami bez nutnosti zadávat vaše osobní údaje.
Komplexní řešení, více úspor
Jak ještě více ušetřit na energiích přemýšlí i majitel domu ze Zbizub. „Rád bych si vše doplnil i o fotovoltaiku, aby to bylo komplexní a úspory co největší.“ V moderním domě ostatně fotovoltaika tvoří základ celého energetického systému a určuje, jak moc budete závislí na dodávkách ze sítě.
Moderní systémy Regulus dokážou sluneční energii z fotovoltaiky maximálně vytěžit díky inteligentní regulaci. Ta funguje jako mozek celého domu. Propojuje výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů s chodem tepelného čerpadla či akumulační nádrží a posílá energii tam, kde je zrovna potřeba.
V létě vznikají přebytky, které lze využít třeba na ohřev vody nebo chlazení interiéru, případně je krátkodobě uložit do akumulační nádrže na později. Místo aby přebytečná energie odcházela zpátky do sítě, zůstává ve vašem domě využita na maximum. Kombinace fotovoltaiky, tepelného čerpadla a inteligentní regulace tak umožňuje domácnosti fungovat s minimálními ztrátami a maximální efektivitou.
Přesně to, co má majitel domu ve Zbizubech na mysli, když mluví o komplexním řešení. Všechno má navíc pod palcem díky možnosti ovládání systému přes aplikaci IR Client.
Ostatně, investice do tepelného čerpadla od Regulusu se nemusí vyplácet jen na účtech za energie. S možností prodloužené záruky KOMPLET 10 máte až na 10 let jistotu, že systém bude dlouhodobě spolehlivě fungovat.Vy tak budete mít čas soustředit se na to, co je pro vás důležitější.
Také uvažujete o přechodu na ekologické a úsporné vytápění? Napište nám a rádi vám připravíme nabídku na míru vašemu domu.