Megakoncert Radia Čas představí Samanthu Fox i hvězdy české scény

Na pódiu se představí skutečně hvězdné obsazení. Poprvé na Megakoncert zavítá Samantha Fox, britská popová ikona 80. let, známá hity jako Touch Me (I Want Your Body). Z české hudební scény se fanoušci mohou těšit na:

Chinaski – hitmakeři, kteří ovládají česká rádia už desítky let a každé jejich vystoupení je zárukou energie a emocí.

Wohnout – pražská kapela s originálním humorem a nezaměnitelným stylem, která baví fanoušky už od konce 90. let.

Queenie – světově uznávaný tribute band slavné kapely Queen, jejichž koncerty ohromují precizností a charism atem frontmana.

Vesna – česko-slovensko-ruské uskupení s ženskou energií, které zazářilo na Eurovision Song Contest a bourá stereotypy originální hudbou i poselstvím.

Celým večerem budou provázet oblíbení moderátoři Radia Čas, v čele s hvězdou ranního vysílání Radimem Soběslavem Bednářem.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo nabídnout program, který kombinuje světovou hvězdu, největší jména české hudební scény i aktuálně nejvyhledávanější talenty. Naším cílem bylo postavit program, který bude atraktivní pro široké věkové spektrum. Megakoncert je totiž oslava, kterou si s námi tradičně naši posluchači užívají i s celou rodinou a přáteli. Věřím, že to bude další kouzelný večer, na který se nezapomíná!“ říká ředitelka koncertu Lucie Roubíčková.

Vstupenky jsou k dispozici v síti TicketLive a na webu Radia Čas již od 399 Kč. Upozorňujeme, že nejžádanějších vstupenek na stání zbývá posledních 100 kusů – doporučujeme neváhat!

Přijďte s námi oslavit 27. narozeniny Radia Čas – největší megakoncert na Moravě vás opět dostane do varu.

Akce je podpořena dotací od Moravskoslezského kraje.