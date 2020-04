McDonald’s podporuje zdravotníky, zdarma jim každý den dováží jídlo

„Vážíme si všech, kteří v posledních dnech bojují o životy pacientů, testují nemocné, případně dohlíží na to, aby nákaza postupovala co nejpomaleji. Všem bychom rádi touto cestou poděkovali. Je pro nás samozřejmostí také přiložit ruku k dílu a pomoci způsobem, jaký je nám nejbližší. Tedy poskytnutím jídla a v neposlední řadě také penězi,“ říká Tomasz Rogacz, ředitel společnosti McDonald’s v Česku a na Slovensku.

Nápoje zdarma, jídlo až do nemocnic

Společnost McDonald’s v polovině března začala nabízet příslušníkům policie, městské policie, hasičského sboru a záchranné služby kávu nebo jakýkoliv nápoj zdarma, a to přes svá okénka McDrive. U toho ale pomoc nejvytíženějším lidem v boji s koronavirem neskončila.

Lékaři a zdravotní sestry starající se o pacienty nakažené koronavirem v některých případech nemají ani čas pořádně se najíst. Proto se McDonald’s rozhodl, že se postará o stravování ve třech specializovaných pracovištích, navíc zcela zdarma. Každý den tak COVID týmům od 23. března rozváží večeře do Nemocnice Na Bulovce, snídaně do Nemocnice Na Homolce a obědy do Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně.

Kromě toho se také McDonald’s se svou službou McDelivery zúčastnil jako hlavní partner charitativního turnaje ve hře FIFA 20. V rámci Entropiq Charity FIFA Cup přispěl částkou 50 tisíc korun, dohromady se podařilo i díky online divákům vysbírat 175 987 korun. Tato částka putovala na konto Nemocnice na Bulovce, kde peněžní dar využijí k nákupu plicních ventilátorů nebo na další potřebné vybavení, které jim pomůže v boji se zákeřným virem. McDonald’s mimo jiné přispěl svojí zásobou jogurtů, šunky a syrových vajec do potravinové banky.

Bezpečnost na prvním místě

McDonald’s již od počátku šíření onemocnění covid-19 zpřísnil ve svých českých provozovnách celou řadu hygienických opatření týkajících se častější desinfekce rukou a dotýkaných povrchů v rámci kuchyně a co nejmenšího kontaktu při výdeji jídla přes okénko. Při práci s potravinovými surovinami pak platí striktní hygiena rukou v pravidelných intervalech a k dispozici mají zaměstnanci také jednorázové rukavice.

„Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a zákazníků je pro nás hlavní prioritou. Jsme proto rádi, že se nám navzdory složité situaci na trhu s ochrannými pomůckami podařilo hned v začátcích společnými silami opatřit pro naše zaměstnance ve výdejovém i restauračním provozu dostatečné množství roušek,“ říká Zuzana Svobodová, ředitelka PR a komunikace McDonald’s, a dodává: „Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se na ušití a zabezpečení prvních rychlých várek podíleli. Nesmírně si toho vážíme.“ V aktuálně otevřených restauracích v ČR spotřebují zaměstnanci v restauračních kuchyních a u výdejových okének denně kolem 1400 kusů ochranných pomůcek.